Свен Винке: после Baldur's Gate 3, компания Larian "обязательно" сделает продолжение Divinity: Original Sin

Baldur's Gate 3 - одна из самых ожидаемых ролевых игр 2023 года, но поклонники предыдущей, очень любимой разработчиками Larian серии Divinity: Original Sin задаются вопросом, будет ли продолжена ее история. Ответ: продолжение Divinity: Original Sin точно состоится, но не стоит задерживать дыхание в ожидании анонса.
В интервью IGN босс Larian Свен Винке (Swen Vincke) подтвердил, что студия вернется в мир Divinity: Original Sin и продолжит ее историю, но не раньше, чем сотрудники возьмут заслуженный перерыв после выхода Baldur's Gate 3 в следующем месяце.
Это наша собственная вселенная, которую мы создали, поэтому мы обязательно вернемся туда в какой-то момент. Мы обязательно вернемся туда в какой-то момент. Сначала мы закончим эту игру Baldur's Gate 3, а затем сделаем перерыв, потому что нам нужно будет творчески обновиться. Вы видите, как 400 разработчиков вкладывают в эту игру свое сердце и душу. И я могу сказать, что это очень здорово.
Бельгийская студия Larian начала свою серию ролевых игр Divinity в 2002 году с Divine Divinity. В 2004 году вышла игра Beyond Divinity, а в 2009 году - Divinity 2. Divinity: Original Sin вышла в 2014 году, но именно Divinity: Original Sin 2 вывела Larian в лидеры, обеспечив миллионные продажи и всеобщее признание критиков. За ней последовали порты и Definitive Edition, в которые спустя годы продолжают играть тысячи людей.
Baldur's Gate 3, которую Larian разрабатывает по лицензии владельца Dungeons & Dragons компании Wizards of the Coast, выйдет в августе 2023 года, спустя шесть лет после выхода Divinity: Original Sin 2. Если Larian продолжит работу над Divinity: Original Sin 3, то вполне возможно, что пройдут годы, прежде чем мы увидим или услышим что-либо о ней, не говоря уже о том, чтобы поиграть в нее.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Хорошие новости ,эта компания умеет радовать людей
лоол.. Ларианы просто взяли и сказали "мы сделаем свой BioWare с блекджекм и путанами".. и, сука,взяли и сделали.. Да так сделали что, в приципе, Биотварь в ее нынешнем виде больше не нужна - полностью заменили их.. ЛОЛ! А Биотварь так и осталась биться в агонии и предсмертных криках, пытаясь высрать нам Dragon Age: Dreadwolf, который никому уже не нужен будет после релиза BG3. Это ГГ.
хочу Невервинтер 3 от них))
Главное чтоб пошаговый)еще и айсвинд дейл)мне еще интересно будут ли в игре отслыки на Дриззта До'Урдена,на его дом отсылка в подземье в обт есть,а вот на него будут или нет)
Народ кому интересна но уже обновился лаунчер игры теперь там такая карта с запуском игры на пк в разных часовых поясах. P.S. Перед релизом советую удалить ранний доступ игры "Если кто то устанавливал рд на пк." Игру придётся качать целиком. )
Почему вы уверены что качать придется целиком?очень может быть что нет,через стим же может и не понадобится.
На это дали официальный ответ Ларины. "Лариан пытаются добиться от стима релизного времени на 10 утра PST "20 часов по Москве", но пока это не точно. Чтобы не сломать стим.
И ешё Свен условно дал понять игру нужно качать целиком. )
Благадарю
Да не за что. )
Пасиб. Тоже думал обновит текущую игру до полной или придется качать заново. Я все равно думал перекачать
Ну, зная Ларианов, год-полтора уйдёт на допиливание БГ3 (баги/длс), потом полгода-год тишины и выход в Стим с ранним доступом, года на 3, потом опять годик на баги/длс и готовый ДОС3 мы получим не раньше 2029 года :)
+- так да. Но лучше качественная игра раз в 5 лет, чем конвейер.
Если так рассуждать то я с вами согласен.но давайте скажем честно дос 2 конечно хорошая игра,но последний акт видно что делался либо на скорую руку либо прошел запал.надеюсь с балдуром такого не будет
Последний акт был хорош не надо тут. А вот безымянный остров, что пробегался за 4 часа - сделан на отъявись
Так безымяннный остров и есть последний акт,после него развязка(финал) и все
Сейчас у компаний в Twitter (X) начнётся ещё большая истерика ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Дык скачивать щас имеет смысл игру? Она же 3 сентября полностью обновится?
Если вы хотите игру полностью пройти,то нет.Если чтоб просто прицениться или попробовать то что в обычном прохождении не будете делать(другая раса,другие выборы,другой класс) тогда вполне да. И 3 августа,а не сентября.
3 августа
3 сентября будет другой праздник.
3 сентября врядли.процентов 80 будут ждать когда выйдет русификатор.да и то не факт что старфилд зайдет.
Хотя может вы имели ввиду Шифутинского))))жду в этом года ролика Шифутинский поет о 1000 планетах с которыми ему придется растаться
Нет, спасибо, на втором дивинити стало понятно что эта серия превратилась в повесточный высер, и бг3 такой же шлак. Больше хороших игр от них можно не ждать, таких как бг1-бг2
в которые ты даже не играл, и свинья везде грязи найдет, это я про твою повестку
Вот я тоже не понимаю,какие повестки люди находят в таких играх,это есть и всегда было.другой вопрос что повестка это когда в детский мультфильмы вставляют такие темы,это реально ужас.а в таких играх это всегда было,так же там всегда были проститутки и бордели,где их можно снять любым полом.в том же старом аркануме
Что такое повестка о которых все время плачут во всех блогах? В армию? В суд? На почту? Почему именно это слово?
Если ты боишься геев, лезбух и медведей то сиди дома с отлюченым электричеством, лично я уверен что ты сделал непрямых контактов с членами другими мужиков сделал тысячу за жизнь, это делает тебя любителем их больше чем ты видешь их на экране? )) подумай об этом