Свен Винке убежден, что программисты Larian еще удивят игроков оптимизацией Baldur's Gate 3: "Они очень мотивированы"

Baldur's Gate 3 хорошо работает даже на не самых мощных конфигурациях, но в третьем акте производительность в игре сильно падает — как на ПК, так и на PS5.
Руководитель Larian Свен Винке заверил общественность, что Larian знает об этом и продолжает работать над улучшениями.
У неё были задержки, но наша команда программистов всё ближе и ближе к тому, чтобы достичь производительности, на которую мы были изначально нацелены. Я думаю, что они ещё смогут удивить всех. Они очень мотивированы.
Когда выйдут эти обновления, пока неизвестно, но учитывая, как часто Baldur's Gate 3 получает различные обновления, вряд ли придется ждать долго.
Baldur's Gate 3 уже доступна на ПК и PS5. Версию для Xbox Series придется подождать до конца года.
Дурак что ли? Надо было сказать, что нам нужно обновить свои ПК, бери пример у Тодда Говарда
В отличии от игры С.Винке, игра Тодда не лагает на конфигурации которую рекомендуют для игры в 4к, и кадровая частота НЕ ПАДАЕТ НИЖЕ 60ФПС.
Шиз?
Ну так Свен Винке гигачад игровой индустрии и делает игры которые могут дать огромный выброс удовольствия от прохождения.
А Тод Говард ну это просто Тод Говард.
Думаю что Тодд искренне верит в то что говорит. Зарабатывая миллионы, покупка видеокарты кажется парой пустяков. Но ничего, сообщество уже уронило рейтинг игры, заставив его пересмотреть свои взгляды
Единственные системные требования для игры -
Фпс на пк в 4 раза мощнее -
интересно, почему эти могучие и сверхгениальные программисты не удивили своей прекрасной оптимизацией в момент релиза?))
Программисты тут не при чем. Они делают программы - инструменты. Инструменты используются разработчиками. Если дать не очень умному человеку очень сложный инструмент он может навредить и себе, и окружающим, и предмету работы.
хорошо. почему разработчики не завезли оптимизацию, на которую рассчитывали, в момент релиза? если они не очень умные, то почему их взяли на работу? но самое главное: почему людей заставляют платить деньги за недоделанный продукт?
Тебе же выше написали что оптимизацией занимаются программисты, а не дизайнеры игры какие нибудь. В честь чего и эти же программисты и используют всякие старые наборы логики как они сами говорят, на которых потом эти движки лагают.
С каких пор программисты занимаются:
1. Удалением невидимых обьектов с карты.
2. Оптимизацией шейдеров.
3. Настройкой рендера нпц вне зоны видимости камеры.
4. Оптимизацией количества обьектов в сцене.
???
Программисты занимаются лишь оптимизацией движка, а не игры.
Даоо в игре так много лишнего что яблоку мимо нпц некуда упасть.
Вон иди крузисис первый запусти. Где вся карта по сути полу пустая, а лагает будто компы не обновлялись.
Ведьмак 3 когда говорили про оптимизацию перед выходом, говорили именно что программисты делают все возможное,а не дизайнеры уровней чтобы где че вырезать.
И шапку темы читай где один из команды говорит -ПРОГРАММИСТЫ, а то ты все заладил непрограммисты да непрограммисты.
У неё были задержки
а потом у неё задержки прекратились и пошли месячные 😂
...патчи))
Думаю, исправят до конца года. Другой вопрос: будет ли внесён в игру вырезанный контент или же расширен текущий до конца этого года? Думается мне, что новый Контент лучше ждать не раньше следующего года. Если в таком же темпе, как сейчас, то расширенная версия игры может выйти и к Марту 2024-го, а так, посмотрим конечно. Однако, то, что оптимизацию 3 Акта сделают хорошей к концу года, уверен на все 90%.
Так он же сказал, что изначально принял решение вырезать все,чтобы история оказалось не на 200 часов и не размытой по сюжету.
Играется комфортно. Смело берите.
ты хоть на третий акт переходил, или еще на первых двух трешься.
В смысле? Так говорят же топовый релиз на который равняться надо в том числе в плане оптимизации, как так то?
Свен свинки уже начинает пи*деть по маленько))
У меня и так отлично идет, но если будет лучше, то это хорошо
Хорошо, конечно, но где они раньше были?
И это хорошо
хорошо, что тебе продали недоделанный полуфабрикат?
Сейчас все что выходит это недоделанный полуфабрикат, но тут игра не мусор как старфилд а довольно интересная, полирнут и будет отлично.
Ты наверно играешь в игры через пару лет после релиза когда допилят
Судя по этой игре, ее кодили не программисты, а геи-зоофилы-черные-трансгендеры-СЖВ-фемки! Ещё и по ходу разработки игры, сношали своих домашних животных.
И получилось отлично. Если реально так - то ЛГБТ+ прям породили талантливых специалистов.
А ты от сношений со своей мамкой так ничего и не смог)
Кукаридзе дальше) Поржем)
Ну ради этой игры стоит и пк обновить.
Я так и поступил)