Спустя два года после релиза Baldur's Gate 3 по-прежнему занимает высокие позиции в чартах

Первые несколько лет жизненного цикла игры могут стать решающим фактором между мимолётной популярностью и долгой жизнью. В случае с Baldur’s Gate 3 разветвлённый сюжет и богатство возможностей для выбора классов делают её реиграбельность легендарной. Даже спустя два года после выхода она до сих пор занимает высокие позиции в рейтинге самых популярных игр в Steam, особенно в Steam Deck.
По состоянию на декабрь 2025 года Baldur’s Gate 3 по-прежнему занимает 40-е место в рейтинге самых популярных игр в Steam. Возможно, это не так высоко, как раньше, но всё же не так и низко. Регулярное количество игроков, играющих одновременно более 56 200 человек, без учёта онлайн-сервисов, которые могли бы поддерживать игру, впечатляет. Кроме того, стоит отметить статус Baldur’s Gate 3 на портативной консоли Valve.
В рейтинге Steam Deck Baldur’s Gate 3 сейчас занимает 6-е место по популярности. Она уступает только недавним популярным релизам, таким как Dispatch и Megabonk, а также претенденту на звание «Игра года» Hades 2.
Часть великой франщизы. Мощное комьюнити. Единственная пока настоящая RPG из последних.
ккд2 передаёт привет
даже близко нет.ккд линейная и хз что за рпг где даже персонажей не создашь,бг 3 в 100 раз круче...
Из ккд2 такая же РПГ как из какого-нибудь отсасина шадовс.😆
Топище.
Согласен.
Неудивительно, одна из лучших игр за последние лет 5
Нужен фанат серии в помощь. Есть ли игры максимально похожи на БГ3(не включая Дивинити)?
Pathfinder: Wrath of the Righteous, Neverwinter Nights , Dragon Age: Origins, Pillars of Eternity, Tyranny, ну и классику в виде первых двух частей Baldur's Gate, Planescape: Torment, Icewind Dale, в Arcanum можно заглянуть.
DA максимально не похожа)
Да, DAO гораздо лучше соевой 3й балды.
Игра правда хорошая, недавно попробовал на джойстике поиграть , понравилось больше чем на клавиатуре и мышке
Одна из лучших игр всех времен!
Не может такого быть. Тут один Борду 4 с пеной у рта защищал и говорил что все игры ориентированные на сингл, спадают по онлайну. Онлайн у всех игр рано или поздно проседает, важно как сильно он просядет. Вот Борда 4 конкретно деграднула.
цена вопроса тоже решает, а так в бг3 игру можно пройти десятками способов, не думаю что к борде 4 это относится)
Я не фанат этой серии, поэтому удалил через полчаса игры, из-за пошаговых боев. А так игра неплохая, красочная и динамичная, много сказочных удивительных персонажей.
Есть модификация где пошаговость заменяется на битвы в реальном времени.
Если будешь играть, играй за Темного соблазна, Как по мне, весь сюжет задумался под него! Он становится в разы круче!
Пускай эту новость прочитают те, кто написал про Borderlands 4, и сказал про 10к онлайн, прошло 2 месяца, что там делать в игре.
Какая то фигня. Эльфы, драконы, инопланетяне, рогоносцы(сочувствую) и прочий бред. Игра унылая что ппц.