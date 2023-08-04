Свен Винке поблагодарил игроков за поддержку и сообщил, что первый хотфикс для Baldur's Gate 3 выйдет уже совсем скоро ©

Первый хотфикс для Baldur's Gate 3 в настоящее время "готовится на кухне" и, по словам генерального директора Larian Studios, должно появиться сегодня.

Свен Винке (Swen Vincke) сообщил через Twitter, что хотфикс для Baldur's Gate 3 будет выпущено в самое ближайшее время.

Спасибо всем за любовь и поддержку. У многих на глаза навернулись слезы, и это невероятно мотивирует всех нас. Мы не можем выразить вам свою благодарность, и это при том, что первый хотфикс готовится на кухне, и мы надеемся выпустить его сегодня.

Вчера состоялся официальный запуск Baldur's Gate 3, предоставивший фанатам доступ к полной версии игры, после того как ранее они могли играть только в первый акт через ранний доступ.

Этого пробного периода было явно достаточно, чтобы все были в восторге, поскольку запуск Baldur's Gate 3, возможно, немного сломал Steam, так как игроки сообщали о сроках загрузках от 6 часов до 6 месяцев.

Несмотря на это, приятно видеть, как хорошо отреагировали поклонники Baldur's Gate 3 на запуск игры. В ответ на это сообщение многие игроки поблагодарили Винке и всю команду Larian Studios за выпуск такой увлекательной игры.

"Нет, спасибо вам и вашей команде", - написал один из пользователей Twitter, - "Все видят, с какой любовью вы вложили душу в эту игру, и за это вы сделали игру, которая не только заслуживает названия Baldur's Gate, но и, возможно, является лучшей в серии", - добавил другой.