Свежая находка в Baldur's Gate 3 раскрывает самого необычного спутника для прохождения

Несмотря на тысячи часов, проведённых игроками в Baldur’s Gate 3, эта ролевая игра продолжает удивлять даже самых внимательных фанатов. Новое открытие, сделанное энтузиастам под ником SlimX, добавляет в копилку тайн игры ещё один редкий и едва ли не абсурдный элемент — магического барана по имени Гарвард Уиллоуби, который способен вызывать молнии и становиться ходячей бомбой.

Чтобы получить этого уникального спутника, игроку нужно совершить несколько крайне неочевидных действий. Всё начинается с персонажа в таверне «Песнь эльфов» — комика по имени Гарвард Уиллоуби, вызывающего героя на словесную дуэль. Победа в этом поединке (а точнее — убийство персонажа) становится первым шагом к пробуждению настоящего Гарварда.

Следующий этап требует посетить две колокольни: одну — в башне городской стражи Нижнего города, другую — в храме Открытой Длани в Ривингтоне. После активации обоих колоколов (важно соблюдать порядок), игрок не получит никаких сообщений или визуальных подсказок. Однако в лагере появится «таинственное яйцо», которое можно обнаружить, например, рядом с курятником в Ривингтоне.

Кликнув по яйцу, игрок призовёт истинного Гарварда Уиллоуби — овцу с моноклем и усами, обладающую магией уровня конца игры. Он способен применять такие заклинания, как «Призыв молнии» и «Стена шипов», а также загорается в начале боя и может взорваться с возрастающим шансом в каждом новом раунде. При этом, если Гарвард погибает — он исчезает навсегда.

Любопытно, что в коде игры разработчики описали человеческую версию Гарварда как «дань уважения нашей любимой овце», что позволяет предположить, что именно магическое существо — изначальный и «настоящий» Уиллоуби.

Подобные тайны вызывают сравнение с легендарным Уровнем коров из Diablo II или абсурдным методом получения меча Элтонбранда в Morrowind — когда скрытый контент требует почти невозможной цепочки действий, известных лишь самым упорным.

Однако теперь таких находок будет становиться всё меньше: официальная поддержка Baldur’s Gate 3 завершена, и студия Larian уже сосредоточилась на своём следующем проекте. Финальный патч стал своего рода прощанием с одной из самых насыщенных RPG последних лет, оставив за собой множество историй, в том числе и о взрывающейся овце-маге.