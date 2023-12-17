Сценаристы Baldur's Gate 3 черпали вдохновение в Джейсоне Борне при создании Шэдоухарт

Шэдоухарт из Baldur's Gate 3, пожалуй, одна из самых популярных игровых героинь этого года. Во всяком случае, с ней крутят роман, а значит, у нее явно много поклонников. По мере знакомства с персонажем служительница злой богини Шара все больше и больше завоевывала сердца игроков своим остроумием и обаянием, а потому совсем неудивительно, что к разработчикам из Larian поступают вопросы о том, как они подошли к ее созданию.
Как оказалось, Larian вдохновлялась очень даже неожиданным для себя источником. В интервью IGN глава Larian Свен Винке признался, что Шэдоухарт создавалась для партии как Джейсон Борн, из-за ее потери памяти. По словам Винке, с тех пор ее роль расширилась, но именно такой она представлялась изначально, до того как ее воплотили в жизнь.
Изначально идея заключалась в том, что вы знакомитесь с членами партии, у которых нет абсолютно никаких причин доверять вам, но полно оснований не доверять вам. С этим мы немного перестарались, - говорит Винке. Поэтому мы ее немного успокоили. Ее травма и закрытие Шэр всегда были главными.
Вначале мы хотели, чтобы она была... Потом все немного изменилось. Вначале она выглядела как Джейсон Борн, такой у нас была изначальная идея.
По словам Винке, героиня "эволюционировала", но все равно очень неожиданно слышать, что Larian черпала вдохновение именно из франшизы о Борне. И если вы пропустили период раннего доступа к Baldur's Gate 3, то наш любимый клирик-гот сильно изменился с момента своего первого появления. Шэдоухарт на момент старта раннего доступа была значительно неприятнее и явно не рвалась заводить друзей, невзирая на ваше с ней общее затруднительное положение. Это было изменено, пока ранний доступ еще получал обновления, что сделало ее куда более дружелюбной, как только вы спасли ее из клетки в начале игры.
Однако это не значит, что она - открытая книга. Как и Джейсон Борн, она тяжело переживает потерю памяти и буквально не может поделиться с игроком многими подробностями своей жизни. Но и в этом случае она вряд ли будет спешить выдать те воспоминания, которые ей доступны, в первую очередь ее служение Шаре.
Впрочем, Larian считает, что им удалось найти правильный баланс, сделав ее в начале путешествия просто не очень доверчивой.
Я так понимаю, автор новости не играл в эту игру? Потому как зовут богиню "Шар", и это имя не склоняется.
Просто переводчик походу. Я кста за нее играл, красивая девочка, Шар нафиг послал
У заголовка и содержания нет ничего общего. Даже можно не смотреть, кто писал этот высер, сразу понятно, что gruz
Лучше б уж царь игр продолжал постить новости, ей богу
Как по мне, Шадоухарт ну вообще никак не развивается за всю игру. Максимум причёску сменила. Даже Уилл и тот в начале себя эмоциональнее проявляет, и переосмысливает свои цели. В плане развития пока в лидерах Лаэзель и Астарион.
Ну хз, в моём прохождении ей буквально пришлось
переосмыслить всю свою жизнь, отказавшись от Шар, восстать против своих, включая настоятельницу, заменившую ей родительскую фигуру, убить своих настоящих родителей для их и своего блага. Она стала мягче и несколько счастливее, хоть всё и достаточно запутанно из-за провалов в памяти.
Я бы в плане персонажей выделил Гэйба и Лаэзель, ну с натягом Карлах. У них интересные линии, и показывают развитие персонажей, но Гэйб самый интересный (и в этом я удивлён, поскольку он настолько клишированный персонаж). Остальные как будто бы есть для того, чтобы быть. Шэдоухарт, чтобы сперматоксикозики мужского пола на неё подёргивали, а Астарион - для женского пола.
Оно и видно, наверняка у нее ещё и ствол между ног имеется, как у Джейсона Борна!
То то я смотрю одно лицо с Мэтом Деймоном)
Как уже надоели с этой игрой.
Нет что ли нормальных новостей?
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