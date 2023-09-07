Свен Винке не придавал особого внимания модели поведения игроков при разработке Baldur's Gate 3 ©

Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 провела почти три года в Early Access и создавалась с помощью сообщества, Larian Studios утверждает, что при ее создании руководствовалась не только поведением игроков. По словам директора игры Свена Винке (Swen Vincke), целью было уделить внимание всем элементам ролевой игры, даже если "их видит только 0,001% аудитории".

В интервью YouTube-каналу Dungeons & Dragons Винке рассказал, что, хотя у компании и есть доступ к данным о том, как ведут себя игроки, он предпочел не смотреть на эту статистику.

У нас есть люди, которые ее просматривают, но я обычно стараюсь этого не делать, поскольку в противном случае она может повлиять на творческие решения, а я хочу быть уверенным, что мы продолжаем вкладывать значительные средства в то, что, возможно, увидит только 0,001% аудитории, - сказал он.



Важно, чтобы все пути, по которым вы движетесь в игре, были одинаково интересны, - продолжает директор Baldur's Gate 3, - и если вы скажете: "О, 80% игроков ходят туда и видят это", то произойдет то, что вы направите все свои усилия на те 80% возможных впечатлений, а на остальные 20 % у вас уйдет меньше сил".

Во время эфира Винке пояснил, что он хорошо осведомлен о таких вопросах, как наиболее популярные классы игры, но старался не ориентироваться на эту информацию. Он также сказал, что, поскольку мир Dungeons & Dragons настолько богат, его постоянно беспокоило то, что в игре не хватает деталей, чтобы угодить всем ее поклонникам.

Для нас было очень важно, что если вы выбираете именно этот подкласс, то вы чувствуете себя им, - пояснил он. В этом случае приходится много работать, но речь никогда не шла о том, чтобы не делать этого. Я имел в виду, что для 0,001% из них важно наличие соответствующего опыта, потому что они выбрали этот подкласс, - и мы предлагаем его им.

Одним из элементов, который помог Baldur's Gate 3 обеспечить высокий уровень детализации, является тот факт, что Винке является не только директором игры, но и генеральным директором Larian Studios и владеет большинством ее акций. В результате компания может принимать решения, которые идут на пользу игровому процессу и аудитории.

Трудно представить, что в крупной студии, реагирующей на давление со стороны акционеров, данные о выборе наиболее популярных для игроков вариантов развития событий не будут иметь приоритетного значения.