Свен Винке извинился перед сообществом Steam за падение серверов после релиза Baldur's Gate 3

3 августа состоялся полноценный релиз Baldur's Gate 3 и поскольку предварительная загрузка не предусмотрена для проектов раннего доступа, игроки побежали загружать 122 ГБ долгожданной новинки и Steam немножко посыпался. Последствия выхода ощутили даже те, кто не ждал игру.
Начали появляться сообщения с жалобами на проблемы в работе сервиса и некоторые игроки поняли, что могут ждать несколько дней, чтобы получить доступ к ней. Основатель Larian Studios Свен Винке обратил внимание на бурления в социальных сетях и ответил весьма лаконично: "Извините".
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, выходящей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.
Я 4ч качал 😭друзья за полчаса, час скачали.
Ну сервер загрузки меняешь на более удачливый для твоего интернета, и проблема решалась.
Ну ладно прощаю, но что бы это было в последний раз.
Свен Винке серверам PlayStation:
YOU 'RE NEXT!
Там то скорее всего будет предзагрузка. Скорее всего он боялся пиратсва так как защиты не было
Винке пиратства не боится совсем. Он ещё во времена DOS говорил в интервью что пиратство даже подстегнуло продажи игры и многие кто сначала скачал пиратку потом купили лицензию.
Ну он сначала не дал делюксовикам на 72ч поиграть раньше, потом не дали предзагрузки, думаю маю причина как раз в пиратстве. Но что щас гадать, игра вышла уже и мы это пережили)
Я уронил серверы... изинити...
Но темная сторона Свена Винке призывает обвалить все игровые сервера в мире
Это было мучительно