Свен Винке отреагировал на высказывания других разработчиков о Baldur's Gate 3: "Стандарты постоянно меняются" ©

Baldur's Gate 3 вызвала дискуссию о том, следует ли считать ее новым стандартом для жанра ролевых игр. Дискуссия началась после того глава Strange Scaffold, заявил, что грядущую игру Larian не следует рассматривать как "будущий стандарт" для всех ролевых игр.

Многие профессиональные разработчики, в том числе из таких известных студий, как Obsidian и Blizzard, указывали на то, что Larian обладает уникальными преимуществами, такими как огромный опыт и ресурсы, которых не хватает большинству команд в индустрии.

Основатель и генеральный директор Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) недавно поделился своими мыслями по этому поводу. Он привел в пример игру Assassin's Creed, отметив, что, когда она вышла, было распространено мнение, что другие студии обречены, поскольку не обладают такими ресурсами, как Ubisoft. Однако, по мнению Винке, эта паника была необоснованной, поскольку до сих пор существует множество команд, создающих разнообразные игры различных направлений и жанров.

Винке подчеркнул, что стандарты в индустрии постоянно меняются, и не существует какого-то определенного стандарта, который должен вызывать у людей опасения. Он выразил удивление по поводу ажиотажа вокруг Baldur's Gate 3, заявив, что команда просто стремилась создать свою игру, и странно, что она стала предметом обсуждения еще до того, как ее кто-то увидел.

Винке отметил, что в жанре RPG уже существует множество различных стандартов, приведя в пример такие игры, как Disco Elysium. Он считает, что разработчики все еще могут предложить множество новых идей, а небольшие студии могут реализовать новаторские концепции, не нуждаясь в обширной команде, подобной той, что работала над Baldur's Gate 3.

Хотя Baldur's Gate 3 - это игра особого типа, над которой Larian работает уже более двух десятилетий, Винке не верит в то, что она устанавливает новые стандарты для жанра ролевых игр. Он призвал других разработчиков сосредоточиться на создании собственных игр и поиске своей уникальной аудитории, поскольку в индустрии еще много неизведанных возможностей.