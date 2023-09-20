Свен Винке отреагировал на оценку Baldurs Gate 3 со стороны Microsoft:"Я бы хотел встретиться с этим аналитиком" ©

После запуска Baldur's Gate 3 достигла феноменальной отметки в 800 тыс. одновременных игроков в Steam и получила самую высокую оценку PC Gamer за последние 16 лет, но за годы, проведенные в раннем доступе, от нее не ожидали ничего особенного.

В качестве примера можно привести документ за май 2022 года, случайно просочившийся из Microsoft в рамках ее судебного процесса с FTC, в котором Baldur's Gate 3 описана как "второсортная ролевая игра для ПК и Stadia" ("second-run Stadia PC RPG"), которую Microsoft рассчитывала выпустить на PC Game Pass примерно за 5 млн. долларов.

Утечку прокомментировал глава Larian Свен Винке.

Хотелось бы мне встретиться с этим аналитиком. Это довольно ошибочная оценка. Кто-то не сделал домашнюю работу.

Директор Larian по издательской деятельности Майкл Даус (Michael Douse) в ответ на такую оценку заявил, что не удивлен низким ожиданиям Microsoft.

Справедливости ради, Baldur's Gate 3 недооценила не только Microsoft. Так же было и с Divinity: Original Sin 2. Это связано как с жанром, так и с тем, как мы в Larian ведём бизнес. На рынке просто не существует данных, которые позволили бы вам понять, насколько хорошо себя покажет Baldur's Gate 3. Нам приходилось идти на огромные риски, а каждый шаг был жутким прыжком веры. Игроки, конечно, не недооценивали нас, но я подумал, что это и так очевидно

Оценка изнутри Microsoft была частью списка идей по включению игр в подписку Xbox Game Pass. В том же списке были и "низкие" шансы на включение игр, подобных Jedi Survivor от EA, за которую, по расчетам Microsoft, придется заплатить до 300 млн. долларов, если EA вдруг согласится.

Толчком к обмену мнениями послужило то, что выход Starfield был перенесен на более поздний срок, в результате чего образовался 16-месячный перерыв между значимыми играми на сервисах Xbox, который глава компании Фил Спенсер назвал "катастрофической ситуацией". Впоследствии выход Baldur's Gate 3 был запланирован примерно на то же время, что и Starfield, а затем перенесен на месяц вперед - якобы для того, чтобы избежать выхода более крупной RPG.