Создатели Baldur's Gate 3 запустили адвент-календарь с головоломками и наградами

Разработчики Larian Studios завершают свой 2023 год адвент-календарем на тематику Baldur's Gate 3, наполненным головоломками, историями и наградами.

После громких побед студии на The Game Awards 2023 и неожиданного запуска Xbox-версии Larian выпустила адвент-календарь по мотивам ролевой игры, который с сегодняшнего дня и до 24 декабря будет награждать игроков за решение головоломок. В течение следующих 12 дней фанаты смогут получить доступ к новым ячейкам адвент-календаря.

Каждый из них представляет собой простую головоломку с картинками из Baldur's Gate 3, на которых изображены такие существа, как Пожиратели разума, дикие животные, обитающие на Побережье мечей, и тетушка Этель. Чтобы открыть новые дни, вам нужно сыграть в незамысловатую игру, подбирая соответствующие карты из набора.

В этом году вы все вели себя хорошо, так что угощайтесь. В течение следующих 12 дней решайте головоломки, наслаждайтесь праздничными историями с изюминкой от Larian и получайте награды, которые скрасят вашу настольную игру!

Согласно анонсу, одной из наград станет "праздничная история с изюминкой от Larian". Первая глава истории под названием "Как Гремишка украл Рождество" доступна с первого дня. Также Larian пообещали "награды, которые придадут остроты вашим настольным играм", но что именно это будет, пока неясно.

Желающие узнать, что именно их ждет, могут получить доступ к последующим дням, изменив дату в URL-адресе, правда, следует отметить, что награды непосредственно за 3-й и последующие дни пока недоступны.