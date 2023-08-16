Стала известна возможная дата предварительной загрузки Baldur's Gate 3 на PlayStation 5 ©

Различные интернет-ресурсы сообщают о дате начала предварительной загрузки Baldur's Gate 3 на PS5, хотя официального объявления об этом пока не было, так что информация, вероятно, была получена в результате анализа данных в PlayStation Store.

В любом случае, ожидается, что предварительная загрузка Baldur's Gate 3 на PS5 будет доступна с 1 сентября 2023 года, что почти на неделю раньше релиза игры на консоли Sony, который состоится 6 сентября.

Предварительная загрузка игры - весьма полезная вещь, учитывая масштабы проекта студии Larian. Официальной информации о размере версии для PS5 пока нет, но на ПК Baldur's Gate 3 требует внушительных 122 ГБ свободного места на диске.

Вероятно, сжатие данных на PS5 позволит несколько уменьшить размер игры, но все же справедливо ожидать, что и на консоли Sony для Baldur's Gate 3 потребуется значительный объем на диске.

Позднее Baldur's Gate 3 появится и на Xbox Series X|S, однако точной даты выхода для консолей Microsoft пока нет.