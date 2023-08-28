Сценарист Baldur's Gate 2, KOTOR и Dragon Age полностью прошел Baldur's Gate 3 и поделился своим мнением

Главный сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер дал понять, что высоко ценит писательское мастерство, а также любовь и заботу, которые разработчики из Larian Studios вложили в обширные разветвленные повествования Baldur's Gate 3, претендующей на звание лучшей игры года.
Однако он счел нужным упомянуть о некоторых проблемах, которые, по его мнению, связаны с романтикой, ошибками и заключительной частью игры - или их отсутствием.
Как человек, работавший над BG2, моей самой первой игрой в индустрии, я должен повторить слова всех остальных: эта игра воскресила ощущение от нее во всех отношениях. Снимаю шляпу перед larianstudios за всю любовь, которая явно была вложена в эту игру. Достойный преемник.
Когда один из комментаторов призвал Гайдера объединить усилия с Larian Studios и использовать свой опыт, чтобы вдохнуть жизнь в персонажей и сценарии будущего, он ответил следующее:
У них прекрасные сценаристы, которые теперь имеют за плечами дополнительный опыт создания шедевра. У них все будет хорошо.
Правда, он не преминул упомянуть и о некоторых недостатках, которые он обнаружил в игре.
Были ли у меня какие-то проблемы? Встречались ли мне баги, даже крупные? Есть ли у меня какие-то мысли по поводу построения ее романов? Хотелось ли мне какого-то эпилога или развязки в конце? Все да, но ничто из этого не умаляет монументального достижения. Я наслаждался каждым часом.
В комментариях он также проводит сравнение с Divinity: Original Sin, считая, что эти две игры не совсем похожи.
У них есть общие черты, но вся упаковка правил D&D меняет так много вещей, что я бы считал их просто двоюродными братьями.
Гейдер уже несколько лет занимается разработкой игровых повествований. Он известен своими нарративными разработками для таких игр, как Star Wars: Knights of the Old Republic, вышедшей в 2003 году, и многих игр серии Dragon Age. Он покинул BioWare в 2016 году, но мнение Гейдера по-прежнему пользуется большим уважением в индустрии. Очевидно, что, несмотря на некоторые мелкие недочеты, Baldur's Gate 3 занимает особое место в его сердце.
Заслуженно, ибо БГ3 действительно на уровне таких классических РПГ, как КОТОР, второй БГ, второй Невервинтер Найтс (эти игры происходят в одной вселенной), первый Драгон Эйдж и VTMB.
Не заслуженно. КОТОР и Драгон Эйдж оригинс в разы круче. В Которе можно было полноценного Ситха отыгрывать и в финале всех нагнуть, при этом в первом склонив Бастилу на темную сторону, в ДАО можно вообще было будучи человеком дворянином замутить Игру Престолов, женится на королеве и стать Королем, убив Алистера(можно не убивать, но я всегда убивал хдд), да еще если мутишь с Лелианой ее любовницей при себе оставить . В Бг3 такого нет. Я уже не говорю о возможности помирить эльфов и оборотней, а не просто выбрать какую-то сторону или убить всех - привет первому акту, где Кага если ее раскрыть что-то говорит про попытку убедить гоблинов не нападать, но на деле такого варианта нет. В игре 2009 года разрабы продумали такой варик, а в "ЩИДЕВРЕ 10 ЛЕТИЯ" поленились))
В шедевре 10-летия сделали упор на кинематографичность, из-за чего наступили на грабли казуальщины.
БД3 - идеальный вариант для тех, кто только открыл крассику РПГ. Но для старичков это средняя рпг с графионием, да))
Мне система кубиков и расчета урона сходу непонятна, что такое 2d8 и как выбрать топовое оружие? Предполагаю, что по скиллам оружия, ну ок. Вот очень понятно 1-6 или 5 - 27 формула урона. Честно говоря вникать лень. Зато очень понравилась в своё время дивинити 2 понятная игра в этом плане.
2d8 это кидать 2 восьмигранника, то ксть на одном 4, на другом 3 и того 7 урона из 16 возможных + бонус персонажа. Система на самом деле древняя, но все так же бесячая, потому что кроме этого 2d8 у тебя есть кубик на попадание и кубик на уворот у врага, так что тут на эти кубики сильно можно не опираться, потому что у тебя ещё в момент атаки кубик может встать на 1, и там не важно уже ничего. Смотри лучше оружие по дополнительным свойствам, ибо, например, у моего Астариона все заточено под невидимость, и тут мне попадается ножик, который постоянно светится(не помню окуда, возможно джинн), но он лучше старого скимитара, но свет от него перекрывает все бонусы брони, первого ножа и лука. По итогам с ним бегает Джахейра, а Астарион с ножом из задания по поиску убийц
чёт как-то побегал с романом Карлах и словил SAD... Так что да. Сценаристы достойно подошли к работе.
Теперь буду пытаться отыграть хаотично злого персонажа, чтобы более не было этой фигни с привязанной драмой.....
В комментариях он также проводит сравнение с Divinity: Original Sin, считая, что эти две игры не совсем похожи.
У одного меня шоль были впечатления, что я играю именно в дивинити 3?) Только в дивинити инвентарь был получше, дерево прокачки разнообразнее(кровавый жрец - бомба), крафт какой-никакой.
У хорошей игры и минусы не играют роли. Есть, да. Но ничего такого, что бы портило игру.
За последние года, это один из немногих релизов, который прошел максимально гладко.
Одна компания делала обе игры и есть схожие черты в обеих играх.
И только глупые хейтеры это пишут в минус.
Ну минус он объективно минус. Я вот лично не понимаю этого количества предметов без крафта. Особенно с таким кривым инвентарем. Отсутствие дерево прокачки так вообще меня добило. Продумать билд? Не-не-не. Посмотреть какие скилы у разных жрецов? Не-не-не. Да и попытка повторения взаимодействия со стихиями тоже - такое. Не получилось с системой ДнД. Система отдыха тоже весчь непонятная. Как дурак эти скиллы копишь на "крупный" бой, а в итоге потом понял, что до третьего акта ни разу не использовал умения :D Да и на лужу масла + поджечь тратить ячейки заклинаний как-то не хочется))
Но всё это не помешало мне получить удовольствие от игры) Плюсов у неё объективно больше, да)
Да похуй на минус, если на фоне остального игра охуена.
А твои перечисленные минусы это вообще клоунада.
То есть буквально говорит, что куча минусов, но и так заебись 👍
В целом игра хорошая, но многие кричали про новые высокие стандарты, которые задает игра, а их то нет...
Человек минусы видит и при этом ему игра все-равно очень понравилась
Все новое - хорошо забытое старое... В подтверждении этому KOTOR)
Куча минусов... аж несколько, да таких что на них глаза закрывают, вот такие бы минусы всем релизам за последние года.
Это у тебя не стандартов. А игра порвала ААА индустрию игр!
Пока другие студии делают три ответа, ведущие к одной и той же реплике, Larian для каждого ответа свою кат-сцену показывают.
Пока другие студии создают ограниченный пул анимаций рук, Larian полностью анимируют каждого NPC.
Пока другие студии делают мультиплеерню хрень, Larian огромную сингл RPGпозволяют в коопе пройти.
Ну и т.п.
Новые высочайшие стандарты есть, кто-то просто слепой.
Не, ну то что этому глиномесу ДоС3 понравится - это и так было ясно. Я бы лучше Дрю Карпишена послушал.
Купили))