Сценарист Baldur's Gate 3 предупреждает, что игроки все еще не знают, "насколько похотливой может быть эта игра"

Один из разработчиков Baldur's Gate 3 предупреждает (или обещает?), что мы до сих пор не знаем, насколько похотливой может быть эта игра - а мы уже знаем о сексе с медведями.
Провел последнюю неделю или около того, делая финальные тесты некоторых романтических линий компаньонов, и... черт, я все еще удивлен тем, насколько похотливой может быть эта игра. Медведь не сравнится с тем, что еще предстоит", - написал в Twitter старший сценарист Джон Коркоран, добавив для пущей убедительности эмодзи с изображением плачущего лица.
Не поймите меня неправильно - это и трогательная, и смешная, и захватывающая, и достойная любого количества превосходных слов, которые вы только можете придумать... но также и мейнстримовая, крупнобюджетная, похотливая игра, которая, как я думал, вымерла в середине 90-х в кино, и, возможно, никогда не будет представлена в играх такого масштаба.
Разработчики также рассказали, что в Baldur's Gate 3 будут настраиваемые гениталии и съемное нижнее белье, что кажется слишком сложным для отслеживания интимных сцен в игре. Но если какая-нибудь студия и сможет найти способ учесть множество вариантов выбора игрока, то это Larian.
Развратом меня не напугать, а только заинтриговать.
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Тентакли предчувсую я. :))
поэтому БГ3 и крутейшая рпг!!! так как позволит быть не только великим героем,пофигистом,злым челом,маньяком но даже извращенцем! не это ли крутейшая игра с крутейшим выбором сюжетной линии! ))))
В реале тоже так можно
В реале за такое можно в дурку или на нары залететь :)
ну врятли в реале я смогу оживлять мертвых,кадрить демониц и собрать команду из магов,орков и т.д. ... хотя.....
Молодцы, нужна смелость чтоб такие вещи в игры внедрять. Хотя, я в первое прохождение собираюсь играть драконидом-монахом и никого не романсить, а дальше посмотрю.
там походу нагнешься за лутом - оппа, романсят тебя.
Ну что сказать ждём ролики на PORNOHAB ))))
Если нет гарема то все фигня.
Классика. Дрочерам с ПГ игра не нужна, им голых баб дай и они 10/10 поставят.
да да, давай похоть, обмажь меня полностью.
Вот только красивых спутниц не завезли. С кем там развратницать? Для кого всё это? Для любителей гей-медведей?
Там уже медведь кому-то напихал, куда уж дальше то.
Ну зоофилия есть дальше некрофилия, педофилия.....
Надеюсь таких крайностей не будет. Но бардом завалить дракона или нежить это святое.
Эм, некрофилия уже тоже была. Вампир ведь нежить, то бишь труп.
кстати да :)
Хе хе, Сценарист явно давно не был на просторах интернета. Сейчас энтузиасты пилят порно игры с открытыми мирами на движке UE 3 и 4. А уж что японцы творят. Так что знающих людей будет непросто удивить.
Опыт будет незабываемый
Что, можно будет да же организовать лгбт парад с гоблинами ? ))
да тут уже медведь до релиза некоторым порвал все дырки
Давай Атомик у тебя есть меньше суток до выхода Baldyr's Gate lll
Обойдёмся без духоты
Und: комментарий оставлял к другой новости, хах
Молниеносное копирование.
Ох уж эта погоня за скорость))
Там сейчас новости плесали ещё как!))
Это будет завтра))
Моды у людей на Baldyr's Gate lll уже готовы )
Опять не успел. Но ты быстро прочитал - я впечатлен.
байтят сволочи, да куплена игра,Ыыыы
тентакли будут?
Вышло, скачиваю. Апдейт в Steam - 8.8 гигабайт.
Вот ты удивишься когда поймёшь что это последний апдейт для раннего доступа.
Нахер так пиарить этот отстой!!!
иди играй в свою детскую ретч и кланк
Ну уже было опубликованы видео, где гоблинов заставляли есть г****, главного героя лизать ноги, орк имеет непонятное существо похожее на полу медведя. Ку да ещё больная фантазия разрабов всплывёт?
гоблинов ты унижаешь таким способом,и это тебе гоблин целует ноги если хорошо надавить,и орк имеет тролля! поэтому бг3 великая фэнтезийная игра так как можно творить кучу всего,включая дичь!