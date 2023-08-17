Свен Винке: благодаря невероятному успеху Baldur's Gate 3 "мы можем продолжать создавать подобные игры" в будущем

17 августа Свен Винке (Swen Vincke), геймдиректор Baldur's Gate 3 и генеральный директор Larian Studios, поделился в Twitter статьей PC Gamer, восхваляющей ролевую игру, и добавил: "Я так горжусь своей командой — никто из нас не может поверить, что это действительно происходит. Но самое замечательное во всем этом то, что мы можем продолжать создавать подобные игры".
Винке продолжил: "Да, они рискованны и амбициозны, и иногда что-то идет не так, но именно для этого и была создана студия. Прием BG3 показал, что для такого рода игр есть место. Я надеюсь, что у нас будет еще много подобных игр".
Да, вы все правильно поняли, Larian Studios, скорее всего, в будущем будет создавать больше игр, похожих на Baldur's Gate 3 (Baldur's Gate 4, кто-нибудь?), благодаря тому, как хорошо была принята игра поклонниками после ее выхода в начале этого месяца.
Вероятно, команде Larian Studios стоит продолжать делать то, что она делает, особенно если учесть, что очень быстро после своего выхода Baldur's Gate 3 стала вторым по величине релизом 2023 года в Steam, чуть-чуть уступив лишь Hogwarts Legacy. Кроме того, ролевая игра завоевала корону самой большой CRPG и пошаговой игры в Steam, не говоря уже о самой высокой оценке на Metacritic среди всех компьютерных игр всех времен.
Стоит также отметить, что эти данные получены исключительно от игроков ПК. Baldur's Gate 3 также выйдет на PS5 6 сентября 2023 года (в тот же день, что и грядущая ролевая игра Starfield, если вам интересно).
Что касается будущего Baldur's Gate 3, то ранее Винке также раскрыл примерную дорожную карту игры от Larian, которая включает в себя хотфикс, крупный патч 1 (в который войдет более 1000 исправлений и доработок) и патч 2 (в который будут включены функции, запрошенные игроками). После того как Винке рассказал об этом, игроки поспешили поделиться своими списками желаний по Baldur's Gate 3, в которые вошли такие вещи, как исправление третьего акта, автосохранение, инструменты для моддинга и многое другое.
И мы купим, вашу следующую игру. Только делайте такие игры.
пусть 4ку пилят сразу тогда
на производство 4ки уйдет года 4, имей это ввиду. А если учитывать, что после бг3 они хотят продолжить свою вселенную, то бг4 мы увидим ну где то к 2030
Хорошей игре - хорошие продажи...
А старфилд остаётся без русских субтитров ? Я так и не нашел новости об этом .Мне хочется чтобы БГ3 вообще обошла и Хогвартс
Да, русификации нет (
Ребята посоветуйте пожалуйста игры похожие на BG3. Даже не именно ДНД системой или партийной системой, а чтобы также отыгрыш любого персонажа был, множество выборов. А то не знаю уж во что поиграть. Пробовал Divinity Original Sin и Divinity Original Sin 2, но там катсцен нет, и как то тяжеловато играть визуально, когда просто текст, вместо нормальных диалогов
Бг3 это аномалия) в других играх персонажи только в виде портрета в окошке диалогов.
Под твой запрос подходит много жанров. В масс эффекте например тоже в своем роде отыгрыш есть.
А если брать именно похожие на бг3, то из новинок таких игр практически нет. Есть серия wasteland, но она чисто тактическая, по типу xcom, сюжет там посредственный (имхо само собой). Есть pillars of eternity, tyranny, pathfinder, но там нет зрелищных катсцен. Есть более старые игры с отличным сюжетом, вроде серии neverwinter nights, тоже по днд, но тоже без какой либо зрелищности.
Так что бг3 в своем роде действительно новое слово в жанре, сочетающее тактику, сюжет, зрелищность и отыгрыш. Все что было до этого это компромиссы в той или иной степени.
А ну и забыл про dragon age origins, но она уже заиграна всеми до дыр
Disco Elysium
Есть Divinity 2 -2009 года там есть хороший отыгрыш, все диалоги озвучены и виде катсцен, еще могу посоветовать Jade Empire, Deus Ex Human Revolution, Fallout New Vegas, Fallout 3
умничка
Только не пошаговую пожалуцста, хватит
Согласен, надо чтоб реал тайм боевка была. Но, наверное Свинке упоротый фанат пошага.
эх молодежь...
Только пожалуйста Larian не наступайте на те же грабли что CD Projekt RED.
Только пусть штат расширят, чтоб быстрее делать.
Главное чтоб не на ДнД
Переведу на русский - "Мы будем продолжать делать Divinity Original Sin, называя их в честь ваших любимых игр". Даже не знаю что не нравится больше, это или популяризация пошаговой боевки, в которой геймплей растягивается долгими однотипными сражениями
У них 3 игры пошаговые получились из пары десятков игр и теперь заклеймят их пошаговыми? Ну если они каким то чудом урвут невервинтер и сделают 3ю часть как бг3 я всеми конечностями за
А что такое не однотипные сражения? Пример
Дело в том что они портят серию, купили красивый бренд Baldur's Gate, и делают под этой обложкой свой Дивинити Ориджинал Син, с неканоничной пошаговой боевкой, милотой и потерей оригинальной атмосферы. Хотя что тут говорить, уверен что 95% игроков третьей части не играли в первые две
И это плохо? Мне надо удалить игру теперь? Блин... Вот же они злодеи!
Канон определяют владельцы бренда. Днд всегда была пошаговой. А дивинити тоже не была пошаговой. Как разрабы хотели так и сделали, радуйся что не интерактивное кинцо. Я ничего не имею против дилогии бг. Но измометрия с тактической паузой это мерзкое явление. Ее лучшая эволюция этого типа это драгон адж ориджин, лучше и не сделали. А в старых играх типа бг или невервитера мб ты игра на легком, но постоянно проживать скилы каждого в пати это дико неудобно. Пошаговый режим позволяет тебе спокойно расмотреть поле боя и дать команду из отряда. На обводить вмех жать атаковать и пока они бегут нпжимать на скиллы. Конечно мб ты забыл этого или розовые очки настальгии прижали мозги
Канон определяется прошлыми успешными играми серии. Если завтра владельцы бренда скажут что канон это японские девочки в в коротких юбках и с розовыми волосам, ты поверишь? Потому и говорится, что если первая часть, вторая, крупное дополнение ко второй, все они реалтайм с активной паузой, то и продолжение должно быть таким. Тем более Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Night, Planescape, что там еще? В общем все шедевры жанра времени Балды, были реалтаймовые, то очевидно и продолжение должно быть такое. Хотя что тут говорить, повторюсь что 95% аудитории даже не знают этих названий. Да даже если бы они выпустили игру с розовыми понями и назвали ее Baldur's Gate, ее бы все равно приняли и защищали как ты сейчас, если бы она им понравилась