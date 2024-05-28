Сценарист Baldur's Gate 3 заявил, что сотрудники Larian "выдвигали идеи для BG 4, но они не вызвали у нас восторга"

Один из разработчиков Baldur's Gate 3 заявил, что сотрудники Larian "пытались высказывать идеи для Baldur's Gate 4", но они "никого не вдохновили".
Ведущий сценарист Baldur's Gate 3 Адам Смит рассказал о попытках Larian сделать еще одну игру по Baldur's Gate. Не так давно студия объявила, что не будет делать Baldur's Gate 4, так что если новая игра в серии и появится, то будет сделана другой студией для издателя Wizards of the Coast.
Для нас не было ничего незаконченного, о чем бы мы бы хотели еще сказать, мы хотели перейти к другим мирам. Мы правда пытались, мы начали проталкивать идеи для Baldur's Gate 4, но они нас не вдохновили, у нас не было того самого огонька. Кажется, что это должно было быть более трудным решением, чем оказалось, но это не так. Мы пришли к пониманию: "А есть ли у нас этот огонь?". И у нас его не было, так что было очевидно - мы его не делаем. И это здорово - работать в месте, где это правда, и тебе не говорят: "Да, но это принесет нам столько денег, поэтому мы сделаем это". Это никогда не было главным. Печальная реальность заключается в том, что многие студии зачастую не имеют полно], заключалась в том, что это была бы игра, о которой мы могли бы сказать: "Это история, которая нас действительно волнует. Это сеттинг, который нас действительно волнует, это персонажи, которые нас действительно волнуют. И мы действительно думаем, что нам есть что сказать. Так что, думаю, мы все сказали. И мы не должны говорить, что нам больше нечего сказать, но я не думаю, что мы хотим это говорить.
Ведущий сценарист также затронул тему отмененного DLC для огромной ролевой игры. Ранее в этом году глава студии Larian Свен Винке (Swen Vincke) рассказал, что Larian рассматривала возможность создания DLC для Baldur's Gate 3, но отказалась от этой идеи просто потому, что никто из команды не был увлечен ею. Винке рассказал, что сотрудники даже поблагодарили его за отмену DLC после того, как решение было принято.
DLC, опять же, мы обсуждали, но все было бы совсем по-другому. Если бы это был просто повод снова сыграть в величайшие хиты и снова показать этих персонажей Я знаю, что некоторые люди хотят получить новые концовки, но для нас это было так: "Нет, мы рассказали те истории, которые хотели рассказать". Это не значит, что они не должны жить в воображении, но для нас мы сделали то, что хотели, так что мы бы себя заставили.
просто надоело. И решила команда создать че та другое. Вопрос, получится ли? или будет УГ , когда отходишь от того , что умеешь и думаешь, что оседлал талант и удачу, а на выходе - пшик.
Получится очередной Original Sin в новой обёртке. Другое они делать попросту не умеют.