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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 291 оценка

Студия Larian объявила о начале тестирования восьмого патча для Baldur's Gate 3 на всех платформах

butcher69
Новости

Студия Larian объявила о начале тестирования восьмого патча для Baldur’s Gate 3 на всех платформах. Обновление доступно игрокам волнами, поэтому не все сразу получат приглашение на тестирование.

Этот патч включает много нововведений, среди которых 12 новых подклассов, кроссплей между всеми платформами и фоторежим. Также долгожданный сплит-скрин станет доступен в версии для Xbox Series S, спустя более года после релиза игры на консолях Microsoft. Особенностям кроссплея даже посвятили специальный ролик, где обсудили все возможные нюансы.

Точная дата полноценного релиза обновления пока не раскрыта.

15
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
TheLokich

Сколько не проходит времени а жар от горящих пуканов все еще не стихает!

1
dexxxx123
-1
Wardl

Да бля, когда они её уже закончат...

-5
BewitchingBaron
на всех платформах

Прям на всех? На всех всех всех? Значит не зря я денди не выкинул. Пригодилась.

-9
Nodas

Актуальных платформах

0