Стал известен лидер 2023 года по количеству полученных наград от СМИ

Авторы сайта Goty.gamefa опубликовали рейтинг игр 2023 года, получивших наибольшее число наград от журналистов со всего мира. На первой строчке оказалась Baldur's Gate 3, победившая в 71 номинации. Тройку замкнули The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Alan Wake 2, у которых 36 и 22 премии соответственно.

Топ-5 игр по количеству наград:

Baldur's Gate 3 — 71; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 36; Alan Wake 2 — 22; Marvel’s Spider-Man 2 — 3; Sea of Stars — 2.

26 декабря Baldur's Gate 3 вернулась на первое место еженедельного чарта продаж Steam. Ей удалось впервые за полтора месяца сместить с первой строчки Steam Deck. Успеху RPG поспособствовала первая скидка — 10%. Сейчас игру можно приобрести за 1800 рублей.