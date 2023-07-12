Свен Винке: раздельный экран - "является обязательным" для Baldur's Gate 3 на Xbox Series S

В настоящее время над Xbox-версиями Baldur's Gate 3 висит знак вопроса. Они будут выпущены, но их выход задерживается из-за Xbox Series S, которая с трудом справляется с совместной работой в режиме раздельного экрана на приемлемом уровне производительности.
Дополнительной сложностью является то, что Microsoft хочет добиться паритета функциональности в версиях игр для Series X и S - настолько, что есть предположение, что Larian не сможет выпустить одну Xbox-версию Baldur's Gate 3 с кооперативным режимом с раздельным экраном, а другую - без него.
В последний раз мы слышали от Larian, что она работает над этим вопросом и взвешивает некоторые "компромиссы" - предполагалось, что совместная игра с раздельным экраном на Xbox Series S может быть отменена. Поэтому, журналисты при разговоре с руководителем Larian Свеном Винке (Swen Vincke) спросили его об этом.
"Это непросто", - ответил Винке после небольшой паузы.
Команда много трудилась над тем, чтобы это работало, но она все еще занимается этим. А проблема с оптимизацией заключается в том, что вы заканчиваете одну вещь, а потом появляется новая. Так что здесь мы имеем дело с ситуацией, когда мы просто работаем. Команда справится, потому что им удалось заставить Divinity: Original Sin 2 работать на Switch - но на это потребовалось время.
Значит ли это, что Винке уверен в том, что это произойдет?
Я уверен в команде. Если это возможно, они сделают это. Но это очень большая игра. На днях кто-то сказал мне кое-что, и я подумал, что это очень хороший способ сказать об этом. Они говорили о Call of Duty и сказали, что каждый раз, когда в игру входит игрок, вокруг него образуется небольшая зона, и чем больше таких зон, тем медленнее она становится. В таких играх, как BG3, все хорошо, если по городу ходит один персонаж, но если партия разделяется и четыре персонажа идут в четырех разных направлениях по городу, и они начинают делать то же самое, что и я - огненные шары, [и т.д.] - это очень много симуляций, которые должны происходить на одном экране. И это нагружает. Это требует памяти.
И вот слон в комнате: если Larian не может обеспечить стандартный режим совместной игры с раздельным экраном на Xbox Series S, может ли она, если захочет, - помня о стремлении Microsoft к паритету функций - убрать его?
"Если говорить о соотношении возможностей, то раздельный экран для нас является обязательным условием, - сказал он, - и мы не хотим выпускать игру без раздельного экрана, поэтому мы бы не стали этого делать".
окей написать 2 рендера по требованию в пол разрешения это не посильная задача для современных программистов 🤡
Я правильно понял суть "раздельного" экрана? Типа 2 чела, могут уйти погулять друг от друга и делать то, что хотят?
да
Да, только смысла не вижу, в том же дивинити втором на высокой сложности если разделится и попасть в замес, то жопу 99% надерут если кент где-то бегает
Че-то я слабо представляю балдуру на раздельном экране, типа зачем. Да та же дивинити 2 в коопе как-то странно игралась, смысла в коопе не вижу
Ты смысл коопа не понимаешь? Отлично дос игралась в кооп. Местами странно, но это позволяет проходить что-то с кем-то вдвоём - это оче6нь удобно и приятно.
тут вопрос скорее - стоит ли это потраченного времени или лучше потратить его на саму шлифовку проекта , тем более тут рпг , а значит много что требует доработки.
я понимаю, но тут слишком много текста итд для коопа, а особенно для сплитскрина, если на 2 экран разделить, то глаза сломаешь, хотя телик у меня не маленький
жаль что время свое на это уг тратят, вместо того что баги править или еще чего.