Спутницу из Baldur's Gate 3 превратили в 5-тонную великаншу, которая может раздавить даже дракона

Пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios предоставляет игрокам достаточно широкие возможности по созданию самых неожиданных сценариев. Недавний эксперимент одного из фанатов показал, что любой желающий может создать в игре настоящего великана. Его размеры и сила позволяют справиться с любым существом в Baldur's Gate 3.
Интересной находкой поделился пользователь с никнеймом lesser_panjandrum. С помощью зелий и магии ему удалось в три раза увеличить стандартные размеры тифлинга Карлах. Спутница игрока заметно увеличилась в размерах и обзавелась огромной силой. Героиня в таком виде весит более 5 тонн, а её рост составляет 6 метров. Разработчики Baldur's Gate 3, кажется, не были готовы к таким созданиям в игре, и, следовательно, не просчитали реалистичное поведение персонажа в бою.
Тем не менее, великанша Карлах по логике внутриигрового мира могла бы справиться с любым противником. Её размеры позволяли бы схватить даже особо крупных монстров, а благодаря своему весу можно было бы даже не сражаться, а просто падать на своих врагов. 5 тонн могут наносить в Baldur's Gate 3 от 800 до 1000 единиц урона, что является более чем достаточным для быстрого убийства даже дракона.
Обидишь меня, сестру позову.
Доброе утро, солдат.
Но, кстати, даже она не сможет сравниться с Бу в ярости!
Бодипозитив.
Она не видела, как я расшвыривала лучших боевиков Баала в пропасть мановением руки (телекинезом, топовый спелл) , а тем временем моя Лаэззи 9 ударами обратила Его правнучку в прах. С моего соизволения, конечно.
Мне идет одеяние правителя