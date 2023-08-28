Спустя три недели, еще почти никто не добрался до финальных титров Baldur's Gate 3

После первой недели достижения игроков в новой игре от Larian оказались... по правде говоря, не очень впечатляющими. Спустя три недели после выхода Baldur's Gate 3, удалось ли игрокам достичь большего в Забытых Королевствах?
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К плюсам, безусловно, следует отнести тот факт, что большинство игроков все-таки смогли завершить пролог. Правда, 86,6% - это довольно низкий показатель для, пожалуй, первого обязательного и наиболее часто выполняемого достижения во всей игре. Однако это все равно значительное улучшение по сравнению с первой неделей.
Для сравнения, первый акт был пройден сравнительно небольшим количеством игроков. Увеличение с 13 до 33,6% не так уж мало, но по прошествии трех недель можно было бы ожидать, что большинство персонажей дойдет до второй главы приключения, а не около 1/3.
Кстати говоря: 17% игроков дошли до финального акта, и только 4,5% достигли одной из основных концовок. "Основных", потому что достижение "Все хорошо, что хорошо кончается", по всей видимости, дается только за прохождение третьего акта. При этом, как показывают примеры спидраннеров, для просмотра финальных титров это не обязательно.
Альтернативный финал во втором акте не принесет вам признания любимого рассказчика игрока, но вы получите другое достижение. Его получили 6,2% игроков, что отчасти объясняет небольшое количество героев, дошедших до финальной главы истории (хотя это "достижение" можно получить и в третьем акте). Возможно, именно поэтому данный трофей был получен значительно большим числом игроков, чем трофеи, связанные с другими концовками.
К слову сказать: по-прежнему очень мало игроков поддались темным соблазнам и захватили мир (1%) или уничтожили его (0,4%). Гораздо чаще игроки подвергались финальной метаморфозе (1,7%).
Практически ничего не изменилось в плане наиболее часто получаемых достижений, только три из которых (не считая пролога) были открыты 50%: за 5 атак за один ход (71,9%), за частые длительные отдыхи (60%) и за использование заклинания обнаружения мыслей, чтобы заглянуть в разум (55,2%).
В списке самых редких достижений игры также есть небольшая разница по сравнению с состоянием через неделю после релиза. Как уже говорилось, мало кто поддался влиянию Баала (даже в виде Темного Соблазна - 1,4%), но также мало кому удалось выиграть 20 стычек с пьяным персонажем в течение одного приключения (0,2%; 16,2% слишком часто тянулись к бутылке) или заработать карьеру музыканта (0,4%). Судя по всему, обе эти задачи почти так же сложны, как и в реальной жизни.
Также легко понять, почему почти никто не покорил все классы за одно прохождение игры (0,4%) и не выполнил все сложные побочные задания, требующие спасения определенных персонажей... или не попадания в многочисленные ловушки Горташа.
Чуть больше героев, чем в прошлый раз, но все равно не так много, смогли справиться с драконами. Достижение "Сбитый" получили 1,4% игроков, а "Убийца Драконов" - 3,3%.
Что касается компаньонов, то игроки по-прежнему очень покорны Астариону - достижение, связанное с его "поцелуем", получило более 40% игроков. Ни одно другое достижение, связанное с компаньоном, не приблизилось к этому результату.
Даже со Шкрябом сыграли лишь чуть более четверти игроков (25,2%), а погладить "двумя руками" не прельстило многих героев (8%, с напоминанием, что ошибка не позволяет получить эту "ачивку" при использовании определенного заклинания).
На первый взгляд, это скромная статистика, даже в контексте стереотипного нежелания игроков заканчивать (или даже начинать) приобретенные игры. Некоторые люди настолько увлеклись исследованием, что даже после десятков часов, проведенных в первом акте, даже не думают продвигаться по основной сюжетной линии.
Тем не менее, следует учитывать и другой момент: огромный успех Baldur's Gate 3 в Steam.
- Уже сейчас работа Larian Studios постоянно входит в тройку самых играемых и покупаемых игр на этой платформе. Это впечатляет даже для самых крупных онлайновых дебютов, не говоря уже об игре, ориентированной на однопользовательское приключение, пусть и с кооперативным режимом.
- Даже если учитывать только рекордное количество активных пользователей на тот же момент (более 875 000), одно только достижение "Все хорошо, что хорошо кончается" набрало почти 40 000 игроков. И все же эта цифра не идет ни в какое сравнение с общими продажами BG 3.
- Официальных цифр пока нет, но даже по самым скромным оценкам их число составляет около 4 млн. покупателей. По данным SteamSpy, игру можно найти в коллекции более чем 25 млн. пользователей.
