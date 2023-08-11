Свен Винке дал пару советов игрокам Baldur's Gate 3, которые выбрали мультиплеер с друзьями ©

Первые два часа Baldur's Gate 3 - это шквал встреч с другими чудаками, которым засунули головастиков в глазные яблоки, но с партией, состоящей из пользовательских персонажей, вы не сможете взять с собой ни одного из новых друзей, поэтому многие истории могут пройти мимо вас.

Поэтому глава Larian Свен Винке решил дать пару советов игрокам Baldur’s Gate 3, которые выбрали мультиплеер с друзьями.

Лично я, и это будет отличаться для разных людей, оставил бы их для одиночной игры или совместной игры с двумя игроками, когда вы берете с собой компаньонов. Большая часть повествования об этих персонажах происходит тогда, когда они находятся с вами в этом мире.

Винке уточнил, что если ваши компаньоны застряли в лагере, то все разговоры с ними будут основываться на системе "слухов". Другими словами, они смогут реагировать на то, что вы им говорите, но они не будут знать, что произошло на самом деле, поскольку их там не было, поэтому вы не получите тех реакций, которые получили бы, если бы компаньоны были в вашей партии. Вы также не получите уникальных взаимодействий с многочисленными NPC в мире, которые уже знают ваших компаньонов.

Ваша связь с этими персонажами будет гораздо слабее, чем если бы они были с вами. Я бы, наверное, посоветовал, если вы играете в многопользовательскую игру, сосредоточиться на своей партии - как, собственно, и в однопользовательской, - просто сосредоточиться на своей партии, наслаждаться ею и отыгрывать ее в полной мере. У вас может быть сколько угодно компаньонов в лагере, но это будет не то же самое. Это будет гораздо сильнее, если вы будете делать это в одиночной игре.

Если вы также играете в многопользовательскую игру, Винке дал еще один совет: убедитесь, что вы знаете, какая у вас группа. Поговорите о том, что вы хотите получить от игры, и насколько вам интересен сюжет.

Есть типичные типы групп, которые играют в многопользовательские игры. Если у вас есть тип, который будет объяснять друг другу и ждать друг друга, то они получат действительно хорошее представление о сюжете. Если же они разойдутся по карте во все четыре стороны, начнут махинации и никому ничего не расскажут, то это будет сложно.

Винке привел пример из ранней стадии разработки, когда два разработчика играли вместе. Один из них действительно хотел прочувствовать сюжет, а другой играл за "бродягу-убийцу", который, в общем-то, просто убивал людей. К тому моменту, когда сосредоточенный на сюжете разработчик прибыл в Андердарк, его компаньон уже убил всех NPC, которые могли бы объяснить значение важного дроу, на которого он постоянно натыкался в косвенных упоминаниях.

Он никогда не знал, кто это такой. Он находил эти упоминания и спрашивал: "Что это за персонаж?" Я отвечал: "Что значит "не знаешь"? Они все были мертвы! Но такова природа игры. Если вы играете так, то играйте так, и если вы все еще можете дойти до конца, то это ваш опыт.