Создатели ИИ-озвучки для Phantom Liberty сказали, что возможно возьмутся за разработку озвучки для Baldur's Gate 3

Сегодня вышла новость про довольно качественную ИИ-озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от RedpaX. В комментариях многие пользователи задавались вопросом: сможет ли автор сделать нечто подобное для других игр, например Red Dead Redemption 2 или Baldur's Gate 3.

Оказывается, что авторы озвучки уже дали ответ на этот вопрос еще в декабре в своем Discord-канале. По словам RedpaX, озвучку для Phantom Liberty они делали вдвоем, написав для этого более 20 программ, которые помогали им в автоматизации процесса.

Когда их попросили заняться аналогичной озвучкой для Baldur's Gate 3, автор ответил, что пока не уверен в том, готовы ли они взяться за такой масштабный проект. Несмотря на то, что нейросеть теперь лучше обучена, а софт написан, основная проблема заключается в том, что в проекте от Larian в разы больше диалогов, чем в Phantom Liberty.

Для создания озвучки им приходится арендовать GPU-мощности для генерации голоса, которые обходятся им в круглую сумму. Например для создания озвучки для Phantom Liberty Павел потратил около 270 тысяч рублей собственных денег (и ответ писался еще на момент выхода 0.2 версии озвучки, для разработки следующих версий сумма скорее всего еще увеличилась)

Павел сказал, что точный ответ будут ли они браться за Baldur's Gate 3 он даст уже в январе. Если они решат делать ИИ-озвучку для игры Larian, то это точно не обойдется без открытия сборов. Тем не менее, можно предположить, что срок разработки такой ИИ-озвучки и сумма сборов почти наверняка будет ниже, чем в случае с разработкой профессионального дубляжа с актерами.

Например студия GamesVoice говорила, что для создания дубляжа для RDR 2 потребуется около 10 миллионов рублей. Вероятно для Baldur's Gate 3 она была бы еще выше, что автоматически ставит крест на создании такого проекта с помощью профессиональных актеров, поскольку такие суммы, скорее всего никогда не были бы набраны. Какая сумма потребуется для аренды GPU-мощностей и возьмутся ли ребята за такой проект - станет ясно уже совсем скоро.