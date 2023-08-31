Свен Винке рассказал о том, когда стоит ожидать выхода Baldur's Gate 3 на Xbox ©

Свен Винке сообщил, что Baldur's Gate 3 появится на Xbox Series X/S в период с сентября по ноябрь. Ролевая игра появится на PS5 6 сентября, а версия для ПК была выпущена в начале этого месяца.

Сейчас 2023 год. А 2023 год заканчивается, так что это уже довольно точно. Между сентябрем и ноябрем... То есть настолько быстро, насколько мы можем, честно говоря

По словам Винке, в настоящее время студия готовится к запуску игры на PS5, а к выпуску Xbox Series X/S перейдет после того, как будет выпущен первый консольный релиз и первые несколько патчей для PC-версии.

Так что версия для Xbox Series X уже была в хорошей форме, когда я смотрел на нее в последний раз. Поэтому мы просто пройдемся по пунктам: "Так, что нам еще нужно сделать?". Есть много вещей, которые должны произойти для завершения работы над ним. Но я думаю, что с точки зрения содержания и с технической точки зрения мы очень близки к этому.

Далее Винке рассказал о том, что разработка версии Baldur's Gate 3 для Xbox Series X/S шла гладко, если не считать проблем, с которыми столкнулась студия, пытаясь внедрить локальный кооперативный мультиплеер в игру на менее мощной Xbox Series S. С тех пор компания объявила, что не будет использовать эту функцию для Xbox Series S в угоду выходу игры на консоли.

Она уже работала раньше, так что это не должно занять много времени. Это не означает, что мы не будем пытаться заставить игру работать и в режиме раздельного экрана, поскольку, как я уже сказал, команда продолжает оптимизировать игру для всех платформ, потому что мы действительно хотим добиться 60 кадров в секунду на всех платформах.

Стоит отметить, что студия выразила заинтересованность в том, чтобы локальный кооператив все же появился в версии игры для Xbox Series S, и, возможно, продолжит оптимизировать использование ресурсов игры, чтобы она лучше работала и была полноценной на этой консоли.

Далее геймдиректор Baldur's Gate 3 рассказал о том, что он собирается провести дополнительную оптимизацию игры с целью снижения ее системных требований и на ПК, чтобы сделать игру доступной для большего числа игроков на менее мощном оборудовании. Студия работает над тем, чтобы игра работала со стабильной частотой кадров, близкой к 60 fps.

Проблема оптимизации заключается в том, что... при таком количестве параллельно работающих систем с многопользовательской игрой, разделенным экраном и т.д.... никогда не знаешь, где закончишь. И, я имею в виду, мы видели, как люди ходят с армиями последователей, со всеми зомби и тому подобным, а потом они стоят на крыше и пускают огненные шары по всему городу. И это здорово, что вы можете делать все это, но при этом страдает машина. И мы хотим добиться этого как можно выше, потому что это в конечном итоге позволит большему числу людей играть в Baldur's Gate 3.

Более подробную информацию о Baldur's Gate 3 можно найти в нашем обзоре ее PC-релиза.