Спустя 2 месяца после релиза Baldur's Gate 3 все еще пользуется популярностью у игроков Steam ©

Baldur's Gate 3, самая рейтинговая компьютерная игра 2023 года, продолжает радовать своих поклонников и спустя 2 месяца после своего официального релиза. Однопользовательская ролевая игра не только входит в десятку самых продаваемых игр в Steam, но и ежедневно привлекает около 200 000 игроков.

Почему это важно: Не так уж часто однопользовательские игры спустя два месяца могут завлечь такое количество игроков, поскольку такие проекты быстро теряют свою привлекательность. Поэтому очевидно, что игроки глубоко полюбили последний релиз Larian Studios.

Игра, разработанная Larian Studios, недавно перешла от успешного трехлетнего периода раннего доступа к мировому релизу, фактически захватив Steam.

По данным SteamDB, за последние сутки число одновременных пользователей Baldur's Gate 3 достигло почти 200 тыс. человек. Их количество часто увеличивается в выходные дни, и реальное число игроков, скорее всего, гораздо выше. В день релиза Baldur's Gate 3 достигла невероятных высот, набрав одновременно 472 136 игроков. Десять дней спустя число одновременных игроков игры в Steam достигло 875 тыс. человек.

Этот всплеск популярности превысил общее количество игроков предыдущей игры Larian Studio, Divinity: Original Sin, и значительно превышает максимальное количество игроков в Divinity: Original Sin 2, которое теперь кажется относительно небольшим - 93 701.

Тот факт, что Baldur's Gate 3 сохранила такое количество игроков спустя два месяца, весьма впечатляет. В прошлом такие игры, как Hogwarts Legacy, теряли 90% игроков уже через месяц после выхода.

Это делает ролевую игру от Larian Studios исключением, подчеркивая ее превосходство и ценность. Рост популярности однопользовательской ролевой игры в эпоху господства бесплатных игр, ориентированных на микротранзакции, говорит о том, что хорошие однопользовательские проекты способны заинтересовать игроков. И то, что пиратство таким проектам не помеха - у игры нет никакой защиты.

Более 96% рецензий на игру в Steam за последний месяц также являются положительными, что позволило игре получить оценку "крайне положительно" от широкой аудитории Steam.