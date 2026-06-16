Студия Beamdog хотела создать Baldur's Gate 3 с автором Dragon Age, но Larian опередила студию

Задолго до выхода Baldur’s Gate 3 от Larian Studios права на создание продолжения культовой RPG пыталась получить Beamdog — студия, занимавшаяся переизданиями классических частей серии. Более того, к разработке потенциального проекта планировали привлечь одного из ключевых сценаристов Dragon Age.

Об этом рассказал сооснователь Beamdog и бывший руководитель BioWare Трент Остер. По его словам, команда несколько лет пыталась убедить Wizards of the Coast доверить ей создание Baldur’s Gate 3. Одним из участников подготовки концепции был Дэвид Гейдер — ведущий сценарист серии Dragon Age.

Гейдер подтвердил, что в 2016 году вместе с дизайнером Филом Дэйглом подготовил ранний вариант сюжетной концепции будущей игры. Документ содержал основные сюжетные идеи и описание главного антагониста, который на тот момент даже не получил собственного имени и фигурировал под рабочим обозначением «Противник».

Однако проект так и не продвинулся дальше стадии концепта. Во время переговоров с Wizards of the Coast руководство Beamdog узнало, что права на разработку Baldur’s Gate 3 уже получила другая студия. Позже стало известно, что речь шла о Larian Studios.

По словам Остера, версия Baldur’s Gate 3 от Beamdog была бы значительно скромнее по бюджету. Если проект Larian превратился в одну из самых дорогих и масштабных RPG последних лет, то Beamdog рассчитывала создать игру примерно за 20 миллионов долларов.