Создатели Baldur's Gate III рассказали о важности индивидуальности и кастомизации персонажей ©

Larian Studios представила новую информацию о Baldur's Gate 3 в ходе Panel from Hell: Release Showcase, последней презентации перед официальным релизом игры. На панели подробно рассказывалось о самых разных аспектах игры - от настраиваемого серийного убийцы-протагониста до важности индивидуальности персонажа.

Индивидуальность персонажа является центральным элементом Baldur's Gate 3, а программа настройки персонажа позволяет вам настраивать все - от внешности до статистики и предыстории - будь ваш герой, злодей или Эд Шарран, простой бард, путешествующий по дорогам Фаэруна со своей верной лютней и едва скрываемой внутренней тьмой, которая грызет и гниет, требуя освобождения - возможности для самовыражения при создании персонажа в игре довольно широки.

На старте Baldur's Gate 3 игроки смогут испытать еще больше возможностей для создания разнообразных персонажей:

Новые опции по выбору внешности, такие как веснушки, витилиго, шрамы

Новый дизайн татуировок

Гетерохромия

Кастомизация дизайна губ

Дополнительные аксессуары, такие как серьги и пирсинг

Индивидуальная настройка цвета рогов для Тифлингов

Кроме того, искателям новых приключений больше не нужно быть стройными и молодыми - появление селектора "возраст" даст вам возможность создать протагониста постарше, а наличие в игре "мощных" типов телосложения позволит значительно повысить габариты фигуры у представителей всех полов.

Релиз Baldur's Gate III состоялся 3 августа на PC и Mac и 6 сентября на PlayStation 5.