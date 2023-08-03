СТРИМ: Обсуждаем Baldur's Gate 3, ждем открытия доступа и начинаем новую жизнь

Сегодня в 18:00 состоится долгожданный релиз Baldur's Gate 3! Мы решили собраться вместе с вами, дождаться запуска, обсудить игру и попробовать повторить путь гнома-данмера и барда-эльфики! Возможно, в этот раз все не закончится резней в деревне друидов.
Проходить сие мероприятие будет на платформах YouTube и VK, поэтому не стесняйтесь присоединяться к удобному для вас чату. Как и в прошлый раз, вести трансляцию будут GRAF_RAGE и 4efy
Плеер с трансляцией появится после ее начала.
Если заносить денег дедушке Гейбу не хочется, а поиграть вместе с друзьями (а, может быть, и с нами) хочется, то приобрести игру можно на Key For Games. Приятные цены и скидка 20% по промокоду Playground.
Напомним, что проект пребывал в стадии раннего доступа еще с 2020 года, и с тех пор заметно изменился. В последнее время интерес к нему стал настолько большим, что даже некоторые другие игровые студии испугались потенциала проекта. Такое точно нельзя пропустить!
P.S. Тема на форуме для идей и предложений по стримам прямо тут.
Очень приятные цены 3599)). Лучше уж Гейбу за 1999
К тому же с пополнением Steam вообще проблем нет )
Пополняется как через Киви так и через сайт на котором через предметы на торговой площадке баланс пополняешь (там продается не сразу, но зато на баланс сверху приходит 11-15% от суммы пополнения)
Чё Лемон давно не ведёт стух уже, и правильно он что такое игры не знает вовсе.
Очешуительная реклама как отдать за игру почти в два раза больше чем она стоит в Стиме при условии, что для РУ-региона она доступна, а Киви сделал нормальное пополнение кошелька без танцев с тенге.
ты видимо не в курсе последних событий с киви. Спойлер - Киви всё.
Все же вроде работало? 20 июля только пополняла кошелек через киви, все норм было. Видела новость, что тинькофф убрал пополнение стима, а про киви ничего.
зайди в оф.группу Киви в ВК. И почитай там творящийся треш, угар и содомию за прошедшие сутки
это первый стрим на пг за многие-многие годы?
Стримы смотрят только лохи.Донатя стримеру написав сообщения, а у меня к сожалению комп не тянет.А стример на днях буду соберать новую сборку на 4090,а то уже на 3080 не тянет.Ва ха ха ха
@GRAF_RAGE, @4efy, в коопе будите проходить? 🤔
Откуда у игры столько хайпа, как будто не очередная нишевая рпг для узкой аудитории выходит, а халф-лайф 3 или статья чисто для рекламы магазина?
Очередная нишевая - это новости про очередной пвп шутан. Очередная нишевая - это комментарии людей, которым не нравится игра но они все равно заходят в каждую новость и сообщают всем об этом. Студия нашла своих фанатов, фанаты соответственно продвигают игры студии. Почему вас всех удивляет такая база?
только что это хотел написать. им платят за это. вот и раскручивают. маркетинговые расходы, так это называется.
Во-первых, жанр рпг - один из самых популярных, а в изометрические рпг давно вдохнули вторую жизнь.
Во-вторых, речь об одной из самых популярных фэнтези вселенных.
В-третьих, речь о продолжении одной из самых популярных серий игр своего времени, которая и поныне имеет культовый статус.
В-четвертых, Ларианы - одна из немногих студий, свою репутацию не профукавших.
Кыш отсюда. Фууу. Фууу. Плохой пёс. Кыш отсюда
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С ними только так. Как с животными.
Через пару часиков после 18 на торрентах значит будет.
Наверное попробую хотя ни в одну часть раньше не играл, что то не хотелось, большая вероятность что удалю через пол часика), фэнтези с пошаговой боёвкой на любителя, сразу донатные помойки вспоминаются с такой же боёвкой.
Поколение, воспитанное на донатных помойках. Попробуйте, тут вас донатить не заставят