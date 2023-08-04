Стримеры "Твича" в шоке! - Baldur's Gate 3 не скрывает обнаженку даже после выбора специальной опции

Те, кто уже успел опробовать новую RPG Baldur's Gate 3, знают, что сразу же после принятия лицензионных соглашений появляется окошко, где нужно выбрать, хотите ли вы видеть обнаженные тела. К счастью или к сожалению, игра игнорирует ваш выбор во время создания персонажа, поэтому если вы нажмете "Скрыть одежду", то увидите голого героя.
Таким образом, на платформе Twitch появилось большое количество клипов, когда стримеры, будучи уверенными, что ничего плохого не случится, раздевали своих персонажей догола на глазах тысячи зрителей. Популярные контент-мейкеры вроде Shroud и MissMikkaa также попались в эту ловушку.
Напомним, что вчера, 3 августа, пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 добралась до полноценного релиза спустя три года нахождения в раннем доступе на платформе Steam.
Да плевать на тех кто на твиче стримит. Платформа для аутистов.
В тяжелое время живем - хвалить негров и открыто поддерживать душевнобольных людей стало обязательством, а вид на голое тело стало правонарушением.
Выйди голым на улицу, поддержат ли тебя? Наверное будут считать душевнобольным, НО с твоих слов тогда тебя не осудят)
Ждем стрим)
Твич конечно помойка, но она ещё не ассоцируется с улицей, скорее с кварталом красных фонарей, чему я безусловно не припятствую - есть добро, показывай, нету - иди в феменистки и в бодипозитив.
Я туда только за дропом захожу)) но иногда с друзьми заходим в "общение" какие только животные там не пасутся)
Дебилы....написано же в опции "Скрыть одежду", чего они ожидали от такой кнопки в меню создания персонажа)))) Обнаженные тела, как я понял, во время игры и катсцен скрываются, если включить опцию вначале.
Трусы всё ещё можно стянуть и начать катсцены
Ой беджняжки в шоке, какая жалость, как же они страдают. Глубоко соболезную.
Ловушка Ларианов.
И что? Игровой контент. А, да, надо же, чтоб мамка зрителя не увидела, а то выгонит и на одного донатера меньше станет
...выгонит чтобы создать самца эльфа с чудесными причиндалами по своему вкусу
За такое не банят.
Игра must buy
Народ, а когда будет возможность изменить класс? Там дадут изменить все же? Ну кроме внешки? Надо будет пройти полностью первый остров или как?
Чувак, ну и вопросы)) играй уже
Вот у этого дядьки за 100 монет можно сменить. Его нужно найти после пролога в склепе, чтобы он появился в твоем лагере
Народ, как блин избавиться от проигрывателя, который выскакивает из нижнего левого угла когда я читаю новости?
Как выбрать класс некромант скажите пожалуйста, какой надо клас изначально выбрать? Что-то доехать не могу. Нет в выборе класов некромант, просто когда выбираешь как то клас некромант, есть свои диалоги.!
Посмотри картинку где классы в игре и ищи подкласс некроманта. Потом на каком то лвл выберешь его
Так вот в этом и дело нет такого, есть волшебник, колдун, чародей, жрец. А у них да есть умения некромантия, так это просто умения, а не клас именно некромант,
Я просто напишу, так как не помню у кого какие подклассы, допустим у колдуна на 5 лвл открывается класс некромант. Но мб все и сложнее быть, допустим квест какойнибудь выполнить надо будет.
волшебник, у его школа некромантии подкласс
Друид
Создаешь волшебника а позже выбираешь подкласс "Некромантия"