Спустя два года после релиза Baldur's Gate 3 по-прежнему занимает высокие позиции в чартах

Первые несколько лет жизненного цикла игры могут стать решающим фактором между мимолётной популярностью и долгой жизнью. В случае с Baldur’s Gate 3 разветвлённый сюжет и богатство возможностей для выбора классов делают её реиграбельность легендарной. Даже спустя два года после выхода она до сих пор занимает высокие позиции в рейтинге самых популярных игр в Steam, особенно в Steam Deck.

По состоянию на декабрь 2025 года Baldur’s Gate 3 по-прежнему занимает 40-е место в рейтинге самых популярных игр в Steam. Возможно, это не так высоко, как раньше, но всё же не так и низко. Регулярное количество игроков, играющих одновременно более 56 200 человек, без учёта онлайн-сервисов, которые могли бы поддерживать игру, впечатляет. Кроме того, стоит отметить статус Baldur’s Gate 3 на портативной консоли Valve.

В рейтинге Steam Deck Baldur’s Gate 3 сейчас занимает 6-е место по популярности. Она уступает только недавним популярным релизам, таким как Dispatch и Megabonk, а также претенденту на звание «Игра года» Hades 2.