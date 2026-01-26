Спутники Baldur's Gate 3 наконец-то оживают и действуют самостоятельно благодаря новой модификации

Несмотря на то, что Baldur’s Gate 3 славится своей проработкой и живым миром, спутники главного героя часто остаются статичными истуканами, пока ими не управляет игрок. Энтузиаст под ником ExcelsiorOne решил исправить это упущение, выпустив модификацию, которая внедряет систему динамического поведения для членов группы.

Теперь ваши сопартийцы перестанут бездумно стоять на месте в ожидании приказов. Благодаря новой системе искусственного интеллекта они будут активно взаимодействовать с окружением. Разработка энтузиаста позволяет напарникам самостоятельно зажигать факелы, свечи и лампы рядом с собой.

Если рядом окажется стул, лавка или кровать, персонажи могут присесть или вздремнуть, что даже восстановит им небольшое количество здоровья. Они также начнут смотреться в зеркала, разглядывать картины, статуи и изучать различные приборы вроде глобусов и телескопов. Кроме этого, спутники смогут ломать треснувшие стены для открытия пути и даже взаимодействовать с насосами и кузнечными мехами.

Помимо атмосферных улучшений, мод вводит полезную систему «Собирательства». Члены отряда будут автоматически подбегать и подбирать лежащее на земле оружие, золото, свитки и зелья. При этом реализована защита от нарушения билда: если герой случайно экипирует найденный предмет, он тут же его снимет, чтобы не испортить вашу настройку экипировки. Также ИИ научился подходить к сундукам и трупам для «осмотра» (открытия), но лутать их не будет, оставляя выбор добычи за игроком.

Разработчик предусмотрел и защиту от проблем с законом: спутники никогда не будут трогать «красные» (чужие) предметы или взламывать чужие сундуки, так что вы не поссоритесь со стражей из-за излишней инициативы ИИ.