Даже если считать эту статистику сильно завышенной, нет никаких сомнений в том, что игра попала в руки огромного количества геймеров. Уже на момент запуска в раннем доступе Baldur's Gate 3 насчитывала около миллиона пользователей Steam, а к выходу полной версии игры ранний доступ приобрели более 2,5 млн., что подтверждают сами разработчики.
В этом контексте даже около 5% игроков, дошедших до конца в третьем акте, - впечатляющий результат для игры, на прохождение которой требуется не менее 75-100 часов. Отзывы игроков подтверждают эту информацию, если не брать во внимание крайние исключения - спидраннеров и тех, кто все еще находится в первом акте после более чем 50-100 часов игры.
жесткий, но у большинства людей нету столько времени, чисто часика 2-3 после "завода"
Я после завода и по 5 тратил на бг)
16 часов в день. да ты машина
Ну ты это) Молодец)
Время проведенное в раннем доступе тоже идёт в счёт )
З*****а раньше чем добрался до титров, 3 акт душный фу
Второй акт уже вполне душный. Первый был хорош
Если не брать бафф от пикси - то это жонглирование фонарём капец какое душное. Третий акт скомкан очен, им бы его разделить на самом деле, но уже поздно.
Мало того, даже не запускал её.
Это наверно не та игра где стоит сильно спешить)
Только больные люди безвылазно сидят в играх целыми днями или дети, на которых родителям плевать. Что у человека в голове, если он игру такого объёма и наполнения прошёл за одну-две недели?
А что ещё делать? У меня в жизни ничего больше не осталось. Мне жизнь сломали "добрые люди".
Наполнена она душнотой и резиной. Самого сюжета и побочек там кот наплакал.
Удались с сайта, ты что больной?
Третий акт скучноватый. Там надо всего лишь убить 3х боссов и все. Это же очевидно . Никакого сюжета
Наиграл 150 часов. Дошел до башен и вернулся в подземелье, потому что до этого шел через горный перевал.
Я прошёл поддался темному желанию убил императора и поробатил всех а остотольных убил а в конце сказал "во имя Балла"
попадешь теперь за это прямиком в ад.....ой зря ты так сделал))))
Я так вообще ещё даже до самой игры не добрался пока только Ведьмак прохожу, чтоб на фэнтези настроиться.
Ведьмак это, как бы это сказать, серьезное фэнтези, а тут просто каламбур как по мне.. Не в обиду поклонникам конечно.
Не удивительно. Я наиграл часов 80, если не считать кооперативную кампанию. Только-только ко второму акту подобрался.
Поиграю в полную версию и с модами.
Я только что прошел ее))))концрвка все хорошо и я с Шэдохарт остался навсегда)))но Лауэзель погибла но не страшно)))108 часов наиграно...как ее еще не смогли пройти не понимаю))
Логично, при наличии личной жизни, где взять столько времени на игры, у большинства в месяц в лучшем случае 100-150 часов на игры выходи, учитывая то, сколько выходило игр только в этом году, многие могли вообще ее даже не устанавливать.
Вот не надо гнать, на 1 акт у меня занимает 25 часов за весь РД, спидраннеры пройдут этот shit (потому что наэпалово от Винке и ничего более, когда треть игры вырезали) уровня киберпука 2077 за 25 часов, я уже 4 прохождения сделал. Я за всю игру кучу раз переплевался от багов, от кубиков, что мейн харизматик у меня, 4 провала для сложности 25 с преимуществом сделал. Про СВЖ тут все трезвонят, что игра переполнена толерастией, я за все прохождения встретил только 2-3 случая этого: Изобель со своей бабищей со штуковиной, заднеприводные 2 гнома в гримфордже, переодетый мужик в цирке, все, я не бегал, не тыкал по каждому неписю, чтоб намеренно выцепить толерастию. Спутники ко мне не подкатывал никто, пацаны на отдыхе у Келемвора, либо сами свалили. Со мной был только мой гаремник, и то там феминизмом от него не несло за милю, истории их прописаны хорошо, если быть знакомым с лором рас в забытых королевствах. Если Лизка и пыталась доминанта над мной сделать, получала запугивание. Все, сразу миленькой и спокойной становилась, ведет себя так, потому что все гиты такие. А за всю типо толерастию, мне пофиг, как ты там себя идентифицируешь(хоть тапками), или с кем ты там кувыркаешься, я просто пройду мимо, если не пытаются запихать в глотку мне все это и не маячат прямо перед глазами как в Паффайндере с крестовыми походами (привет Sosiэль, и другая подобная *№@!зота от голодных совакотиков), то готовьтесь к ликвидации.
Разок прошел ,теперь второй раз прохожу .