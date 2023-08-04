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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 648 оценок

Свен Винке поблагодарил игроков за поддержку и сообщил, что первый хотфикс для Baldur's Gate 3 выйдет уже совсем скоро

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butcher69
Новости

Первый хотфикс для Baldur's Gate 3 в настоящее время "готовится на кухне" и, по словам генерального директора Larian Studios, должно появиться сегодня.

Свен Винке (Swen Vincke) сообщил через Twitter, что хотфикс для Baldur's Gate 3 будет выпущено в самое ближайшее время.

Спасибо всем за любовь и поддержку. У многих на глаза навернулись слезы, и это невероятно мотивирует всех нас. Мы не можем выразить вам свою благодарность, и это при том, что первый хотфикс готовится на кухне, и мы надеемся выпустить его сегодня.

Вчера состоялся официальный запуск Baldur's Gate 3, предоставивший фанатам доступ к полной версии игры, после того как ранее они могли играть только в первый акт через ранний доступ.

Этого пробного периода было явно достаточно, чтобы все были в восторге, поскольку запуск Baldur's Gate 3, возможно, немного сломал Steam, так как игроки сообщали о сроках загрузках от 6 часов до 6 месяцев.

Несмотря на это, приятно видеть, как хорошо отреагировали поклонники Baldur's Gate 3 на запуск игры. В ответ на это сообщение многие игроки поблагодарили Винке и всю команду Larian Studios за выпуск такой увлекательной игры.

"Нет, спасибо вам и вашей команде", - написал один из пользователей Twitter, - "Все видят, с какой любовью вы вложили душу в эту игру, и за это вы сделали игру, которая не только заслуживает названия Baldur's Gate, но и, возможно, является лучшей в серии", - добавил другой.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
erkins007

Эм, а что фиксить то будут? В игре ни одного бага за десяток часов не встретил, производительность тоже отличная.

0
PuserG

Может водяной знак версии уберут?? Ммм??

1
swotkota

в каждом видеоролике версия будто в альфу играю =(. Поправьте скорей

-1
butcher69

да, бесит

но вроде ф10 помогает, только потом опять нажать надо будет — эта кнопка весь интерфейс убирает.

0
shkipaa

Надеюсь вылеты исправят

-2
Christer G

Пока не вылетало и багов не было

Локализация иногда хромает только

0
matavashi25 Christer G

Вылетает у многих, в том числе и у меня, никогда ранее не устанавливал BG3, все обновлено, выбриал вулкан и дх11, вылеты после пролога постоянно. В стиме и реддите полно таких же как я.

0
Yjak Ad Yd

20 часов и не было вылетов.

1
Tlister

А игроки не хотят поблагодарить их за то что они с горкой напихали игру СЖВ ?

-7
0ncnjqybr

ЛГБТ и зоофилия там необязательны, это же не игры от соньки, где повестка безальтернативна. Ну и да, основная их аудитория, внезапно, на западле. А игру без повестки там просто разнесут. Увы, то что Ларианы не ушли из России и держат офис в Питере, еще не значит, что они ориентируются на вкусы российской аудитории.

1
nodas

Где ? чёт пока играю и не заметил этого

1
Tlister nodas

Там есть женщины с сюрпризом, забавные диалоги в этом же направлении и редактор с бородой для женщин и прочими прелестями

-1
Tlister 0ncnjqybr

Открою тебе секрет, но к примеру в США, тоже многие люди противники пропихивать повестку в игры/фильмы, да, в России конечно таких людей больше, но и там не мало. Так что СЖВ есть СЖВ

-1