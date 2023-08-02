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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 390 оценок

Сценарист Baldur's Gate 3 предупреждает, что игроки все еще не знают, "насколько похотливой может быть эта игра"

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butcher69
Новости

Один из разработчиков Baldur's Gate 3 предупреждает (или обещает?), что мы до сих пор не знаем, насколько похотливой может быть эта игра - а мы уже знаем о сексе с медведями.

Провел последнюю неделю или около того, делая финальные тесты некоторых романтических линий компаньонов, и... черт, я все еще удивлен тем, насколько похотливой может быть эта игра. Медведь не сравнится с тем, что еще предстоит", - написал в Twitter старший сценарист Джон Коркоран, добавив для пущей убедительности эмодзи с изображением плачущего лица.

Не поймите меня неправильно - это и трогательная, и смешная, и захватывающая, и достойная любого количества превосходных слов, которые вы только можете придумать... но также и мейнстримовая, крупнобюджетная, похотливая игра, которая, как я думал, вымерла в середине 90-х в кино, и, возможно, никогда не будет представлена в играх такого масштаба.

Разработчики также рассказали, что в Baldur's Gate 3 будут настраиваемые гениталии и съемное нижнее белье, что кажется слишком сложным для отслеживания интимных сцен в игре. Но если какая-нибудь студия и сможет найти способ учесть множество вариантов выбора игрока, то это Larian.

53
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Развратом меня не напугать, а только заинтриговать.

36
KirariShon

Секс - лучшая реклама ☺️🤗

26
Кей Овальд

Тентакли предчувсую я. :))

6
Mihanbo

поэтому БГ3 и крутейшая рпг!!! так как позволит быть не только великим героем,пофигистом,злым челом,маньяком но даже извращенцем! не это ли крутейшая игра с крутейшим выбором сюжетной линии! ))))

5
AndralStormborn

В реале тоже так можно

-4
Skorskis AndralStormborn

В реале за такое можно в дурку или на нары залететь :)

4
Mihanbo AndralStormborn

ну врятли в реале я смогу оживлять мертвых,кадрить демониц и собрать команду из магов,орков и т.д. ... хотя.....

3
AndralStormborn

Молодцы, нужна смелость чтоб такие вещи в игры внедрять. Хотя, я в первое прохождение собираюсь играть драконидом-монахом и никого не романсить, а дальше посмотрю.

2
Oscilograf

там походу нагнешься за лутом - оппа, романсят тебя.

15
00Leviafan

Ну что сказать ждём ролики на PORNOHAB ))))

2
Sigon

Если нет гарема то все фигня.

2
ratte88

Классика. Дрочерам с ПГ игра не нужна, им голых баб дай и они 10/10 поставят.

2
Sprintin

да да, давай похоть, обмажь меня полностью.

2
denis nov

Вот только красивых спутниц не завезли. С кем там развратницать? Для кого всё это? Для любителей гей-медведей?

2
Oscilograf

Там уже медведь кому-то напихал, куда уж дальше то.

1
worys

Ну зоофилия есть дальше некрофилия, педофилия.....

0
staviorja worys

Надеюсь таких крайностей не будет. Но бардом завалить дракона или нежить это святое.

1
zzver1989 worys

Эм, некрофилия уже тоже была. Вампир ведь нежить, то бишь труп.

1
worys zzver1989

кстати да :)

0
Rimasted

Хе хе, Сценарист явно давно не был на просторах интернета. Сейчас энтузиасты пилят порно игры с открытыми мирами на движке UE 3 и 4. А уж что японцы творят. Так что знающих людей будет непросто удивить.

1
Mad_cloud

Опыт будет незабываемый

1
Qwa7

Что, можно будет да же организовать лгбт парад с гоблинами ? ))

0
impostor300
0
GraF68ru

да тут уже медведь до релиза некоторым порвал все дырки

0
Pimba

Давай Атомик у тебя есть меньше суток до выхода Baldyr's Gate lll

Обойдёмся без духоты

Und: комментарий оставлял к другой новости, хах

-1
warp 37

Молниеносное копирование.

2
Pimba warp 37

Ох уж эта погоня за скорость))

Там сейчас новости плесали ещё как!))

0
Pimba

Это будет завтра))

Моды у людей на Baldyr's Gate lll уже готовы )

0
butcher69 Pimba

Опять не успел. Но ты быстро прочитал - я впечатлен.

1
Илья Ляпин

байтят сволочи, да куплена игра,Ыыыы

-1
Илья Ляпин

тентакли будут?

-2
impostor300
-3
warp 37

Вышло, скачиваю. Апдейт в Steam - 8.8 гигабайт.

-6
Диас Даулбаев

Вот ты удивишься когда поймёшь что это последний апдейт для раннего доступа.

0
Дроникс

Нахер так пиарить этот отстой!!!

-8
ValSpain

иди играй в свою детскую ретч и кланк

-1
Kratos.s

Ну уже было опубликованы видео, где гоблинов заставляли есть г****, главного героя лизать ноги, орк имеет непонятное существо похожее на полу медведя. Ку да ещё больная фантазия разрабов всплывёт?

-9
Mihanbo

гоблинов ты унижаешь таким способом,и это тебе гоблин целует ноги если хорошо надавить,и орк имеет тролля! поэтому бг3 великая фэнтезийная игра так как можно творить кучу всего,включая дичь!

2