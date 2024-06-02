Создатели Baldur's Gate 3 убеждены, что успех игры поможет авторам других ролевых игр

В интервью GamePressure во время недавней конференции Digital Dragons в Польше директор игры Свен Винке опроверг заявления о том, что Baldur's Gate 3 «вселяет страх в сердца ААА-разработчиков». Это утверждение, которое Винке решительно опроверг, было позаимствовано из сообщения в Twitter от разработчика Ксалавира Нельсона в июле 2023 года о способности Larian установить новый недостижимый уровень для разработки RPG.
Винке не только не верит в то, что это так, но и считает, что Larian может быть скорее благом, чем бичом для остальной индустрии. В интервью GamePressure ведущий сценарист Baldur's Gate 3 Адам Смит сказал, что "в каждом моем разговоре с разработчиками RPG после релиза они говорили: "Это круто, потому что вдохновляет нас"".
"Я уверен, что за закрытыми дверями некоторые из них проклинают наше имя", - продолжил он, смеясь. "Уверен, что так оно и есть. Но в целом Baldur's Gate 3 показывает, чего можно достичь".
Далее Смит приводит пример одного неназванного разработчика, который сказал ему, что Baldur's Gate 3 дала им "немного рычагов влияния на следующей деловой встрече". Когда кто-то говорит: "Это слишком", мы можем ответить: "Посмотрите, что получилось у Larian. Это сработало".
Это потенциально смелая стратегия — нет никакой гарантии, что дополнительные деньги сделают игру лучше, — но наличие достаточного количества времени и пространства для детального изучения таких вещей, как повествование и геймплейные механики, стало несомненной частью успеха Baldur's Gate 3. Если этого успеха будет достаточно, чтобы уделить дополнительное время и пространство еще нескольким ролевым играм, то потенциальный рост качества может быть ощутим во всей индустрии.
Ага, щас, разбежались. Как будто до этого разрабы не знали, что можно делать хорошие игры. Бабки им не давали, ага. Larian просто хайпанули на днд и медведе, вот и всё.
Мусорная новость.
А на счёт проклятий, это объясняется очень просто.
Во первых. Ларианы сами сделали игру и сами её выпустили без посторонних издательств. Тем самым, не столкнулись с обязательными требованиями по типу, включить гомогеев и всякий прочий сброд.
Во вторых. Простая зависть. Разработчики из больших студий, в большинстве своём, разучились делать игры. Они выпускают просто шаблон, копия копий.
Видеоигры это творчество. А если творчество душить цензурой, то как можно творить что то в рамках?. Вот ты хочешь сделать героя эльфа, с красивым мечом, проработанной историей и что бы он в конце пожертвовал собой ради мира. А тебе говорят. Короче так, гг баба негр. В конце собой жертвует злодей потому что он белый мужик и раскаялся. Ты идёшь на х... А ещё она лесбиянка!
То на сколько индустрия видеоигр да и в целом любого творчества, превратилась на западе в ближневосточный халифат. Это конечно просто пи...ц!. Есть ещё азиаты, но их игры это отдельный вид. Зато у нас есть Смута
«А тебе говорят. Короче, так, гг — баба-негр. В конце собой жертвует злодей, потому что он белый мужик и раскаялся. Ты идёшь на х... А ещё она лесбиянка!» — «Ну и? Это тоже творчество, кто-то фермы делает, а кто-то хентайные порнухи, у кого что болит, как говорится. Я лично терпеть не могу всю эту сисястую хр@нотень, но не говорю, что это не творчество, порно в наше время тоже надо уметь подать, народ уже раскрепостился настолько, что без перчинки не заходит».
Интересный поток сознания.
Особенно фиксация на геях и лесбиянках.
Которых в общем то в балдурсгейте хватает.
Что очевидно и не плохо - нынешний сеттинг днд подразумевает приличную гм, свободу. // Пользователь VK
Конечно у них не было издателей, которые требовали бы от них гомогеев в игре, но они по собственной инициативе их сами добавили)
Да и сам Свинке выглядит как матерый педрила
Хотелось бы // Максим Кутузов