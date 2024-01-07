Создатели ИИ-озвучки для Phantom Liberty сказали, что возможно возьмутся за разработку озвучки для Baldur's Gate 3

Сегодня вышла новость про довольно качественную ИИ-озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от RedpaX. В комментариях многие пользователи задавались вопросом: сможет ли автор сделать нечто подобное для других игр, например Red Dead Redemption 2 или Baldur's Gate 3.
Оказывается, что авторы озвучки уже дали ответ на этот вопрос еще в декабре в своем Discord-канале. По словам RedpaX, озвучку для Phantom Liberty они делали вдвоем, написав для этого более 20 программ, которые помогали им в автоматизации процесса.
Когда их попросили заняться аналогичной озвучкой для Baldur's Gate 3, автор ответил, что пока не уверен в том, готовы ли они взяться за такой масштабный проект. Несмотря на то, что нейросеть теперь лучше обучена, а софт написан, основная проблема заключается в том, что в проекте от Larian в разы больше диалогов, чем в Phantom Liberty.
Для создания озвучки им приходится арендовать GPU-мощности для генерации голоса, которые обходятся им в круглую сумму. Например для создания озвучки для Phantom Liberty Павел потратил около 270 тысяч рублей собственных денег (и ответ писался еще на момент выхода 0.2 версии озвучки, для разработки следующих версий сумма скорее всего еще увеличилась)
Павел сказал, что точный ответ будут ли они браться за Baldur's Gate 3 он даст уже в январе. Если они решат делать ИИ-озвучку для игры Larian, то это точно не обойдется без открытия сборов. Тем не менее, можно предположить, что срок разработки такой ИИ-озвучки и сумма сборов почти наверняка будет ниже, чем в случае с разработкой профессионального дубляжа с актерами.
Например студия GamesVoice говорила, что для создания дубляжа для RDR 2 потребуется около 10 миллионов рублей. Вероятно для Baldur's Gate 3 она была бы еще выше, что автоматически ставит крест на создании такого проекта с помощью профессиональных актеров, поскольку такие суммы, скорее всего никогда не были бы набраны. Какая сумма потребуется для аренды GPU-мощностей и возьмутся ли ребята за такой проект - станет ясно уже совсем скоро.
Было бы не плохо
Это конечно здорово, но фронт работы куда больше, чем у фантома . По сути нужно куда больше мощностей, времени и денег. Надеюсь, найдутся люди, которые им хорошо помогут для такой огромной работы.
Донаты откроют, вот ты и помоги. А то вечно почему-то все надеются на других.
как по мне rdr не нужна озвучка, особенно от ии технологоия не так уж развита и еще без акцентов оригинальный голосов ты потеряешь многое
Насколько бы я не был упертым сторонником полной русской локализации, но тут против этой идеи. ИИ никогда не сравнится с профессиональной озвучкой и этот эксперимент, мало того что займет кучу времени и потребует огромных затрат, он просто не вытянет погружение и атмосферу, которую дает оригинальная озвучка. Студийный профессиональный дубляж, с привлечением мастеров озвучания - вот это было бы замечательно. Но кто этим займется и сколько это будет стоить, сколько займет времени и будет ли вообще востребовано настолько, чтобы оправдать затраты - неизвестно.
А вот тут реально надо. Пропускаю большинство диалогов спутников, так как не всегда успеваю прочитать текст у них над головами
не надо, лучше пускай делают не большие игры, чем тратить уйму времени на 1 проект
Не тот уровень качества у такой звучки, чтоб тратить на это сотни часов и сотни же тысяч рублей. Кто-то вменяемый, кто-то кроме васянов с пегача и детей действительно предпочтёт такой вот уровень перевода оригинальному звуку с сабами?..
Полно таких людей.. Некоторые предпочитают озвучку яндекс\гугл переводчиком(одноголосую) лишь бы не читать субтитры.. Я хз кем надо быть для этого..)
Baldur's Gate 3 уж точно не та игра, которую следует озвучивать с помощью ИИ. Во-первых, проект будет чересчур масштабным, а значит шансы его закончить малы. Либо качество озвучки будет так себе. Во-вторых, кругом полно гораздо более достойных RPG, которые следовало бы озвучить в приоритетном порядке, если кто-то действительно всерьёз решит заняться столь масштабными проектами по ИИ озвучкам.
Боюсь представить, насколько убого будут звучать песни в Baldur's Gate 3 в исполнении ИИ. Одно дело озвучить разговор через нейросеть, но научить красиво петь - это куда сложнее, я думаю. А ведь в игре выступлений песенных немало. Оставлять песни в оригинале тупо, если вся остальная игра будет озвучена на русский.
Новость тоже ИИ писал? Совсем уже обленились?
Опечатки у всех случаются (даже после перепрочтения текста не всегда удается сразу найти их), а чтобы поправить их после публикации - надо ждать модератора уже и это занимает время.