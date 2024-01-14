Старший дизайнер Baldur's Gate 3 ответила на сравнения игры с серией Divinity

На фоне всеобщего восторга по поводу выхода Baldur's Gate 3, которая получила практически все награды "Игра года" под солнцем, появилось несколько рецензий и постов от давних поклонников CRPG, утверждавших, что новая часть серии от Larian больше похожа на Divinity, чем на Baldur's Gate. Это не значит, что игра плохая - в конце концов, игры серии Divinity очень любимы, — но, возможно, она просто не похожа на старые Baldur's Gates. И похожие разговоры были еще во времена выхода Baldur's Gate 3 в ранний доступ около трех лет назад.

Анна Гуксенс, старший дизайнер ролевых игр в Larian, недавно рассказала о том, как много от двух CRPG - Baldur's Gate и Divinity - попало в котел, когда Larian варила Baldur's Gate 3, и в итоге рассудила, что они исходят из одних и тех же ключевых целей. Журналисты спросили Гуксенс: "Как вы думаете, сколько в этой формуле от Baldur's Gate, предыдущих игр, и сколько от Larian, в основном Divinity?".

Игры Larian — они все про самостоятельность игрока, верно? И про создание увлекательных, эмоциональных историй, в центре которых всегда находится игрок. Поэтому, как в Divinity, так и в Baldur's Gate, мы создаем очень сильные геймплейные системы, которые работают на повествование. Мы создаем песочницу, в которой можно весело провести время, но при этом в ней присутствует ярко выраженная сюжетная линия, очень интересная, очень захватывающая, эмоционально вовлекающая история, и я думаю, что в этом ее сила. Очень сильная история и персонажи, а также очень сильные системы в геймплее, и чтобы они работали вместе.

В этом ответе нет прямого возражения на аргумент, что Baldur's Gate 3 - это Divinity 3, но сложно было ожидать другого ответа от Larian.

Одно можно сказать точно: Larian неоднократно и громко благодарила создателей игр Baldur's Gate от BioWare. Легенда ролевых игр и бывший руководитель Dragon Age Дэвид Гейдер назвал Baldur's Gate 3 "достойным преемником" и "монументальным достижением".

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