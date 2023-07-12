Свен Винке: раздельный экран - "является обязательным" для Baldur's Gate 3 на Xbox Series S ©

В настоящее время над Xbox-версиями Baldur's Gate 3 висит знак вопроса. Они будут выпущены, но их выход задерживается из-за Xbox Series S, которая с трудом справляется с совместной работой в режиме раздельного экрана на приемлемом уровне производительности.

Дополнительной сложностью является то, что Microsoft хочет добиться паритета функциональности в версиях игр для Series X и S - настолько, что есть предположение, что Larian не сможет выпустить одну Xbox-версию Baldur's Gate 3 с кооперативным режимом с раздельным экраном, а другую - без него.

В последний раз мы слышали от Larian, что она работает над этим вопросом и взвешивает некоторые "компромиссы" - предполагалось, что совместная игра с раздельным экраном на Xbox Series S может быть отменена. Поэтому, журналисты при разговоре с руководителем Larian Свеном Винке (Swen Vincke) спросили его об этом.

"Это непросто", - ответил Винке после небольшой паузы.

Команда много трудилась над тем, чтобы это работало, но она все еще занимается этим. А проблема с оптимизацией заключается в том, что вы заканчиваете одну вещь, а потом появляется новая. Так что здесь мы имеем дело с ситуацией, когда мы просто работаем. Команда справится, потому что им удалось заставить Divinity: Original Sin 2 работать на Switch - но на это потребовалось время.

Значит ли это, что Винке уверен в том, что это произойдет?

Я уверен в команде. Если это возможно, они сделают это. Но это очень большая игра. На днях кто-то сказал мне кое-что, и я подумал, что это очень хороший способ сказать об этом. Они говорили о Call of Duty и сказали, что каждый раз, когда в игру входит игрок, вокруг него образуется небольшая зона, и чем больше таких зон, тем медленнее она становится. В таких играх, как BG3, все хорошо, если по городу ходит один персонаж, но если партия разделяется и четыре персонажа идут в четырех разных направлениях по городу, и они начинают делать то же самое, что и я - огненные шары, [и т.д.] - это очень много симуляций, которые должны происходить на одном экране. И это нагружает. Это требует памяти.

И вот слон в комнате: если Larian не может обеспечить стандартный режим совместной игры с раздельным экраном на Xbox Series S, может ли она, если захочет, - помня о стремлении Microsoft к паритету функций - убрать его?

"Если говорить о соотношении возможностей, то раздельный экран для нас является обязательным условием, - сказал он, - и мы не хотим выпускать игру без раздельного экрана, поэтому мы бы не стали этого делать".