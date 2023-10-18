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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 079 оценок

Спутницу из Baldur's Gate 3 превратили в 5-тонную великаншу, которая может раздавить даже дракона

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Gutsz
Новости

Пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios предоставляет игрокам достаточно широкие возможности по созданию самых неожиданных сценариев. Недавний эксперимент одного из фанатов показал, что любой желающий может создать в игре настоящего великана. Его размеры и сила позволяют справиться с любым существом в Baldur's Gate 3.

Интересной находкой поделился пользователь с никнеймом lesser_panjandrum. С помощью зелий и магии ему удалось в три раза увеличить стандартные размеры тифлинга Карлах. Спутница игрока заметно увеличилась в размерах и обзавелась огромной силой. Героиня в таком виде весит более 5 тонн, а её рост составляет 6 метров. Разработчики Baldur's Gate 3, кажется, не были готовы к таким созданиям в игре, и, следовательно, не просчитали реалистичное поведение персонажа в бою.

Тем не менее, великанша Карлах по логике внутриигрового мира могла бы справиться с любым противником. Её размеры позволяли бы схватить даже особо крупных монстров, а благодаря своему весу можно было бы даже не сражаться, а просто падать на своих врагов. 5 тонн могут наносить в Baldur's Gate 3 от 800 до 1000 единиц урона, что является более чем достаточным для быстрого убийства даже дракона.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Попка Тора

Обидишь меня, сестру позову.
Доброе утро, солдат.

Но, кстати, даже она не сможет сравниться с Бу в ярости!

4
TAPAKAH222

Бодипозитив.

1
Попка Тора
Тем не менее, великанша Карлах по логике внутриигрового мира могла бы справиться с любым противником.

Она не видела, как я расшвыривала лучших боевиков Баала в пропасть мановением руки (телекинезом, топовый спелл) , а тем временем моя Лаэззи 9 ударами обратила Его правнучку в прах. С моего соизволения, конечно.

1
Попка Тора

Мне идет одеяние правителя

0