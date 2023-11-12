Свен Винке надеется, что после успеха Baldur's Gate 3 больше студий будут создавать CRPG

По многим причинам Baldur's Gate 3 является одной из самых обсуждаемых игр 2023 года. Наряду с фантастическими ролевыми механиками и отмеченным наградами сюжетом, она вызвала повышенный интерес к поджанру CRPG, и теперь многие задумываются о том, что это означает для CRPG в будущем.
После победы в номинации "Лучшая игра года" на Golden Joystick Awards 2023 основатель и генеральный директор Larian Studios Свен Винке побеседовал с журналистами, чтобы рассказать об игре и своих надеждах на развитие поджанра CRPG после успеха BG3.
"Мы всегда были очень сосредоточены на создании игры, и многие люди связывают с этим многое, потому что игра получилась такой, какой мы хотели ее видеть", - сказал Винке в ответ на внимание индустрии к их игре и CRPG. "Поэтому я надеюсь, что игр типа CRPG будет больше. Это игра, в которую я люблю играть, и многие люди в индустрии тоже любят играть. Так что, если такие игры появятся, и в них не будет сюжета, который мы уже знаем, я думаю, это будет здорово. Я с нетерпением жду таких игр".
После выхода полной версии 1.0 в августе Baldur's Gate 3 заслужила большое внимание со стороны поклонников и творческих работников индустрии. Автор Baldur's Gate 2 Дэвид Гейдер (David Gaider) из BioWare высоко оценил работу Larian Studios и сказал, что она "воскрешает ощущение Baldur's Gate во всех отношениях".
Автор Larian Studios Адам Смит после выхода игры заявил, что Baldur's Gate 3 - это большая авантюра, поскольку разработчики приложили все усилия для создания не просто отличной CRPG, но и масштабной кинематографической ролевой игры.
Пока еще рано говорить о том, что ждет CRPG в будущем, а также о том, что ждет Larian Studios. Тем не менее, в последние годы CPRPG находятся на подъеме, а такие заметные игры, как Divinity: Original Sin 2, серия Pathfinder от Owlcat Games и Disco Elysium от ZA/UM. Будущее жанра выглядит радужным, а пока Baldur's Gate 3 - вершина поджанра, который постоянно привлекает к себе внимание.
Пока еще рано говорить о том, что ждет CRPG в будущем, а также о том, что ждет Larian Studios. Тем не менее, в последние годы CPRPG находятся на подъеме, а такие заметные игры, как Divinity: Original Sin 2, серия Pathfinder от Owlcat Games и Disco Elysium от ZA/UM. Будущее жанра выглядит радужным, а пока Baldur's Gate 3 - вершина поджанра, который постоянно привлекает к себе внимание. По многим причинам Baldur's Gate 3 - одна из самых обсуждаемых игр 2023 года. Наряду с фантастическими ролевыми механиками и отмеченным наградами сюжетом, она привлекла повышенный интерес к поджанру CRPG, и теперь многие задумываются о том, что это значит для CRPG в будущем.
Главное, чтобы не по D&D. Лучше бы сделали что-то вроде Dragon Age: Origins, это лучший баланс между олдскулом и современными РПГ.
ну была drakensang the dark eye и где она сейчас ?
Успех BG3 доказывает, что и на однопользовательских играх можно сорвать кассу, надеюсь, разработчики усвоят хотя бы это.
ошибка выжившего
Главное, что б это все нескотилось, как это проищошло с теми же Ассасинами или Колдой которые тупо в конвеер уже превратились.
Ну жанр CRPG сам интересный, но к сожалению множество людей не любят в них особо разбираться (нормизы же). Да и есть определённая проблема в самом жанре, а если точнее разработчики не особо как-то запариваются создавать в таких играх что-то новое.
Классы, компаньоны, расы, уровни и механики игр по этому жанру практически ни чем не отличаются друг друга. Хотя попытки как-то разноообразить имелись (например в Tyranny).
Не дай бог.
Не будут,одна нишевая игра выстрелила и то из-за агрессивного пиара и сцен секса. Зельда в первый же месяц продалась тиражом больше, чем балдурс гейт 3 за все время раненного доступа а это я напомню не мультиплатформа а просто экз для одной консоли
Гениальное сравнение, да вот только первый месяц- это основной период продаж, так что не показатель.
«Нишевая игра» которая стала игрой года и получила награды. Мда уж, куда катится этот мир.
Дракенсанг же не получил
Где вы увидели сцены секса? Это не порнуха. Даже малолетки здесь жаловались, что всё происходит за тёмным экраном, ничего не показывают. Но они не понимают, что это не порно игра, потому что они - малолетки.
Игра прекрасна как и предыдущие похожие игры от Лариан и от других фирм. С 2014 года жанр возродился, начиная с Divinity: Original Sin 1, потом был Pillars of Eternity, Tyranny, Pathfinder: Kingmaker и др.
Почему тогда в номинации не было honkai star rail которая бы слила быстренько балдурс гейт 3
не будут. какова бы не была заслуга ларианов, все таки легендарное название игры сделало свое дело. более чем уверен, что дивинити 3 не имело бы такого успеха.
Не аргумент. Большинство тех, кто в детстве играл в балдурс гейт, сейчас или растят детей, или спились, или донатят в танки.
rpg низкого уровня и так полно
Слишком толсто, прям жир потёк с экрана.
"надеется, что после успеха Baldur's Gate 3 больше студий будут создавать CRPG" полно рпг низкого качества которые выходят каждые 2 3 месяца... то что вы подумали о бг это уже ваше проблема