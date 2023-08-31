Свен Винке рассказал о том, когда стоит ожидать выхода Baldur's Gate 3 на Xbox

Свен Винке сообщил, что Baldur's Gate 3 появится на Xbox Series X/S в период с сентября по ноябрь. Ролевая игра появится на PS5 6 сентября, а версия для ПК была выпущена в начале этого месяца.
Сейчас 2023 год. А 2023 год заканчивается, так что это уже довольно точно. Между сентябрем и ноябрем... То есть настолько быстро, насколько мы можем, честно говоря
По словам Винке, в настоящее время студия готовится к запуску игры на PS5, а к выпуску Xbox Series X/S перейдет после того, как будет выпущен первый консольный релиз и первые несколько патчей для PC-версии.
Так что версия для Xbox Series X уже была в хорошей форме, когда я смотрел на нее в последний раз. Поэтому мы просто пройдемся по пунктам: "Так, что нам еще нужно сделать?". Есть много вещей, которые должны произойти для завершения работы над ним. Но я думаю, что с точки зрения содержания и с технической точки зрения мы очень близки к этому.
Далее Винке рассказал о том, что разработка версии Baldur's Gate 3 для Xbox Series X/S шла гладко, если не считать проблем, с которыми столкнулась студия, пытаясь внедрить локальный кооперативный мультиплеер в игру на менее мощной Xbox Series S. С тех пор компания объявила, что не будет использовать эту функцию для Xbox Series S в угоду выходу игры на консоли.
Она уже работала раньше, так что это не должно занять много времени. Это не означает, что мы не будем пытаться заставить игру работать и в режиме раздельного экрана, поскольку, как я уже сказал, команда продолжает оптимизировать игру для всех платформ, потому что мы действительно хотим добиться 60 кадров в секунду на всех платформах.
Стоит отметить, что студия выразила заинтересованность в том, чтобы локальный кооператив все же появился в версии игры для Xbox Series S, и, возможно, продолжит оптимизировать использование ресурсов игры, чтобы она лучше работала и была полноценной на этой консоли.
Далее геймдиректор Baldur's Gate 3 рассказал о том, что он собирается провести дополнительную оптимизацию игры с целью снижения ее системных требований и на ПК, чтобы сделать игру доступной для большего числа игроков на менее мощном оборудовании. Студия работает над тем, чтобы игра работала со стабильной частотой кадров, близкой к 60 fps.
Проблема оптимизации заключается в том, что... при таком количестве параллельно работающих систем с многопользовательской игрой, разделенным экраном и т.д.... никогда не знаешь, где закончишь. И, я имею в виду, мы видели, как люди ходят с армиями последователей, со всеми зомби и тому подобным, а потом они стоят на крыше и пускают огненные шары по всему городу. И это здорово, что вы можете делать все это, но при этом страдает машина. И мы хотим добиться этого как можно выше, потому что это в конечном итоге позволит большему числу людей играть в Baldur's Gate 3.
Более подробную информацию о Baldur's Gate 3 можно найти в нашем обзоре ее PC-релиза.
Настоятельно рекомендую всем либо забить, либо читать оригинал интервью. Потому что исходя из информации и оценке, предоставленной выше, выходит такая формула:
Мы делаем игру на Xbox x/s, понимаем,не вывозим и конкретно так видим, что не получается ее запустить на series s. Мы сообщаем об этом майкам, они нас услышали и дают помощь, но требуют выпуска на платформе, мы понимаем, что это кропотливо, долго, и потребует много ресурсов , поэтому откладываем релиз и концентрируемся на ps-5 версии, которую сделать проще. Майкам, очевидно, это не нравится, но договориться с ними мы смогли только на gamescon, когда наша игра стала успешной. В сухом остатке имеем : упрёки в сонибойстве не так уж и безосновательны. Larian, судя по этому интервью, переложила основные усилия на ПК и ps5, отложив Xbox. Не буду оценивать, это дело каждого. Ведь интервью могло быть некорректно переведено или оценено автором статьи, поэтому лучше прочесть интервью самостоятельно
Что по кроссплею между пс5 и ПК!? Паражняковых новостей километр, а необходимого мне нет!