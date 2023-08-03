СТРИМ: Обсуждаем Baldur's Gate 3, ждем открытия доступа и начинаем новую жизнь ©

Сегодня в 18:00 состоится долгожданный релиз Baldur's Gate 3! Мы решили собраться вместе с вами, дождаться запуска, обсудить игру и попробовать повторить путь гнома-данмера и барда-эльфики! Возможно, в этот раз все не закончится резней в деревне друидов.

Проходить сие мероприятие будет на платформах YouTube и VK, поэтому не стесняйтесь присоединяться к удобному для вас чату. Как и в прошлый раз, вести трансляцию будут GRAF_RAGE и 4efy

Плеер с трансляцией появится после ее начала.

Если заносить денег дедушке Гейбу не хочется, а поиграть вместе с друзьями (а, может быть, и с нами) хочется, то приобрести игру можно на Key For Games. Приятные цены и скидка 20% по промокоду Playground.

Напомним, что проект пребывал в стадии раннего доступа еще с 2020 года, и с тех пор заметно изменился. В последнее время интерес к нему стал настолько большим, что даже некоторые другие игровые студии испугались потенциала проекта. Такое точно нельзя пропустить!

P.S. Тема на форуме для идей и предложений по стримам прямо тут.