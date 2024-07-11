Сценарист Baldur's Gate 3 назвал романтическую сцену с медведем Хальсином " переломным моментом в игровой индустрии"

Baldur's Gate 3, несомненно, стала важной вехой в истории игр, особенно в плане продвижения CRPG среди широкой аудитории. Однако для сценариста Larian одна сцена оказала большое влияние на все игровое сообщество.
В своем выступлении на Develop: Brighton 2024 сценарист Бодлер Уэлч сказал, что романтическая сцена с Хальсином в его медвежьей форме стала "переломным моментом в игровой индустрии". Для него это был первый случай, когда сообщество фанатов-фантастов, которые любят писать романтические истории о персонажах игр, оказалось в роли основной аудитории произведения.
Романтика - одна из самых долговечных составляющих фэндома, который вы можете создать. Люди будут писать о хорошей романтике в фанфиках еще долгие годы. Разбор персонажей в этих дебатах будет длиться еще долго.
Возьмите сцену с медведем в Baldur's Gate 3. Почему она произвела такое впечатление на людей? Для меня эта сцена стала переломным моментом в истории игры, когда фанфикшен-сообщество почувствовало себя не просто субкультурой, а именно той аудиторией, на которую рассчитана сцена и игра в целом".
По словам сценариста, поначалу Хальсин не был вариантом для романтики, а идея использовать его в виде медведя была обусловлена различными шутками фанатов в интернете о том, что с ним можно разыграть сексуальную сцену в форме животного. В итоге разработчики подхватили эту идею.
Я ни в одном прохождении не выбирал эту сцену, мне пофек на неё. Игра отлична во многих других аспектах. А если людей вдохновляет зоофилия, есто куча порно новелл.
Ну очередное доказательство того, как задешего можно купить современного недоразвитого-игрока. Жалкое зрелище...
Научите этого бумера понимать как работают мемы. Ничего "переломного" там нет, это просто вирусный ролик, который может стать популярным, а может и нет, ведь до этого пытались раскрутить кальмара, но не взлетело.
Не дай Кринж.
Как мем оно прекрасно, но как часть игры... не.
в игру фото режим завезли или еще нет?
Это первая статья про эту игру с отрицательными отзывами?
То есть, когда половые извращения вызванные психическими отклонениями стали допустимы в играх? Видимо когда они введут педофилию это будет еще более значимым "прорывом"