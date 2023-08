Сценарист Baldur's Gate 2, KOTOR и Dragon Age полностью прошел Baldur's Gate 3 и поделился своим мнением ©

Главный сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер дал понять, что высоко ценит писательское мастерство, а также любовь и заботу, которые разработчики из Larian Studios вложили в обширные разветвленные повествования Baldur's Gate 3, претендующей на звание лучшей игры года.



Однако он счел нужным упомянуть о некоторых проблемах, которые, по его мнению, связаны с романтикой, ошибками и заключительной частью игры - или их отсутствием.

Как человек, работавший над BG2, моей самой первой игрой в индустрии, я должен повторить слова всех остальных: эта игра воскресила ощущение от нее во всех отношениях. Снимаю шляпу перед larianstudios за всю любовь, которая явно была вложена в эту игру. Достойный преемник.

Когда один из комментаторов призвал Гайдера объединить усилия с Larian Studios и использовать свой опыт, чтобы вдохнуть жизнь в персонажей и сценарии будущего, он ответил следующее:

У них прекрасные сценаристы, которые теперь имеют за плечами дополнительный опыт создания шедевра. У них все будет хорошо.

Правда, он не преминул упомянуть и о некоторых недостатках, которые он обнаружил в игре.

Были ли у меня какие-то проблемы? Встречались ли мне баги, даже крупные? Есть ли у меня какие-то мысли по поводу построения ее романов? Хотелось ли мне какого-то эпилога или развязки в конце? Все да, но ничто из этого не умаляет монументального достижения. Я наслаждался каждым часом.

В комментариях он также проводит сравнение с Divinity: Original Sin, считая, что эти две игры не совсем похожи.

У них есть общие черты, но вся упаковка правил D&D меняет так много вещей, что я бы считал их просто двоюродными братьями.

Гейдер уже несколько лет занимается разработкой игровых повествований. Он известен своими нарративными разработками для таких игр, как Star Wars: Knights of the Old Republic, вышедшей в 2003 году, и многих игр серии Dragon Age. Он покинул BioWare в 2016 году, но мнение Гейдера по-прежнему пользуется большим уважением в индустрии. Очевидно, что, несмотря на некоторые мелкие недочеты, Baldur's Gate 3 занимает особое место в его сердце.