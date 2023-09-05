Свен Винке закончил работу над Baldur's Gate 3 и теперь приступает к другому проекту ©

Режиссер нашумевшей Baldur's Gate 3 и «лицо» Larian Studios Свен Винке дал интересное интервью для YouTube-канала Dungeons & Dragons. В разговоре было затронуто множество вопросов, связанных с последним хитом бельгийской студии, однако один из самых интересных касался будущего разработчика, стоящего за успехом «Балдура».

Винке явно не собирается останавливаться на достигнутом, и на вопрос ведущего Тодда Кенерека о том, какие работы вдохновляют его в настоящее время, он ответил следующее: "Вы спрашиваете меня о моей следующей игре, поэтому я не собираюсь отвечать на этот вопрос".

В то же время глава Lariana признал, что завершение работы над Baldur's Gate 3 для консоли PlayStation 5 стало для него точкой, на которой он закончил свое участие в разработке этой игры, и поэтому он уже перешел к следующему проекту.

Версия для PS5 уже доступна, мы только что загрузили ее, так что я ее закончил. Теперь я собираюсь перейти к следующему проекту.

Он отказался рассказать об игре, которая пока находится на стадии проектирования. Тем не менее Винке упомянул о своей страсти к фэнтезийным и научно-фантастическим романам, в результате чего Larian может создать игру, основанную на этой тематике. Хотя на данный момент неясно, что это будет за игра, возможно, это будет нечто вроде комплексной игры, охватывающей как космос, так и землю.

Разумеется, это не означает окончания работы Larian Studios над улучшением BG3. Винке пояснил, что пока часть разработчиков будет занята дальнейшими патчами и Xbox-релизом игры, он уже в это время будет готовить новую игру. Стоит отметить, что директор Baldur's Gate 3 не исключил возможности добавления в ролевую игру нового контента, о котором просили или еще будут просить фанаты. Однако Винке отметил, что этим уже будет заниматься отдельная группа разработчиков, а не студия в целом.

Фанаты будут приходить к нам и говорить: "Нам нужно это, это и это". Все это будет появляться, но заниматься этим будет уже отдельная команда.

Поклонников Baldur's Gate 3 эта новость, возможно, обрадует, но им придется запастись терпением, поскольку на разработку игры требуется время. Кроме того, сотрудники и сама Larian Studios всегда отличались большим вниманием к деталям, поэтому качество их игр всегда заслуживало признания и нравилось геймерам.