Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 531 оценка

Спустя два года после релиза Baldur's Gate 3 по-прежнему занимает высокие позиции в чартах

monk70 monk70

Первые несколько лет жизненного цикла игры могут стать решающим фактором между мимолётной популярностью и долгой жизнью. В случае с Baldur’s Gate 3 разветвлённый сюжет и богатство возможностей для выбора классов делают её реиграбельность легендарной. Даже спустя два года после выхода она до сих пор занимает высокие позиции в рейтинге самых популярных игр в Steam, особенно в Steam Deck.

По состоянию на декабрь 2025 года Baldur’s Gate 3 по-прежнему занимает 40-е место в рейтинге самых популярных игр в Steam. Возможно, это не так высоко, как раньше, но всё же не так и низко. Регулярное количество игроков, играющих одновременно более 56 200 человек, без учёта онлайн-сервисов, которые могли бы поддерживать игру, впечатляет. Кроме того, стоит отметить статус Baldur’s Gate 3 на портативной консоли Valve.

В рейтинге Steam Deck Baldur’s Gate 3 сейчас занимает 6-е место по популярности. Она уступает только недавним популярным релизам, таким как Dispatch и Megabonk, а также претенденту на звание «Игра года» Hades 2.

Комментарии:  21
Egik81

Часть великой франщизы. Мощное комьюнити. Единственная пока настоящая RPG из последних.

14
RGrek

ккд2 передаёт привет

9
Mihanbo RGrek

даже близко нет.ккд линейная и хз что за рпг где даже персонажей не создашь,бг 3 в 100 раз круче...

4
Summor Ner RGrek

Из ккд2 такая же РПГ как из какого-нибудь отсасина шадовс.😆

3
Dark1994

Топище.

3
Nesh22GolgJR

Согласен.

1
SleepyGamer

Неудивительно, одна из лучших игр за последние лет 5

3
Salvador Dally

Нужен фанат серии в помощь. Есть ли игры максимально похожи на БГ3(не включая Дивинити)?

2
Иваныч из Тулы

Pathfinder: Wrath of the Righteous, Neverwinter Nights , Dragon Age: Origins, Pillars of Eternity, Tyranny, ну и классику в виде первых двух частей Baldur's Gate, Planescape: Torment, Icewind Dale, в Arcanum можно заглянуть.

3
Niphestotel Иваныч из Тулы

DA максимально не похожа)

2
AndralStormborn Niphestotel

Да, DAO гораздо лучше соевой 3й балды.

3
EvgeniiV

Игра правда хорошая, недавно попробовал на джойстике поиграть , понравилось больше чем на клавиатуре и мышке

2
Kentarou

Одна из лучших игр всех времен!

2
Smike56

Не может такого быть. Тут один Борду 4 с пеной у рта защищал и говорил что все игры ориентированные на сингл, спадают по онлайну. Онлайн у всех игр рано или поздно проседает, важно как сильно он просядет. Вот Борда 4 конкретно деграднула.

2
Niphestotel

цена вопроса тоже решает, а так в бг3 игру можно пройти десятками способов, не думаю что к борде 4 это относится)

Святой Джо

Я не фанат этой серии, поэтому удалил через полчаса игры, из-за пошаговых боев. А так игра неплохая, красочная и динамичная, много сказочных удивительных персонажей.

1
z8TiREX8z

Есть модификация где пошаговость заменяется на битвы в реальном времени.

Если будешь играть, играй за Темного соблазна, Как по мне, весь сюжет задумался под него! Он становится в разы круче!

https://yandex.ru/video/preview/14024950443780287110

1
z8TiREX8z

Пускай эту новость прочитают те, кто написал про Borderlands 4, и сказал про 10к онлайн, прошло 2 месяца, что там делать в игре.

1
Black3D

Какая то фигня. Эльфы, драконы, инопланетяне, рогоносцы(сочувствую) и прочий бред. Игра унылая что ппц.

1