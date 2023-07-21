СТРИМ: Щупаем ранний доступ и ищем медведей в Baldur's Gate 3 ©

Сегодня в 17:00 мы решили собраться вместе с вами на трансляции, дабы начать путь великих спасителей пушистых медвежат от напористого харассмента со стороны эльфов. Если серьезно, приглашаем вас к совместным посиделкам за пошаговой ролевой игрой Baldur's Gate 3. Проходить сие мероприятие будет на платформах YouTube и VK, поэтому не стесняйтесь присоединяться к удобному для вас чату.

Напомним, что проект находится в стадии раннего доступа еще с 2020 года, однако уже совсем скоро, а именно 3 августа, состоится официальный релиз. В честь данного события мы свами заглянем в мир Baldur's Gate 3, обсудим саму игру и, конечно же, поболтаем о всяком разном.