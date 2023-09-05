Свен Винке закончил работу над Baldur's Gate 3 и теперь приступает к другому проекту

Режиссер нашумевшей Baldur's Gate 3 и «лицо» Larian Studios Свен Винке дал интересное интервью для YouTube-канала Dungeons & Dragons. В разговоре было затронуто множество вопросов, связанных с последним хитом бельгийской студии, однако один из самых интересных касался будущего разработчика, стоящего за успехом «Балдура».
Винке явно не собирается останавливаться на достигнутом, и на вопрос ведущего Тодда Кенерека о том, какие работы вдохновляют его в настоящее время, он ответил следующее: "Вы спрашиваете меня о моей следующей игре, поэтому я не собираюсь отвечать на этот вопрос".
В то же время глава Lariana признал, что завершение работы над Baldur's Gate 3 для консоли PlayStation 5 стало для него точкой, на которой он закончил свое участие в разработке этой игры, и поэтому он уже перешел к следующему проекту.
Версия для PS5 уже доступна, мы только что загрузили ее, так что я ее закончил. Теперь я собираюсь перейти к следующему проекту.
Он отказался рассказать об игре, которая пока находится на стадии проектирования. Тем не менее Винке упомянул о своей страсти к фэнтезийным и научно-фантастическим романам, в результате чего Larian может создать игру, основанную на этой тематике. Хотя на данный момент неясно, что это будет за игра, возможно, это будет нечто вроде комплексной игры, охватывающей как космос, так и землю.
Разумеется, это не означает окончания работы Larian Studios над улучшением BG3. Винке пояснил, что пока часть разработчиков будет занята дальнейшими патчами и Xbox-релизом игры, он уже в это время будет готовить новую игру. Стоит отметить, что директор Baldur's Gate 3 не исключил возможности добавления в ролевую игру нового контента, о котором просили или еще будут просить фанаты. Однако Винке отметил, что этим уже будет заниматься отдельная группа разработчиков, а не студия в целом.
Фанаты будут приходить к нам и говорить: "Нам нужно это, это и это". Все это будет появляться, но заниматься этим будет уже отдельная команда.
Поклонников Baldur's Gate 3 эта новость, возможно, обрадует, но им придется запастись терпением, поскольку на разработку игры требуется время. Кроме того, сотрудники и сама Larian Studios всегда отличались большим вниманием к деталям, поэтому качество их игр всегда заслуживало признания и нравилось геймерам.
Удачи тебе, мужик
Жесть тут надушнили в комментах. Чел вам офигенную игру сделал, не забросил, будут патчить, дорабатывать и, возможно, допконтент сделают.
этого не будет. сливки собраны, и сейчас нужно успеть собрать остатки с консолей, бо всё более объективных оценок появляется. а после эта поделка бабла приносить не будет, поэтому свинке уже в другом проекте по отъёму денег, хотя этот ещё закопать не успели. будет судьба андромеды
Откуда эта желчь, наверное просто легко во всем видеть дерьмо, ясно, что по себе судите или врожденное скудоумие Не дает поумнеть!
Warhammer? Свен, делай продолжение Арканума, или новый Shadowrun, можно и по 6 редакции.
Можно сделать тот же Балдур, только в космосе. Вполне интересно.
Да интересно что будет за следующий проект
Очевидно же, что DoS3.
Сомневаюсь, что ДоС3, скорее будет новая совершенно, игра. И, не факт, что жанра фэнтези.
Он заявлял недавно, что после доработки БГ3, его студия приступит к ДоС3
Можно дать ему разработки mass effect, и dragon age.
И позвать старых ветеранов bioware, эх был бы годный контент.
Ну, если бы Мидсода, Авелон и Винке объединились в одну команду, то точно был бы шедевр. Собрать старый состав BioWar и лучших сценаристов, ух... Да даже Карпишена можно было бы пригласить. И добавить музыку от Зура.
Блин, может им Fable отдать?
Успех балдура ) ах ха ха ну хватит так смешить... Новым контентом ) ну да, продуман ) сначала пол игры вырезал, а теперь будет добавлять и выдавать за новый контент, красавчеггг...
игру делать еще годами нужно, мало всего. он сказал 1й акт ето как тренировочная зона, но по сути ето и есть большая часть игры. куча вырезаного всего, лгбт повестка, проблем вагон а мужик говорит что все я закончил. какое большое разочарование. хотя что ждать от игры для масс. и вообще система вся с кубиком какаято лучше бы ее не было., воровство как чит. нпц не регагируют когда бочки с порохом перед носом ставят вобщем долго писать , большое разочарование чуствуешь, а так надежды были что появится хоть одна Игра за последние годы.
