СТРИМ: Щупаем ранний доступ и ищем медведей в Baldur's Gate 3

Сегодня в 17:00 мы решили собраться вместе с вами на трансляции, дабы начать путь великих спасителей пушистых медвежат от напористого харассмента со стороны эльфов. Если серьезно, приглашаем вас к совместным посиделкам за пошаговой ролевой игрой Baldur's Gate 3. Проходить сие мероприятие будет на платформах YouTube и VK, поэтому не стесняйтесь присоединяться к удобному для вас чату.
Напомним, что проект находится в стадии раннего доступа еще с 2020 года, однако уже совсем скоро, а именно 3 августа, состоится официальный релиз. В честь данного события мы свами заглянем в мир Baldur's Gate 3, обсудим саму игру и, конечно же, поболтаем о всяком разном.
Пользуясь случаем, ув. редакция, когда я уже выиграю что-нибудь в вашем казино?
Вы за кем будите?, — а то я тоже на отрывание заветного сундучка.
Никогда. Можешь посмотреть на победителей крупных призов. Почти везде пустые аккаунты без активности, которые ещё и выигрывают с 1-10 попытки. (Помню ради прикола хотел выиграть какой-то приз по ВОВу, коробка-коллекционка за 6К рублей. Ну, когда увидел, что её выиграл пустой аккаунт без активности, вообще, и с первых нескольких попыток, я всё понял).
Ещё лично меня "кинули" на бонусы заданий. Повыполнял их, бонусы не закинули, написал в тп - толку ноль, только совет, что через инкогнито попробуйте ещё раз. Зашёл через левый браузер под инкогнито, сделал новый аккаунт и результат такой же. Вывод? Реклама есть, награды нет, скам на месте.
Вово, да и на пг такое ощущение, что 3 калеки сидит и строчит комментарии. А выигрывают те кто был активен в 18 году последний раз.
специально для тебя вывесели этот приз чтобы ты фармил активность целыми днями, а потом приз отдали родственнику редактора, господи, что за логика, на сайте за месяц 8 млн пользователей, ты думаешь тут все пользователи являются активными?
Ну понятно, что какой-нибудь хонор за 40к тебе никто не даст выиграть, но хотя бы что-нибудь попроще. Просто я уже практически легендарная личность здесь, мне много лет, почти как персу на моей аве, куча попыток каждый день падает, хоть я и не выкладываю новости. Но сундучки все равно посылают на %$@#. Вот и интересуюсь.
Вот что сцена с медведем животворящая делает - трансляции вернулись
Скорее: "щупаем медведей и ищем ранний доступ".