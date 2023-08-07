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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 2 141 оценка

Свен Винке извинился перед сообществом Steam за падение серверов после релиза Baldur's Gate 3

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butcher69
Новости

3 августа состоялся полноценный релиз Baldur's Gate 3 и поскольку предварительная загрузка не предусмотрена для проектов раннего доступа, игроки побежали загружать 122 ГБ долгожданной новинки и Steam немножко посыпался. Последствия выхода ощутили даже те, кто не ждал игру.

Начали появляться сообщения с жалобами на проблемы в работе сервиса и некоторые игроки поняли, что могут ждать несколько дней, чтобы получить доступ к ней. Основатель Larian Studios Свен Винке обратил внимание на бурления в социальных сетях и ответил весьма лаконично: "Извините".

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, выходящей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
-zotik-

Я 4ч качал 😭друзья за полчаса, час скачали.

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NoN141

Ну сервер загрузки меняешь на более удачливый для твоего интернета, и проблема решалась.

0
СнопакДоминатор

Ну ладно прощаю, но что бы это было в последний раз.

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Pimba

Свен Винке серверам PlayStation:

YOU 'RE NEXT!

0
-zotik- Pimba

Там то скорее всего будет предзагрузка. Скорее всего он боялся пиратсва так как защиты не было

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erkins007 -zotik-

Винке пиратства не боится совсем. Он ещё во времена DOS говорил в интервью что пиратство даже подстегнуло продажи игры и многие кто сначала скачал пиратку потом купили лицензию.

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-zotik- erkins007

Ну он сначала не дал делюксовикам на 72ч поиграть раньше, потом не дали предзагрузки, думаю маю причина как раз в пиратстве. Но что щас гадать, игра вышла уже и мы это пережили)

0
ЕвМи

Я уронил серверы... изинити...

0
Stalker608

Но темная сторона Свена Винке призывает обвалить все игровые сервера в мире

0
СнопакДоминатор
Свен Винке извинился перед сообществом Steam за падение серверов после релиза Baldur's Gate 3
Прости если тр..нул.
0
Mad_cloud

Это было мучительно

0