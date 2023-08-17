Свен Винке: благодаря невероятному успеху Baldur's Gate 3 "мы можем продолжать создавать подобные игры" в будущем ©

17 августа Свен Винке (Swen Vincke), геймдиректор Baldur's Gate 3 и генеральный директор Larian Studios, поделился в Twitter статьей PC Gamer, восхваляющей ролевую игру, и добавил: "Я так горжусь своей командой — никто из нас не может поверить, что это действительно происходит. Но самое замечательное во всем этом то, что мы можем продолжать создавать подобные игры".

Винке продолжил: "Да, они рискованны и амбициозны, и иногда что-то идет не так, но именно для этого и была создана студия. Прием BG3 показал, что для такого рода игр есть место. Я надеюсь, что у нас будет еще много подобных игр".

Да, вы все правильно поняли, Larian Studios, скорее всего, в будущем будет создавать больше игр, похожих на Baldur's Gate 3 (Baldur's Gate 4, кто-нибудь?), благодаря тому, как хорошо была принята игра поклонниками после ее выхода в начале этого месяца.

Вероятно, команде Larian Studios стоит продолжать делать то, что она делает, особенно если учесть, что очень быстро после своего выхода Baldur's Gate 3 стала вторым по величине релизом 2023 года в Steam, чуть-чуть уступив лишь Hogwarts Legacy. Кроме того, ролевая игра завоевала корону самой большой CRPG и пошаговой игры в Steam, не говоря уже о самой высокой оценке на Metacritic среди всех компьютерных игр всех времен.

Стоит также отметить, что эти данные получены исключительно от игроков ПК. Baldur's Gate 3 также выйдет на PS5 6 сентября 2023 года (в тот же день, что и грядущая ролевая игра Starfield, если вам интересно).

Что касается будущего Baldur's Gate 3, то ранее Винке также раскрыл примерную дорожную карту игры от Larian, которая включает в себя хотфикс, крупный патч 1 (в который войдет более 1000 исправлений и доработок) и патч 2 (в который будут включены функции, запрошенные игроками). После того как Винке рассказал об этом, игроки поспешили поделиться своими списками желаний по Baldur's Gate 3, в которые вошли такие вещи, как исправление третьего акта, автосохранение, инструменты для моддинга и многое другое.