Студия Larian делится информацией о процессе и принципах разработки в честь юбилея Baldur's Gate III

Сотрудники студии Larian провели масштабное интервью, приуроченное к годовщине выпуска Baldur’s Gate III, в котором поделились своими принципами работы и процессом развития.

За последние годы коллектив значительно расширился: при разработке Divinity: Original Sin над игрой трудились около 40 человек, а в сиквеле их численность возросла до примерно 120. В настоящее время в компании работает около 500 сотрудников.

Тем не менее, ведущий сценарист Адам Смит отметил, что Larian удалось сохранить атмосферу «небольшой студии». Глава компании Свен Винке сравнил атмосферу с управляемым хаосом, где каждый занят своим делом, но при этом требуется контроль над производственными процессами.

Например, кульминация известной сцены с медведем в BG3, в которой белка роняет орех, была придумана авторами видеороликов, и этого момента не оказалось в первоначальном сценарии.

Кроме того, Винке подчеркнул, что подход Larian ориентирован на интересы игроков, что касается как геймплейных аспектов, так и поддержки творческой энергии сообщества. Независимость студии позволяет ей придерживаться своих принципов без давления со стороны крупных издателей.

Винке полагает, что крупный успех студии стал возможен благодаря неудаче игры Divinity 2: Ego Draconis — проекта, который не оправдал ожиданий разработчиков.

У команды тогда было множество амбициозных идей, однако не хватало ресурсов для их воплощения. Кроме того, издатель настаивал на выпуске игры, несмотря на её незавершённость.

В тот момент Винке активно выступал против этого решения и даже думал об уходе из студии. После этого случая Larian решила больше не сотрудничать с издателями.

Авторы осознали необходимость "пересобраться", что в конечном итоге привело к созданию Original Sin, где они сделали акцент на боевой механике с возможностью кооператива. Во второй части они уже сосредоточились на сюжете — оригинальная история создавалась всего три дня, в то время как работа над следующей заняла несколько лет.

В настоящее время студия разрабатывает два новых проекта, детали которых остаются в секрете. Винке не исключил возможности работы над чем-то из известных франшиз, например, Ultima.

К слову, в сентябре ожидается выход седьмого патча для Baldur’s Gate 3.