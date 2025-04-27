ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 183 оценки

Свен Винке: "Создавать платные дополнения скучно - мы предпочитаем крупные бесплатные патчи"

AceTheKing AceTheKing

У Свена Винке, главы Larian Studios, состоялось интервью, в котором разработчик еще раз подтвердил информацию о том, что студия не планирует выпускать платные дополнения к Baldur's Gate 3.

По словам Винке, создание дополнений для Larian является скучным и лишенным страсти занятием - вместо этого разработчики предпочитают выпускать крупные бесплатные обновления, таким образом поддерживая интерес игроков к игре.

Недавно состоялся релиз восьмого обновления для Baldur's Gate 3 - разработчики подтвердили, что оно станет последним крупным обновлением для игры, а сама студия теперь полностью сфокусируется на своем новом проекте.

32
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Лариан Яна

Свен Винке: "Выпускать готовые игры скучно - мы предпочитаем допиливать игры по 2 года"

16
lDjazZy

Ну да, вон та же Беседка вообще над этим не запаривается. Они и через 20 лет свои баги не допиливают , ну ничего фанаты скушают и добавки попросят

6
Venom792531

Графикой хороша, но DOS 2 мне больше понравился.

3
Indigo Night

Игра идеально игралась еще на релизе, чо ты несёшь?

NAV I Venom792531

Сама механика Dungeons & Dragons в BG3 далеко не для каждого, мне например тоже больше нравится DOS

Rey4rtRO NAV I

В Диванах из минусов перемещение сжирает те же очки действия, что и спеллы. По итогу предпочтительнее во время боя косплеить стационарную турель, если ты не милишник, конечно. + в БГ3 больше вариативность универсальных действий - токнуть, метнуть, прыгнуть, и т.д. За исключением этого боевка топ.

1
HellowRainbow

Да ты же мой нетакусик :3

5
Кей Овальд

Так один хрен шо так неполная игра, что так.

4
NAV I

Само определение DLC стало расплывчатым. Раньше DLC выпускали отдельно от игры целыми дисками, это было значимое событие для самой игры, а патчи это просто были.... патчи, которые сейчас называют фиксами

Xstranger
Создавать платные дополнения скучно - мы предпочитаем крупные бесплатные патчи

Вот пусть CD Projekt RED возьмут с них пример, а то Cyberpunk 2077: Phantom Liberty платный.

Majester

Если бы ларианы выпустили какое нибудь глобальное дополнение с новыми механиками и историей было б круто