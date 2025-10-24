Свен Винке гордится тем, что сразу две игры студии Larian попали в топ-100 лучших ПК-игр по версии PC Gamer

Свен Винке, глава Larian Studios, выразил гордость по поводу того, что сразу две игры студии вошли в топ-100 лучших PC-игр по версии издания PC Gamer. В рейтинге Baldur's Gate 3 заняла первое место, а Divinity: Original Sin 2 расположилась на 22-й позиции.
Винке говорит, что это большое достижение для всей команды и поблагодарил разработчиков за проделанную работу. Он также подчеркнул, что успех игр Larian Studios стал возможен благодаря вниманию к деталям и страсти к созданию глубоких ролевых систем.
При этом руководитель студии добавил, что критика играет важную роль в развитии. По его словам, журналисты и игроки нередко указывают на ошибки, и это помогает разработчикам двигаться вперёд. Но Винке отметил, что и удачные решения в играх тоже есть - про это критикам тоже не стоит забывать.
Молодца
Заслуженно.
Мамина радость, папина гордость
Baldur's Gate 3 это лучшая игра?))
Какая-то "Caves of Qud" на 7 месте, что многое говорит об этом рейтинге.
