Спустя три недели, еще почти никто не добрался до финальных титров Baldur's Gate 3 ©

После первой недели достижения игроков в новой игре от Larian оказались... по правде говоря, не очень впечатляющими. Спустя три недели после выхода Baldur's Gate 3, удалось ли игрокам достичь большего в Забытых Королевствах?

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К плюсам, безусловно, следует отнести тот факт, что большинство игроков все-таки смогли завершить пролог. Правда, 86,6% - это довольно низкий показатель для, пожалуй, первого обязательного и наиболее часто выполняемого достижения во всей игре. Однако это все равно значительное улучшение по сравнению с первой неделей.



Для сравнения, первый акт был пройден сравнительно небольшим количеством игроков. Увеличение с 13 до 33,6% не так уж мало, но по прошествии трех недель можно было бы ожидать, что большинство персонажей дойдет до второй главы приключения, а не около 1/3.

Кстати говоря: 17% игроков дошли до финального акта, и только 4,5% достигли одной из основных концовок. "Основных", потому что достижение "Все хорошо, что хорошо кончается", по всей видимости, дается только за прохождение третьего акта. При этом, как показывают примеры спидраннеров, для просмотра финальных титров это не обязательно.



Альтернативный финал во втором акте не принесет вам признания любимого рассказчика игрока, но вы получите другое достижение. Его получили 6,2% игроков, что отчасти объясняет небольшое количество героев, дошедших до финальной главы истории (хотя это "достижение" можно получить и в третьем акте). Возможно, именно поэтому данный трофей был получен значительно большим числом игроков, чем трофеи, связанные с другими концовками.



К слову сказать: по-прежнему очень мало игроков поддались темным соблазнам и захватили мир (1%) или уничтожили его (0,4%). Гораздо чаще игроки подвергались финальной метаморфозе (1,7%).

Практически ничего не изменилось в плане наиболее часто получаемых достижений, только три из которых (не считая пролога) были открыты 50%: за 5 атак за один ход (71,9%), за частые длительные отдыхи (60%) и за использование заклинания обнаружения мыслей, чтобы заглянуть в разум (55,2%).

В списке самых редких достижений игры также есть небольшая разница по сравнению с состоянием через неделю после релиза. Как уже говорилось, мало кто поддался влиянию Баала (даже в виде Темного Соблазна - 1,4%), но также мало кому удалось выиграть 20 стычек с пьяным персонажем в течение одного приключения (0,2%; 16,2% слишком часто тянулись к бутылке) или заработать карьеру музыканта (0,4%). Судя по всему, обе эти задачи почти так же сложны, как и в реальной жизни.



Также легко понять, почему почти никто не покорил все классы за одно прохождение игры (0,4%) и не выполнил все сложные побочные задания, требующие спасения определенных персонажей... или не попадания в многочисленные ловушки Горташа.



Чуть больше героев, чем в прошлый раз, но все равно не так много, смогли справиться с драконами. Достижение "Сбитый" получили 1,4% игроков, а "Убийца Драконов" - 3,3%.

Что касается компаньонов, то игроки по-прежнему очень покорны Астариону - достижение, связанное с его "поцелуем", получило более 40% игроков. Ни одно другое достижение, связанное с компаньоном, не приблизилось к этому результату.



Даже со Шкрябом сыграли лишь чуть более четверти игроков (25,2%), а погладить "двумя руками" не прельстило многих героев (8%, с напоминанием, что ошибка не позволяет получить эту "ачивку" при использовании определенного заклинания).

На первый взгляд, это скромная статистика, даже в контексте стереотипного нежелания игроков заканчивать (или даже начинать) приобретенные игры. Некоторые люди настолько увлеклись исследованием, что даже после десятков часов, проведенных в первом акте, даже не думают продвигаться по основной сюжетной линии.

Тем не менее, следует учитывать и другой момент: огромный успех Baldur's Gate 3 в Steam.

Уже сейчас работа Larian Studios постоянно входит в тройку самых играемых и покупаемых игр на этой платформе. Это впечатляет даже для самых крупных онлайновых дебютов, не говоря уже об игре, ориентированной на однопользовательское приключение, пусть и с кооперативным режимом.

Даже если учитывать только рекордное количество активных пользователей на тот же момент (более 875 000), одно только достижение "Все хорошо, что хорошо кончается" набрало почти 40 000 игроков. И все же эта цифра не идет ни в какое сравнение с общими продажами BG 3.

Официальных цифр пока нет, но даже по самым скромным оценкам их число составляет около 4 млн. покупателей. По данным SteamSpy, игру можно найти в коллекции более чем 25 млн. пользователей.

Даже если считать эту статистику сильно завышенной, нет никаких сомнений в том, что игра попала в руки огромного количества геймеров. Уже на момент запуска в раннем доступе Baldur's Gate 3 насчитывала около миллиона пользователей Steam, а к выходу полной версии игры ранний доступ приобрели более 2,5 млн., что подтверждают сами разработчики.

В этом контексте даже около 5% игроков, дошедших до конца в третьем акте, - впечатляющий результат для игры, на прохождение которой требуется не менее 75-100 часов. Отзывы игроков подтверждают эту информацию, если не брать во внимание крайние исключения - спидраннеров и тех, кто все еще находится в первом акте после более чем 50-100 часов игры.