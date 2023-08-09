Сына геймдиректора Baldur's Gate 3 троллят из-за постельной сцены с медведем

Как и подобает хорошей ролевой игре, Baldur’s Gate 3 предоставляет игрокам большую степень свободы для отыгрывания роли. Так, на радость зоофилам и им сочувствующим, игра позволяет совокупляться с медведем. Речь, на самом деле, идет о друиде, способного оборачиваться диким зверем, но, тем не менее, данная сцена смогла наделать немало шума. Теперь за эту смелую фичу вынуждены отдуваться дети разработчиков.
Так, босс Larian Studios Свен Винке в интервью PC Gamer посетовал на то, что его сын подвергся троллингу со стороны своих сверстников.
Мой сын приходит ко мне и говорит: «Папа, люди отовсюду присылают мне фотографии медведей», — сообщил он. — Я не был готов к этому. Я мог подслушать, как он кричит: «Да, я ЗНАЮ!» [людям, которые ему названивали]».
Мы хотели, чтобы люди обсуждали эту сцене, но также мы хотели показать, что это кинематографическая игра с персонажами, в которых есть глубина. Медведь, очевидно, друид, и у него есть многолетняя история. Он тоже прожил с медведями часть своей жизни, так что вот откуда эта история с медведями. Интересно, когда вы начинаете думать об этом, что для него значило жить с медведями, верно? Потому что в реальности тоже существуют похотливые медведи.
Полная версия Baldur’s Gate 3 доступна на PC с 3 августа.
ну на фотку медведя он жалуется, но то что с этого медведя батя купит ему авто и хату он же не жалуется
Он не то, чтобы на фотку жалуется, сколько на то, что есть риск получить от незнакомых людей на улице уже не пикчу медведя
Мой высший белый эльф-англосакс с двойным набором гениталий полностью погружен в проблемы своего гарема из Шэдоухарт, Минтары и тифлингши, чтобы ухлестывать за косолапым. Друид давно на кладбище предков, а его сородичи гниют в резервациях от фастфуда и дешёвого пойла, как им и положено, аха-ха. В моём идеальном мире для них квот в Гугл и Майкрософт не предусмотрено.
Ответил бы этим троллям: проходите мимо. Увы, но так это не работает. Слишком сильный фокус Ларианы сделали на данный ничего не значащий в масштабах всей игры эпизод, чтобы не вызвать реакцию свободолюбивого заокеанского потребителя. Штаты не Европа.
Однажды, когда гостил у своего дяди в Портленде, мы отправились на городской пляж. В тот момент я узнал, насколько отличается американское общество. Дело в том, что на мне были любимые плавки. Казалось бы, что здесь такого? На вашей, к сожалению, родине девушки на любом пляже могут светить намасленными грудями, а мальки вообще бегать голышом. Здесь это нонсенс, для этого существую специальные места. Пол меняй, но попку не заголяй. Я удостоился настороженных взглядов почтенных матрон и юношей - стероидных качков, которые были не только облачены в шорты до колен, но некоторые не снимали даже маек во время купания.
Никогда не стану осуждать в чем-то великую ВЕТХОЗАВЕТНУЮ Америку. Страна Бога и Моя целомудренно смотрит порно за закрытыми дверями (в том числе с медведями, ослами, латино, буратино), однако старается оградить своих детей от слишком явного проявления эротизма. Подумайте, дорогие мои, о такой простой вещи: сколько голых сисек предлагал Голливуд 80-90-х (в Total Recall бывало и по три сразу) и сколько их вы видите сегодня в своих любимых Отрядах Самоубийц, Мстителях, Трансформерах и прочем пуританском барахле? Обнаженка давно стала прерогативой сериалов. Это осознанная политика, основанная на понимании мудрости нации, ее менталитета и духовного здоровья. Не стоит судить фотомодель, если у самого рожа в прыщах. Наслаждайтесь развратом, вас его точно никто не лишит.
Господь Авраама, Иуды и Навина, ты даровал богатство и власть первых среди племен земных. Мы омываем руки во крови врагов Твоих во Славу Твою, избави же нас, избранных чад Своих, от сжв, блм, лгбтк+, повестки, меты, демократов и Данилы Козловского.
Обратная сторона известности.
Так пусть троллит в ответ.
Тролинг он такой
весь прикол что про медведя и всяких гомо трансов могут писать только те кто не играл в игру ну и всякие сектанты тупые кричащие про пропаганду на всяком шагу))) так как в игре почти нет никаких намеков от нпс на однополые отношения,только один вампир (которого я тупо не беру в пати) иногда намекает в лагере,а остальные в том числе и другид медведь даже и словом не обмолвились про такое, если не начать самому их кадрить то в игре такого и небудет...
Астариона не брать? лол, он классный в диалогах да и вообще топ персонаж
друга сына маминой подруги троллят из-за какой-то фигни
как то так вижу эту новость
Долбанавты...
Ну так правильно! С начало ЛГБТ, после заофилия, а потом на мертвечину потянет. Прогнивший запад...
Серьезно, чел? Как же люди любят не выкупать рофлов и после обсирать все и вся
А что плохого в ЛГБТ?
Каловая игра с дешёвым хайпом за счет лгбт, зоофилии и кучей блогов про разные рекорды с количеством игроков.