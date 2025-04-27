Свен Винке: "Создавать платные дополнения скучно - мы предпочитаем крупные бесплатные патчи"

У Свена Винке, главы Larian Studios, состоялось интервью, в котором разработчик еще раз подтвердил информацию о том, что студия не планирует выпускать платные дополнения к Baldur's Gate 3.

По словам Винке, создание дополнений для Larian является скучным и лишенным страсти занятием - вместо этого разработчики предпочитают выпускать крупные бесплатные обновления, таким образом поддерживая интерес игроков к игре.

Недавно состоялся релиз восьмого обновления для Baldur's Gate 3 - разработчики подтвердили, что оно станет последним крупным обновлением для игры, а сама студия теперь полностью сфокусируется на своем новом проекте.