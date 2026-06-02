Сценарист Baldur's Gate 3 до сих пор не может поверить в тот "бред", который Larian разрешила добавить в игру

Baldur's Gate 3 славится вариативностью и масштабным сюжетом, но особое место в сердцах фанатов занимают мельчайшие детали, такие как описания обычного лута в инвентаре. Как оказалось, разработчики из Larian Studios получали от создания художественных описаний не меньше удовольствия, чем геймеры при его прочтении.

Недавно сценарист игры Джек Филдс опубликовал серию роликов в своих социальных сетях, где рассказал о процессе создания текстов для предметов. По словам Филдса, он был искренне поражен творческой свободой, которую дала ему студия.

Тот абсолютный бред, который мне удалось вписать в художественные тексты Baldur's Gate 3... и они ведь действительно позволили мне это сделать!

— с юмором отметил сценарист.

В качестве примеров разработчик привел несколько видов экипировки. Один из них — редкий короткий меч из третьего акта под названием «Раздиратель плоти» (Fleshrender). Текст в его карточке гласит: «Прежний владелец поначалу хотел назвать свой меч «Барни», но приятели так глумились над ним, что он переименовал меч в «Раздирателя плоти» и дулся еще целую неделю после этого.».

Еще один личный фаворит сценариста — это тавтологичный «Защитный щит» (Shield of Shielding). В инвентаре поясняется, что артефакт был «назван в стиле Полностью Лишенного Воображения Джимми, географа и дизайнера интерьеров, которому мы обязаны "ванной комнатой" и предметом мебели под названием "стенка"».

Особого внимания удостоился шлем «Рога Берсерка» (Horns of the Berserker). Филдс с удовольствием цитирует придуманный им лор: «Создавший эти доспехи мастер и заклинатель переживал в то время тяжелый развод – так что наполнены они активно-агрессивной яростью. И, как ни странно, ощущением, что последние десять лет жизни ты потратил на то, что обхаживал полное ничтожество. Что способствует общему недовольству.».

Журналисты и игроки сходятся во мнении, что именно такой искрометный подход к деталям роднит Baldur's Gate 3 с настольными сессиями в Dungeons & Dragons. Даже спустя почти три года после выхода игры в раннем доступе пользователи продолжают находить скрытые текстовые шутки — например, ставшую культовой записку на нижнем белье вампира Астариона, где сказано: «Если вы читаете это, значит, вы смогли либо затащить меня в постель, либо обезглавить. В любом случае, вам повезло».