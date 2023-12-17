Сценаристы Baldur's Gate 3 черпали вдохновение в Джейсоне Борне при создании Шэдоухарт

Шэдоухарт из Baldur's Gate 3, пожалуй, одна из самых популярных игровых героинь этого года. Во всяком случае, с ней крутят роман, а значит, у нее явно много поклонников. По мере знакомства с персонажем служительница злой богини Шара все больше и больше завоевывала сердца игроков своим остроумием и обаянием, а потому совсем неудивительно, что к разработчикам из Larian поступают вопросы о том, как они подошли к ее созданию.

Как оказалось, Larian вдохновлялась очень даже неожиданным для себя источником. В интервью IGN глава Larian Свен Винке признался, что Шэдоухарт создавалась для партии как Джейсон Борн, из-за ее потери памяти. По словам Винке, с тех пор ее роль расширилась, но именно такой она представлялась изначально, до того как ее воплотили в жизнь.

Изначально идея заключалась в том, что вы знакомитесь с членами партии, у которых нет абсолютно никаких причин доверять вам, но полно оснований не доверять вам. С этим мы немного перестарались, - говорит Винке. Поэтому мы ее немного успокоили. Ее травма и закрытие Шэр всегда были главными.



Вначале мы хотели, чтобы она была... Потом все немного изменилось. Вначале она выглядела как Джейсон Борн, такой у нас была изначальная идея.

По словам Винке, героиня "эволюционировала", но все равно очень неожиданно слышать, что Larian черпала вдохновение именно из франшизы о Борне. И если вы пропустили период раннего доступа к Baldur's Gate 3, то наш любимый клирик-гот сильно изменился с момента своего первого появления. Шэдоухарт на момент старта раннего доступа была значительно неприятнее и явно не рвалась заводить друзей, невзирая на ваше с ней общее затруднительное положение. Это было изменено, пока ранний доступ еще получал обновления, что сделало ее куда более дружелюбной, как только вы спасли ее из клетки в начале игры.

Однако это не значит, что она - открытая книга. Как и Джейсон Борн, она тяжело переживает потерю памяти и буквально не может поделиться с игроком многими подробностями своей жизни. Но и в этом случае она вряд ли будет спешить выдать те воспоминания, которые ей доступны, в первую очередь ее служение Шаре.

Впрочем, Larian считает, что им удалось найти правильный баланс, сделав ее в начале путешествия просто не очень доверчивой.