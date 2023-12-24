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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 026 оценок

Свен Винке поиграл в Baldur's Gate 3 с Элайджей Вудом и Шоном Эстином

butcher69
Новости

Продолжая череду наград и мероприятий, посвященных Baldur's Gate 3, команда Larian пригласила двух известных гостей отправиться в необычное приключение. Генеральный директор Larian Studios Свен Винке Элайджу Вуда и Шона Эстина, известных по своим культовым ролям в трилогии "Властелин колец", которые впервые отправились исследовать Фэйрун.

Персонаж Вуда также не упустил возможность поддаться искушению Тёмного Соблазна. Элайджа Вуд прокомментировал свое первое знакомство с игрой так:

Как человек, не имеющий опыта прохождения RPG, игра и знакомство с Baldur's Gate 3 вместе с Шоном вызвали у меня воспоминания о совместных приключениях. Какая блестящая, богатая и великолепно детализированная игра!.

Шон Эстин добавил:

Baldur's Gate 3 просто великолепна! Открывать для себя вселенную игры, находясь на одной вечеринке с Элайджей, было так увлекательно — кто бы мог подумать, что существует другая возможная концовка, когда ты оказываешься в пещере, полной огня?

Baldur's Gate 3 доступна на PC/Mac, PlayStation 5 и Xbox X|S. Ранее в этом месяце Larian Studios получила шесть наград на церемонии Game Awards в Лос-Анджелесе, в том числе "Игра года" и "Лучшая ролевая игра"..

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Alex_3576

Властелин Колец - Возвращение Иллитида =)

8
DangerousDomenic

надеюсь это "скрытый" анонс новой игры по вселенной вк от ларианов эх мечты

1
WittyOrvilleton

Именно так должен был закончиться Властелин Колец, когда Сэм сбрасывает Фродо с кольцом в кипящую лаву.)

0
tesla707

Илья Деревянный в роли Федора Михайловича Сумкина, его подельник - Сеня Ганджубас в фильме Две сорванные башни.

0
Tialiko

Неожиданно приятный видосик)))

0
kaka qp0H

я тупой игру не понял как играться в нее.кубик шмотки...хз кароч я тупой.но она оч популярна...но я тупой.((

-1