Дядя, а где концовки? Почему Орин и Горташ сюжетно слиты, где прописанная история у них как у Кетерика, почему все квесты 3 акта сведены спаси, прибей, укради? Почему злой путь тебя наказывает огромными потерями контента и спутников? Как сюжетно объяснишь ты, что Тройку мы не уничтожили, а эти речи Джергала в конце просто смех какой-то? Где контент Минтары, почему моддер в ваших триггерах покопался и смог начать роман с ней, когда ты пропускаешь рощу? Починишь ли ты тупейший ИИ врага, когда стоит по 40 секунд и тупит, починишь ли ты слепоту на враге, чтоб он не вылетал на крыльях с темноты, когда слепой?
Почему Орин и Горташ сюжетно слиты, где прописанная история у них как у Кетерика
Орин сумасшедшая из семейки сектантов, Горташ выскочка которому повезло. Кетерик на их фоне выделяется, и за счёт своей долгой жизни имеет чуточку более интересную историю.
Почему злой путь тебя наказывает огромными потерями контента и спутников
Потому что ты всех убиваешь
Как сюжетно объяснишь ты, что Тройку мы не уничтожили
А должны были? В игре цель была остановить Абсолют и избавиться от личинок, а не отправиться сктитаться по мирам для убийства богов
почему моддер в ваших триггерах покопался и смог начать роман с ней
Потому что моддер в триггерах покопался
Починишь ли ты тупейший ИИ врага, когда стоит по 40 секунд и тупит
Тупейший и стоит просчитывает варианты это разные вещи
починишь ли ты слепоту на враге, чтоб он не вылетал на крыльях с темноты
А почему бы врагу не вылететь из темноты на крыльях?
Значит длц можно не ждать.Ну ок.
Ранее вроде говорили, что для того чтобы выпустить длс надо увеличивать предел допустимых уровней, добавлять новые круги заклинаний и пр. В этом случае герои уже будут подобны богам, что в рамках длс сложно воплотить. Так что да...мало вероятно, хотя и жаль.
почему Обсидиан реализовали все возможное до 30 уровня в невервинтер 2?
Если говорить о том, что они могли бы добавить как ДЛС, то это приключение в Авернусе с Зариэль, с максимум, увеличением уровня до 15 и возможностью спасения Карлах. По крайней мере, это кажется более вероятным и логичным вариантом.
Ты не путай, там сюжет аддонов вообще разный. Сюжет оригинальной компании больше подходит под приключение до 20 уровня, так как там есть ящерица и путешествия во времени. Орды Андердарка так вообще, были специально сделаны как приключения с расчетом на Мифических Героев. Во 2 части Оригинальная компания на 20 уровень еле тянет по сюжету. Маска Предателя да, там уже более серьезный сюжет и есть Божественные Вмешательства. Шторм вообще приключение на несколько часов и приходится быстро, только для Ю-Анти там есть дополнительный контент, если играть злодея.
я не говорил про 1 невервинтер от биотварей, я про реализацию заклинаний, это так трудно сделать, что СВИНке открещивается невозможностью? То, что не сделать, отбросить, все упаковать в игровые рамки, как сделали обсидиан. И не надо там думать, что ты там разрушать миры будешь, ты кабздец просто будешь устраивать как в Невервинтере 2. Все. Дракон 17 уровня, еще какой-то босс 16 был у меня(Касадор вроде), это уже околобожественные уровни опасности, а мы на 12 разваливаем их, когда в невервинтер 2 на 14-16 ты сражался с Джерро.
Всмысле закончил? У тебя игра сырая чел 228.... Концовку доделай. Выпусти пару длс.
Сейчас фанаты задизлайкают, но скажу так - игра понравилась. Но она неоднозначная.
На фоне других выглядит круто, но если абстрагироваться. она недоделана.
Я всегда очень сильно сомневаюсь в фанатской базе любой игры, даже от которой фанатею сам.
Как правило, слепая любовь не дает объективной отдачи. Фанатам нравится всё.
А если учесть. что это западная фан база - вешайся.
Чел ты...прочитаешь статью может еще разок? Тебя @Umertviya уже ткнул носом в текст, но тебе не достаточно. Команда продолжит полировать игру и прислушиваться к сообществу в некоторых вопросах, как и последние три года. Но глава должен видеть и начать прорабатывать следующий курс студии, чтоб потом не оказались с пустыми руками, без идей и без работы. Винке, грубо говоря, придумал как продолжить серию Bg, написал, реализовал в жизнь и выпустил игру. Всё, ему надо приступать к следующему проекту или придумывать новый как руководителю. Или по твоему мнению Винке лично надо выискивать баги и самому их патчить?
Никто никому ничего не должен.
А так я сру комментарии даже не читая статьи, просто чекаю название статьи.
Офк вы меня засрали, потому что я написал не в тему. Но разве не для этого существуют такие сайты? Дайте выговориться
год разработки до дефинитив, вот какой ему курс надо, раз 3 акт скомканный, а то напел всем, как круто будет, по итогу ты идешь нах в конце, вариативность слита, приходишь во 2 акте к 1 точке, прибить деда.
он даже выглядит как профессиональный подлец и разводила
Именно такие и двигают этот мир.
но тут нет тодда