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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 192 оценки

Стал известен лидер 2023 года по количеству полученных наград от СМИ

Simple Jack
Новости

Авторы сайта Goty.gamefa опубликовали рейтинг игр 2023 года, получивших наибольшее число наград от журналистов со всего мира. На первой строчке оказалась Baldur's Gate 3, победившая в 71 номинации. Тройку замкнули The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Alan Wake 2, у которых 36 и 22 премии соответственно.

Топ-5 игр по количеству наград:

  1. Baldur's Gate 3 — 71;
  2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 36;
  3. Alan Wake 2 — 22;
  4. Marvel’s Spider-Man 2 — 3;
  5. Sea of Stars — 2.

26 декабря Baldur's Gate 3 вернулась на первое место еженедельного чарта продаж Steam. Ей удалось впервые за полтора месяца сместить с первой строчки Steam Deck. Успеху RPG поспособствовала первая скидка — 10%. Сейчас игру можно приобрести за 1800 рублей.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
KIIIL

Недоумение некоторых людей я начисто не понимаю . Baldur's Gate 3 игра феномен , хоть геймплей и схож с предыдущими проектами (Дивинити) она на столько вариативна , что скулы сводит . Сюжет отличный, персонажи глубокие , все каноны соблюдены , картинка сочная , а поддержка разработчиков просто невероятная в отличии от остальных . Проще сказать так - Игра сделана для игроков , а не для инвесторов . И все награды она собрала заслуженно.

2
Гена Транквилизатор

У меня удивление исключительно на Anal Wake 2, сиквел, который стал еще унылее оригинала это конечно надо было постараться

-1
Real Slim Shady

Странно что тут нету Stalker 2.

-1
Гена Транквилизатор

Кроме хохлов он больше никому не нужен

0