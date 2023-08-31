Стартовала предварительная загрузка Baldur's Gate 3 на PS5

Larian Studios готовится к выпуску Baldur’s Gate 3 на PlayStation 5. Baldur’s Gate 3 на данный момент является самой рейтинговой игрой 2023 года, которая легко может побороться за несколько наград. Игроки и журналисты хвалят Larian Studios за разработку такого замечательного приключения.
Разработчики опубликовали сообщение, в котором подтверждают хорошие новости для владельцев PlayStation 5, купивших игру в версии Digital Deluxe. Желающие уже могут загрузить приключение на свои консоли. Размер скачиваемых файлов составляет 108,84 ГБ.
Предварительная загрузка Baldur's Gate 3 для владельцев Digital Deluxe Edition начнется сегодня, а ранний доступ стартует 2 сентября, что даст вам достаточно времени для создания своего персонажа до выхода BG3 на PS5 6 сентября.