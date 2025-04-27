Свен Винке: "Создавать платные дополнения скучно - мы предпочитаем крупные бесплатные патчи"

У Свена Винке, главы Larian Studios, состоялось интервью, в котором разработчик еще раз подтвердил информацию о том, что студия не планирует выпускать платные дополнения к Baldur's Gate 3.
По словам Винке, создание дополнений для Larian является скучным и лишенным страсти занятием - вместо этого разработчики предпочитают выпускать крупные бесплатные обновления, таким образом поддерживая интерес игроков к игре.
Недавно состоялся релиз восьмого обновления для Baldur's Gate 3 - разработчики подтвердили, что оно станет последним крупным обновлением для игры, а сама студия теперь полностью сфокусируется на своем новом проекте.
Свен Винке: "Выпускать готовые игры скучно - мы предпочитаем допиливать игры по 2 года"
Ну да, вон та же Беседка вообще над этим не запаривается. Они и через 20 лет свои баги не допиливают , ну ничего фанаты скушают и добавки попросят
Графикой хороша, но DOS 2 мне больше понравился.
Игра идеально игралась еще на релизе, чо ты несёшь?
Сама механика Dungeons & Dragons в BG3 далеко не для каждого, мне например тоже больше нравится DOS
В Диванах из минусов перемещение сжирает те же очки действия, что и спеллы. По итогу предпочтительнее во время боя косплеить стационарную турель, если ты не милишник, конечно. + в БГ3 больше вариативность универсальных действий - токнуть, метнуть, прыгнуть, и т.д. За исключением этого боевка топ.
Да ты же мой нетакусик :3
Так один хрен шо так неполная игра, что так.
Само определение DLC стало расплывчатым. Раньше DLC выпускали отдельно от игры целыми дисками, это было значимое событие для самой игры, а патчи это просто были.... патчи, которые сейчас называют фиксами
Вот пусть CD Projekt RED возьмут с них пример, а то Cyberpunk 2077: Phantom Liberty платный.
Если бы ларианы выпустили какое нибудь глобальное дополнение с новыми механиками и историей было б круто