Сценарист Baldur's Gate 3 раскрыл истинное количество концовок у Рафаила, игрокам еще предстоит их узнать

Даже спустя три месяца после официального релиза такой монструозной ролевой игры, как Baldur's Gate 3 от Larian Studios, продолжает скрывать в себе множество секретов. Сообщество игроков регулярно делятся интересными открытиями в игре и находками, но им так и не удалось добраться до самого интересного — концовок, связанных с Рафаилом. Сценарист игры в недавней беседе с журналистами, наконец-то раскрыл истинное количество финалов у загадочного полудьявола, предлагающего игрокам исцеление в обмен на душу.
Как сообщает ведущий сценарист Baldur's Gate 3, Адам Смит, всего в игре представлено семь разных концовок, так или иначе связанных с Рафаилом. Он не хочет портить впечатления игрокам, поэтому не станет описывать их и даже давать подсказки по их получению. Игрокам предстоит самостоятельно найти дополнительные финалы и экспериментировать с последствиями принимаемых решений.
На самом деле, теперь у Рафаила есть семь концовок. Мы довольно много всего добавили, так что он еще не раз может встретиться и повлиять на судьбу игрока или его спутников.
Смит отдельно отметил, что семь концовок у Рафаила стали доступны вместе с выходом последнего крупного обновления для игры, где игроки нашли массу скрытых нововведений. Судя по всему, разработчики добавили новые финалы для персонажа через патчи и могут сделать это снова, поэтому фанатам стоит поспешить с получением имеющихся концовок.
Напомним, ранее Глава Larian Studios подтвердил активную поддержку Baldur's Gate 3 на следующий год.
У Рафаила только одна концовка, если вы понимаете о чем я.
Именно. Ограбить, обломать рога, убить, забыть.
Он же секси) Зачем с ним так
Для этого есть его двойник.
Меня мужики не привлекают.
ну а я то девушка) мне норм)
вас по логике должна привлекать харизма персонажа)
Ну у меня он рас3,14зделся на 3 минуты после титров о том, что; Ну и ладно, не особо то мне корона и нужна была, вам же всем хуже и все такое. Либо блефует, чтоб не показаться лохом, либо реально зря я корону отдала не ему а кое кому другому.
надеюсь выйдет продолжение с развитием этого сюжета. Было бы интересно, что же он удумает, что бы добиться своего.
О чем эти 7 концовок, есть только 2-3 концовки, дать в рог, продать свою #опу ему и отдать корону. Чё там ещё может быть. Я вынес его дом, а потом ему рога обломал, и он не воскрес. Опять начинают задвигать хню о 17к концовках, которые у СВИНКЕ в бурном воображении?
Одни дурачки перевели, другие повторяют.
хотел поиграть, но уже с редактора не понравилось лица какие то страшные, и что главный герой не озвучен ? зачем тогда ему голос выбирать?
А ты игру то действительно включал или в очередной раз решил навалить кучу, но опять не снял штаны?
ну и че в игре года главный герой не озвучен?