Создатели Baldurs Gate 3 запустили бесплатную браузерную детективную игру Blood in Baldur's Gate ©

Larian Studios выпустила Blood in Baldur's Gate, бесплатную рекламную браузерную игру, явно связанную с Baldurs Gate 3, в которой игрокам предстоит провести расследование кровавых событий, произошедших за 15 лет до тех, о которых мы узнаем в новой главе серии.

Что нужно делать в игре? На самом деле не так много, по крайней мере, пока. В основном, игроки следят за ходом дела, читая события дня на карте города Baldur's Gate и голосуя, чтобы решить, где продолжить расследование на следующий день. Однако в игре есть и инвентарь, поэтому есть предположения, что вы сможете получать предметы и выполнять различные действия.

Вы начинаете с трупа, найденного в Sailor's Crossing, и должны, прочитав описание, решить, куда отправиться - в Admiral's Way или Fisher's Wharf.

Если вы хотите принять участие в расследовании Blood in Baldur's Gate, все, что вам нужно сделать, - это пойти по кровавому следу, то есть нажать на ссылку.

В остальном напоминаем, что Baldur's Gate 3 выйдет 31 августа 2023 года на PC и PS5.