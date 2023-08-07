Свен Винке извинился перед сообществом Steam за падение серверов после релиза Baldur's Gate 3 ©

3 августа состоялся полноценный релиз Baldur's Gate 3 и поскольку предварительная загрузка не предусмотрена для проектов раннего доступа, игроки побежали загружать 122 ГБ долгожданной новинки и Steam немножко посыпался. Последствия выхода ощутили даже те, кто не ждал игру.

Начали появляться сообщения с жалобами на проблемы в работе сервиса и некоторые игроки поняли, что могут ждать несколько дней, чтобы получить доступ к ней. Основатель Larian Studios Свен Винке обратил внимание на бурления в социальных сетях и ответил весьма лаконично: "Извините".

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, выходящей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.