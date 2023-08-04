Свен Винке поблагодарил игроков за поддержку и сообщил, что первый хотфикс для Baldur's Gate 3 выйдет уже совсем скоро

Первый хотфикс для Baldur's Gate 3 в настоящее время "готовится на кухне" и, по словам генерального директора Larian Studios, должно появиться сегодня.
Свен Винке (Swen Vincke) сообщил через Twitter, что хотфикс для Baldur's Gate 3 будет выпущено в самое ближайшее время.
Спасибо всем за любовь и поддержку. У многих на глаза навернулись слезы, и это невероятно мотивирует всех нас. Мы не можем выразить вам свою благодарность, и это при том, что первый хотфикс готовится на кухне, и мы надеемся выпустить его сегодня.
Вчера состоялся официальный запуск Baldur's Gate 3, предоставивший фанатам доступ к полной версии игры, после того как ранее они могли играть только в первый акт через ранний доступ.
Этого пробного периода было явно достаточно, чтобы все были в восторге, поскольку запуск Baldur's Gate 3, возможно, немного сломал Steam, так как игроки сообщали о сроках загрузках от 6 часов до 6 месяцев.
Несмотря на это, приятно видеть, как хорошо отреагировали поклонники Baldur's Gate 3 на запуск игры. В ответ на это сообщение многие игроки поблагодарили Винке и всю команду Larian Studios за выпуск такой увлекательной игры.
"Нет, спасибо вам и вашей команде", - написал один из пользователей Twitter, - "Все видят, с какой любовью вы вложили душу в эту игру, и за это вы сделали игру, которая не только заслуживает названия Baldur's Gate, но и, возможно, является лучшей в серии", - добавил другой.
Эм, а что фиксить то будут? В игре ни одного бага за десяток часов не встретил, производительность тоже отличная.
Может водяной знак версии уберут?? Ммм??
в каждом видеоролике версия будто в альфу играю =(. Поправьте скорей
да, бесит
но вроде ф10 помогает, только потом опять нажать надо будет — эта кнопка весь интерфейс убирает.
Надеюсь вылеты исправят
Пока не вылетало и багов не было
Локализация иногда хромает только
Вылетает у многих, в том числе и у меня, никогда ранее не устанавливал BG3, все обновлено, выбриал вулкан и дх11, вылеты после пролога постоянно. В стиме и реддите полно таких же как я.
20 часов и не было вылетов.
А игроки не хотят поблагодарить их за то что они с горкой напихали игру СЖВ ?
ЛГБТ и зоофилия там необязательны, это же не игры от соньки, где повестка безальтернативна. Ну и да, основная их аудитория, внезапно, на западле. А игру без повестки там просто разнесут. Увы, то что Ларианы не ушли из России и держат офис в Питере, еще не значит, что они ориентируются на вкусы российской аудитории.
Где ? чёт пока играю и не заметил этого
Там есть женщины с сюрпризом, забавные диалоги в этом же направлении и редактор с бородой для женщин и прочими прелестями
Открою тебе секрет, но к примеру в США, тоже многие люди противники пропихивать повестку в игры/фильмы, да, в России конечно таких людей больше, но и там не мало. Так что СЖВ есть СЖВ