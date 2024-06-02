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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 818 оценок

Создатели Baldur's Gate 3 убеждены, что успех игры поможет авторам других ролевых игр

butcher69
Новости

В интервью GamePressure во время недавней конференции Digital Dragons в Польше директор игры Свен Винке опроверг заявления о том, что Baldur's Gate 3 «вселяет страх в сердца ААА-разработчиков». Это утверждение, которое Винке решительно опроверг, было позаимствовано из сообщения в Twitter от разработчика Ксалавира Нельсона в июле 2023 года о способности Larian установить новый недостижимый уровень для разработки RPG.

Винке не только не верит в то, что это так, но и считает, что Larian может быть скорее благом, чем бичом для остальной индустрии. В интервью GamePressure ведущий сценарист Baldur's Gate 3 Адам Смит сказал, что "в каждом моем разговоре с разработчиками RPG после релиза они говорили: "Это круто, потому что вдохновляет нас"".

"Я уверен, что за закрытыми дверями некоторые из них проклинают наше имя", - продолжил он, смеясь. "Уверен, что так оно и есть. Но в целом Baldur's Gate 3 показывает, чего можно достичь".

Далее Смит приводит пример одного неназванного разработчика, который сказал ему, что Baldur's Gate 3 дала им "немного рычагов влияния на следующей деловой встрече". Когда кто-то говорит: "Это слишком", мы можем ответить: "Посмотрите, что получилось у Larian. Это сработало".

Это потенциально смелая стратегия — нет никакой гарантии, что дополнительные деньги сделают игру лучше, — но наличие достаточного количества времени и пространства для детального изучения таких вещей, как повествование и геймплейные механики, стало несомненной частью успеха Baldur's Gate 3. Если этого успеха будет достаточно, чтобы уделить дополнительное время и пространство еще нескольким ролевым играм, то потенциальный рост качества может быть ощутим во всей индустрии.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Gridon

Ага, щас, разбежались. Как будто до этого разрабы не знали, что можно делать хорошие игры. Бабки им не давали, ага. Larian просто хайпанули на днд и медведе, вот и всё.

0
ViolentAthos

Мусорная новость.

А на счёт проклятий, это объясняется очень просто.

Во первых. Ларианы сами сделали игру и сами её выпустили без посторонних издательств. Тем самым, не столкнулись с обязательными требованиями по типу, включить гомогеев и всякий прочий сброд.

Во вторых. Простая зависть. Разработчики из больших студий, в большинстве своём, разучились делать игры. Они выпускают просто шаблон, копия копий.

Видеоигры это творчество. А если творчество душить цензурой, то как можно творить что то в рамках?. Вот ты хочешь сделать героя эльфа, с красивым мечом, проработанной историей и что бы он в конце пожертвовал собой ради мира. А тебе говорят. Короче так, гг баба негр. В конце собой жертвует злодей потому что он белый мужик и раскаялся. Ты идёшь на х... А ещё она лесбиянка!

То на сколько индустрия видеоигр да и в целом любого творчества, превратилась на западе в ближневосточный халифат. Это конечно просто пи...ц!. Есть ещё азиаты, но их игры это отдельный вид. Зато у нас есть Смута

-1
Мелинар

«А тебе говорят. Короче, так, гг — баба-негр. В конце собой жертвует злодей, потому что он белый мужик и раскаялся. Ты идёшь на х... А ещё она лесбиянка!» — «Ну и? Это тоже творчество, кто-то фермы делает, а кто-то хентайные порнухи, у кого что болит, как говорится. Я лично терпеть не могу всю эту сисястую хр@нотень, но не говорю, что это не творчество, порно в наше время тоже надо уметь подать, народ уже раскрепостился настолько, что без перчинки не заходит».

0
Пользователь ВКонтакте

Интересный поток сознания.
Особенно фиксация на геях и лесбиянках.
Которых в общем то в балдурсгейте хватает.
Что очевидно и не плохо - нынешний сеттинг днд подразумевает приличную гм, свободу. // Пользователь VK

2
AndralStormborn

Конечно у них не было издателей, которые требовали бы от них гомогеев в игре, но они по собственной инициативе их сами добавили)

Да и сам Свинке выглядит как матерый педрила

1
Пользователь ВКонтакте

Хотелось бы // Максим Кутузов

-2