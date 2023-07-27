Свен Винке: после Baldur's Gate 3, компания Larian "обязательно" сделает продолжение Divinity: Original Sin ©

Baldur's Gate 3 - одна из самых ожидаемых ролевых игр 2023 года, но поклонники предыдущей, очень любимой разработчиками Larian серии Divinity: Original Sin задаются вопросом, будет ли продолжена ее история. Ответ: продолжение Divinity: Original Sin точно состоится, но не стоит задерживать дыхание в ожидании анонса.

В интервью IGN босс Larian Свен Винке (Swen Vincke) подтвердил, что студия вернется в мир Divinity: Original Sin и продолжит ее историю, но не раньше, чем сотрудники возьмут заслуженный перерыв после выхода Baldur's Gate 3 в следующем месяце.

Это наша собственная вселенная, которую мы создали, поэтому мы обязательно вернемся туда в какой-то момент. Мы обязательно вернемся туда в какой-то момент. Сначала мы закончим эту игру Baldur's Gate 3, а затем сделаем перерыв, потому что нам нужно будет творчески обновиться. Вы видите, как 400 разработчиков вкладывают в эту игру свое сердце и душу. И я могу сказать, что это очень здорово.

Бельгийская студия Larian начала свою серию ролевых игр Divinity в 2002 году с Divine Divinity. В 2004 году вышла игра Beyond Divinity, а в 2009 году - Divinity 2. Divinity: Original Sin вышла в 2014 году, но именно Divinity: Original Sin 2 вывела Larian в лидеры, обеспечив миллионные продажи и всеобщее признание критиков. За ней последовали порты и Definitive Edition, в которые спустя годы продолжают играть тысячи людей.

Baldur's Gate 3, которую Larian разрабатывает по лицензии владельца Dungeons & Dragons компании Wizards of the Coast, выйдет в августе 2023 года, спустя шесть лет после выхода Divinity: Original Sin 2. Если Larian продолжит работу над Divinity: Original Sin 3, то вполне возможно, что пройдут годы, прежде чем мы увидим или услышим что-либо о ней, не говоря уже о том, чтобы поиграть в нее.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.