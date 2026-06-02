Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 812 оценок

Сценарист Baldur's Gate 3 до сих пор не может поверить в тот "бред", который Larian разрешила добавить в игру

Gutsz Gutsz

Baldur's Gate 3 славится вариативностью и масштабным сюжетом, но особое место в сердцах фанатов занимают мельчайшие детали, такие как описания обычного лута в инвентаре. Как оказалось, разработчики из Larian Studios получали от создания художественных описаний не меньше удовольствия, чем геймеры при его прочтении.

Недавно сценарист игры Джек Филдс опубликовал серию роликов в своих социальных сетях, где рассказал о процессе создания текстов для предметов. По словам Филдса, он был искренне поражен творческой свободой, которую дала ему студия.

Тот абсолютный бред, который мне удалось вписать в художественные тексты Baldur's Gate 3... и они ведь действительно позволили мне это сделать!

— с юмором отметил сценарист.

В качестве примеров разработчик привел несколько видов экипировки. Один из них — редкий короткий меч из третьего акта под названием «Раздиратель плоти» (Fleshrender). Текст в его карточке гласит: «Прежний владелец поначалу хотел назвать свой меч «Барни», но приятели так глумились над ним, что он переименовал меч в «Раздирателя плоти» и дулся еще целую неделю после этого.».

Еще один личный фаворит сценариста — это тавтологичный «Защитный щит» (Shield of Shielding). В инвентаре поясняется, что артефакт был «назван в стиле Полностью Лишенного Воображения Джимми, географа и дизайнера интерьеров, которому мы обязаны "ванной комнатой" и предметом мебели под названием "стенка"».

Особого внимания удостоился шлем «Рога Берсерка» (Horns of the Berserker). Филдс с удовольствием цитирует придуманный им лор: «Создавший эти доспехи мастер и заклинатель переживал в то время тяжелый развод – так что наполнены они активно-агрессивной яростью. И, как ни странно, ощущением, что последние десять лет жизни ты потратил на то, что обхаживал полное ничтожество. Что способствует общему недовольству.».

Журналисты и игроки сходятся во мнении, что именно такой искрометный подход к деталям роднит Baldur's Gate 3 с настольными сессиями в Dungeons & Dragons. Даже спустя почти три года после выхода игры в раннем доступе пользователи продолжают находить скрытые текстовые шутки — например, ставшую культовой записку на нижнем белье вампира Астариона, где сказано: «Если вы читаете это, значит, вы смогли либо затащить меня в постель, либо обезглавить. В любом случае, вам повезло».

Lvinomord

А я просто хожу и поджигаю все светильники, факелы и канделябры в игре;) Почему это так приятно делать?)

3
North235
«Создавший эти доспехи мастер и заклинатель переживал в то время тяжелый развод – так что наполнены они активно-агрессивной яростью. И, как ни странно, ощущением, что последние десять лет жизни ты потратил на то, что обхаживал полное ничтожество. Что способствует общему недовольству.».

Тот случай, когда «так тупо, что даже гениально».

2
Niт6iтЛиsт4n

"красота в глазах смотрящего" ©

1
BlessedCaspian

это кайфово. Как эпитафии в sacred

loxless

Балдурка