Студия Larian объявила о начале тестирования восьмого патча для Baldur’s Gate 3 на всех платформах. Обновление доступно игрокам волнами, поэтому не все сразу получат приглашение на тестирование.

Этот патч включает много нововведений, среди которых 12 новых подклассов, кроссплей между всеми платформами и фоторежим. Также долгожданный сплит-скрин станет доступен в версии для Xbox Series S, спустя более года после релиза игры на консолях Microsoft. Особенностям кроссплея даже посвятили специальный ролик, где обсудили все возможные нюансы.

Точная дата полноценного релиза обновления пока не раскрыта.