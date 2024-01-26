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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 904 оценки

Спидранер прошла Baldur's Gate 3 с помощью пятитонного медведя

Simple Jack
Новости

Спидраннер Mae установила рекорд по прохождению Baldur's Gate 3 с убийством всех боссов. На это ушло 19 минут и 20 секунд. Результат оказался в два раза более долгим, чем рекордная попытка девушки без уничтожения боссов.

Mae играла за волшебника-полурослика. В качестве инструмента по уничтожению врагов она выбрала Шэдоухарт. Сначала девушка превратила полуэльфийку в медведя, а потом увеличила ее в размерах. Вдобавок спидранер сделала его невидимым, что позволяло получать бонус от скрытной атаки. Пятитонным друидом она обрушивалась на противников, убивая большинство боссов 2-3 прыжков.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

маньяки эти спидранеры конечно

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GlamDodgeX

Капец важная новость, как я без нё жил?

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