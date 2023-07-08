Создатели Baldur's Gate III рассказали о важности индивидуальности и кастомизации персонажей

Larian Studios представила новую информацию о Baldur's Gate 3 в ходе Panel from Hell: Release Showcase, последней презентации перед официальным релизом игры. На панели подробно рассказывалось о самых разных аспектах игры - от настраиваемого серийного убийцы-протагониста до важности индивидуальности персонажа.
Индивидуальность персонажа является центральным элементом Baldur's Gate 3, а программа настройки персонажа позволяет вам настраивать все - от внешности до статистики и предыстории - будь ваш герой, злодей или Эд Шарран, простой бард, путешествующий по дорогам Фаэруна со своей верной лютней и едва скрываемой внутренней тьмой, которая грызет и гниет, требуя освобождения - возможности для самовыражения при создании персонажа в игре довольно широки.
На старте Baldur's Gate 3 игроки смогут испытать еще больше возможностей для создания разнообразных персонажей:
- Новые опции по выбору внешности, такие как веснушки, витилиго, шрамы
- Новый дизайн татуировок
- Гетерохромия
- Кастомизация дизайна губ
- Дополнительные аксессуары, такие как серьги и пирсинг
- Индивидуальная настройка цвета рогов для Тифлингов
Кроме того, искателям новых приключений больше не нужно быть стройными и молодыми - появление селектора "возраст" даст вам возможность создать протагониста постарше, а наличие в игре "мощных" типов телосложения позволит значительно повысить габариты фигуры у представителей всех полов.
Релиз Baldur's Gate III состоялся 3 августа на PC и Mac и 6 сентября на PlayStation 5.
Тот момент, когда ждешь, чтобы лето поскорее закончилось, чтобы позадротить в это 👍❤
Жиза, я даже отпуск в 10 дней взял на начало августа, чтобы меня никто не беспокоил ближайшие 100 часов во время игры
А кто подскажет. Там система будет как в ДОС2? По типу можно играть за своего созданного персонажа или за того песронажа которого создали разрабы как твоих компаньенов,без создания своего.
Очень бесила эта система. Ибо игра за созданных разрабами персонажей была интересней,прописанней и глубже раскрывала мир и историю.
оба варианта, и созданого Вами и созданого разработчиками
Плохо. Опять будет этот дисбаланс.
Поэтому надо выбирать Dark Urge. Создаешь своего персонажа, но с уже прописанной историей, где он конченный маньяк, который борется с позывами к убийству. Короче, очередная пешка Баала из оригинальных Балдуров.
Помню еще была новость от разрабов. Мол мы сделали вам такой крутой редактор, а большая часть людей создает персонажей с обычной, простой внешностью
И дали 200 афро дредо причесок, азиатских лиц и негроидных, зато есть лицо Спока!, да-да лариан, спасибо что это выглядит именно как гетто.
Ты редактор д4 видел?
Нет. Предпочёл не играть и не смотреть.
Это ж насколько надо быть целеустремлённым\безруким чтобы у тебя получался исключительно негроидный\азиатский персонаж. Я играл в бету и могу сказать, что нужно очень целенаправленно изменять внешность чтобы получить то что вы описали.
Ну а просто красивого персонажа можно будет сделать без помощи модов или как всегда - индивидуализация будет только для всяких фриков и больных?
можно! Играю с самого выхода в ранний доступ. Красоток там полным полно можно сделать! Не волнуйтесь)
Учитывая что там не будет секси брони и обуви на каблуках, я наверное предпочту играть за мужского персонажа, а то даже и драконидом.
Я уже не очень помню, но там помимо себя был "идеальный партнер" кажется, которого ты воссоздаешь, так вот там была.. вампирка с чем-то еще, выглядела она так, что даже трогать ничего не хотелось, для меня просто прекрасна, по сути первый раз такое) Но вообще, тебе правда так мешает внешность? Где например? Зачастую все одеты во что-то скрывающее большую часть) Вампирку можно было бы чуть дополнить, но основа её внешности топ, при том что у меня много определенных предпочтений, т.е. внести такие изменения, которые может изменить в себе человек с такой внешностью, вот настолько все хорошо
Опять в редакторе сидеть половину игрового времени ( ͡° ͜ʖ ͡°)
За гетерохромию конечно спасибо, но мультикласс как-нибудь потом?
В ДнД 5 смысл мультикласса стремится к нулю, если только ты не хочешь себе ну очень специализированный билд. Чистый класс будет сильнее как на 10-ом и на 20-ом уровне.
Во-первых - нет, и можно очень много сильных билдов построить на мультиклассе (контент с канала Tulok the Barbarian как пример - редко одна из представленных там сборок обходится чистым классом). Во-вторых, на мой взгляд мультикласс - это прежде всего способ самовыражения и сборка уникального, непохожего на других персонажа. Да и для хорошего билда нужно подойти с большим тщанием, чем просто топя в пол стартовый класс. В-третьих - для любителей цифр есть проекты поинтереснее чем днд - пое, диабло, и различные ммо. А днд не совсем об этом. Ну и последнее - во вратах балдура заявленный кап по уровню 12-ый. И раскрыть полный потенциал класса при всём желании не получится.
Чтобы потестить чистую 5-рку достаточно скачать соласту. И да, я играл в оригинальную настолку,любой адекватный мастер обычно бьёт по голове молотком за минимаксерские мультиклассы. Учитывая количество сопартийцев, чтобы быть уникальным достаточно взять сабкласс который не встречается в пачке даже два варлока с разными сабклассами — это уже два разных стиля игры. Для любителей циферок есть ещё PF от совокотов, мне на самом деле ПФ больше заходит с точки зрения сеттинга и подхода к контенту, особенно 2 редакция, на фоне спорной 5-ры она выглядит разнообразнее.
Насчёт соласты - не знаю, не трогал. Но чёт я не припомню чтобы можно было мультиклассить два подкласса одного класса - разве что по какому-нибудь хоумбрю. А то что мастера бьют молотком за минмаксинг - это правильно, днд на мой взгляд вообще не про манчкинизм. Что, правда, не мешает большинству игроков играть именно так - но не суть. Ну и касательно ПФ тоже согласен, и пятёрка на его фоне выглядит блёкло, просто и слишком рандомно.
мультик будет, но я не помню, что на трансляции сказали по поводу лвла. Там чет было 3/6/9 это абилки подкласса, но какого не ясно. Возможно мой татарский слишком плох и я просто не правильно понял