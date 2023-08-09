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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.1 2 515 оценок

Сына геймдиректора Baldur's Gate 3 троллят из-за постельной сцены с медведем

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ltdx
Новости

Как и подобает хорошей ролевой игре, Baldur’s Gate 3 предоставляет игрокам большую степень свободы для отыгрывания роли. Так, на радость зоофилам и им сочувствующим, игра позволяет совокупляться с медведем. Речь, на самом деле, идет о друиде, способного оборачиваться диким зверем, но, тем не менее, данная сцена смогла наделать немало шума. Теперь за эту смелую фичу вынуждены отдуваться дети разработчиков.

Так, босс Larian Studios Свен Винке в интервью PC Gamer посетовал на то, что его сын подвергся троллингу со стороны своих сверстников.

Мой сын приходит ко мне и говорит: «Папа, люди отовсюду присылают мне фотографии медведей», — сообщил он. — Я не был готов к этому. Я мог подслушать, как он кричит: «Да, я ЗНАЮ!» [людям, которые ему названивали]».
Мы хотели, чтобы люди обсуждали эту сцене, но также мы хотели показать, что это кинематографическая игра с персонажами, в которых есть глубина. Медведь, очевидно, друид, и у него есть многолетняя история. Он тоже прожил с медведями часть своей жизни, так что вот откуда эта история с медведями. Интересно, когда вы начинаете думать об этом, что для него значило жить с медведями, верно? Потому что в реальности тоже существуют похотливые медведи.

Полная версия Baldur’s Gate 3 доступна на PC с 3 августа.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Niko71790

ну на фотку медведя он жалуется, но то что с этого медведя батя купит ему авто и хату он же не жалуется

18
Stalker608

Он не то, чтобы на фотку жалуется, сколько на то, что есть риск получить от незнакомых людей на улице уже не пикчу медведя

3
Раб дергающихся пикселей

Мой высший белый эльф-англосакс с двойным набором гениталий полностью погружен в проблемы своего гарема из Шэдоухарт, Минтары и тифлингши, чтобы ухлестывать за косолапым. Друид давно на кладбище предков, а его сородичи гниют в резервациях от фастфуда и дешёвого пойла, как им и положено, аха-ха. В моём идеальном мире для них квот в Гугл и Майкрософт не предусмотрено.

Ответил бы этим троллям: проходите мимо. Увы, но так это не работает. Слишком сильный фокус Ларианы сделали на данный ничего не значащий в масштабах всей игры эпизод, чтобы не вызвать реакцию свободолюбивого заокеанского потребителя. Штаты не Европа.

Однажды, когда гостил у своего дяди в Портленде, мы отправились на городской пляж. В тот момент я узнал, насколько отличается американское общество. Дело в том, что на мне были любимые плавки. Казалось бы, что здесь такого? На вашей, к сожалению, родине девушки на любом пляже могут светить намасленными грудями, а мальки вообще бегать голышом. Здесь это нонсенс, для этого существую специальные места. Пол меняй, но попку не заголяй. Я удостоился настороженных взглядов почтенных матрон и юношей - стероидных качков, которые были не только облачены в шорты до колен, но некоторые не снимали даже маек во время купания.

Никогда не стану осуждать в чем-то великую ВЕТХОЗАВЕТНУЮ Америку. Страна Бога и Моя целомудренно смотрит порно за закрытыми дверями (в том числе с медведями, ослами, латино, буратино), однако старается оградить своих детей от слишком явного проявления эротизма. Подумайте, дорогие мои, о такой простой вещи: сколько голых сисек предлагал Голливуд 80-90-х (в Total Recall бывало и по три сразу) и сколько их вы видите сегодня в своих любимых Отрядах Самоубийц, Мстителях, Трансформерах и прочем пуританском барахле? Обнаженка давно стала прерогативой сериалов. Это осознанная политика, основанная на понимании мудрости нации, ее менталитета и духовного здоровья. Не стоит судить фотомодель, если у самого рожа в прыщах. Наслаждайтесь развратом, вас его точно никто не лишит.

Господь Авраама, Иуды и Навина, ты даровал богатство и власть первых среди племен земных. Мы омываем руки во крови врагов Твоих во Славу Твою, избави же нас, избранных чад Своих, от сжв, блм, лгбтк+, повестки, меты, демократов и Данилы Козловского.

5
Stalker608

Обратная сторона известности.

3
Кей Овальд

Так пусть троллит в ответ.

1
Mad_cloud

Тролинг он такой

0
Mihanbo

весь прикол что про медведя и всяких гомо трансов могут писать только те кто не играл в игру ну и всякие сектанты тупые кричащие про пропаганду на всяком шагу))) так как в игре почти нет никаких намеков от нпс на однополые отношения,только один вампир (которого я тупо не беру в пати) иногда намекает в лагере,а остальные в том числе и другид медведь даже и словом не обмолвились про такое, если не начать самому их кадрить то в игре такого и небудет...

0
evil_capcha

Астариона не брать? лол, он классный в диалогах да и вообще топ персонаж

0
Pycckuu_XAKEP

друга сына маминой подруги троллят из-за какой-то фигни
как то так вижу эту новость

0
NochnoiGid

Долбанавты...

-4
OmGRoNiKS_TM

Ну так правильно! С начало ЛГБТ, после заофилия, а потом на мертвечину потянет. Прогнивший запад...

-12
BlackLaughter

Серьезно, чел? Как же люди любят не выкупать рофлов и после обсирать все и вся

3
warp 37

А что плохого в ЛГБТ?

-2
Protocol10

Каловая игра с дешёвым хайпом за счет лгбт, зоофилии и кучей блогов про разные рекорды с количеством игроков.

-13