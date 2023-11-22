Свен Винке призвал игроков не платить перекупам за Baldur's Gate 3 Deluxe Edition, так как дефицита не будет

Компания Larian призвала игроков не беспокоиться о том, что Baldur's Gate 3 Deluxe Edition будет полностью раскуплена, и посоветовала избегать перекупов, пытающихся продать игру по более высокой цене, чем розничная.

"Хочу уверить, что тираж Deluxe Edition не будет ограниченным, у нас достаточно запасов, а в течение первого квартала 2024 г. будет готово еще несколько партий, поэтому если увидите, что в Интернете издание перепродают по более высоким ценам, не ведитесь. Дефицита не будет", - написал в Твиттере основатель Larian и директор Baldur's Gate 3 Свен Винке.

По всей видимости, Винке решил прояснить ситуацию, поскольку специальные издания популярных видеоигр нередко быстро раскупаются перекупами, а потом перепродаются по заоблачным ценам. Такая ситуация случилась с коллекционным изданием Baldur's Gate 3, которое продается на eBay по цене более 1000 долларов. К счастью, в данном случае этого не произойдет.

В Deluxe Edition входит физическая копия игры, коллекция компакт-дисков с саундтреками, тканевая карта мира, постер, две тканевые нашивки, 32 наклейки и большая красивая коробка, созданная в стиле оригинальной серии. Вдобавок ко всему, в издание включены все цифровые бонусы.