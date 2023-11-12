Свен Винке надеется, что после успеха Baldur's Gate 3 больше студий будут создавать CRPG

По многим причинам Baldur's Gate 3 является одной из самых обсуждаемых игр 2023 года. Наряду с фантастическими ролевыми механиками и отмеченным наградами сюжетом, она вызвала повышенный интерес к поджанру CRPG, и теперь многие задумываются о том, что это означает для CRPG в будущем.

После победы в номинации "Лучшая игра года" на Golden Joystick Awards 2023 основатель и генеральный директор Larian Studios Свен Винке побеседовал с журналистами, чтобы рассказать об игре и своих надеждах на развитие поджанра CRPG после успеха BG3.

"Мы всегда были очень сосредоточены на создании игры, и многие люди связывают с этим многое, потому что игра получилась такой, какой мы хотели ее видеть", - сказал Винке в ответ на внимание индустрии к их игре и CRPG. "Поэтому я надеюсь, что игр типа CRPG будет больше. Это игра, в которую я люблю играть, и многие люди в индустрии тоже любят играть. Так что, если такие игры появятся, и в них не будет сюжета, который мы уже знаем, я думаю, это будет здорово. Я с нетерпением жду таких игр".

После выхода полной версии 1.0 в августе Baldur's Gate 3 заслужила большое внимание со стороны поклонников и творческих работников индустрии. Автор Baldur's Gate 2 Дэвид Гейдер (David Gaider) из BioWare высоко оценил работу Larian Studios и сказал, что она "воскрешает ощущение Baldur's Gate во всех отношениях".

Автор Larian Studios Адам Смит после выхода игры заявил, что Baldur's Gate 3 - это большая авантюра, поскольку разработчики приложили все усилия для создания не просто отличной CRPG, но и масштабной кинематографической ролевой игры.

Пока еще рано говорить о том, что ждет CRPG в будущем, а также о том, что ждет Larian Studios. Тем не менее, в последние годы CPRPG находятся на подъеме, а такие заметные игры, как Divinity: Original Sin 2, серия Pathfinder от Owlcat Games и Disco Elysium от ZA/UM. Будущее жанра выглядит радужным, а пока Baldur's Gate 3 - вершина поджанра, который постоянно привлекает к себе внимание.

Пока еще рано говорить о том, что ждет CRPG в будущем, а также о том, что ждет Larian Studios. Тем не менее, в последние годы CPRPG находятся на подъеме, а такие заметные игры, как Divinity: Original Sin 2, серия Pathfinder от Owlcat Games и Disco Elysium от ZA/UM. Будущее жанра выглядит радужным, а пока Baldur's Gate 3 - вершина поджанра, который постоянно привлекает к себе внимание. По многим причинам Baldur's Gate 3 - одна из самых обсуждаемых игр 2023 года. Наряду с фантастическими ролевыми механиками и отмеченным наградами сюжетом, она привлекла повышенный интерес к поджанру CRPG, и теперь многие задумываются о том, что это значит для CRPG в будущем.