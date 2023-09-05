Сюжет Baldur's Gate 3 прошли всего за 4 минуты, для этого нужно лишь убить одну милую спутницу ©

Игроки продолжают соревноваться в скоростных прохождениях сюжетной кампании в Baldur's Gate 3. Несмотря на трехактовую структуру, огромное количество диалогов и пошаговые бои, на удивление, он проходится довольно быстро. Если раньше на полное прохождение у спидранеров уходило около 10 минут, то теперь они установили рекорд в 4 минуты.

Новый рекорд спидрана Baldur's Gate 3 сильно выделяется на фоне остальных. Игрок с никнеймом Mae не просто проявил мастерство в быстром прохождении, ему удалось найти самый необычный способ прохождения игры в целом. Находка этого энтузиаста позволяет фактически пропустить весь второй акт и перейти к финалу. Для этого нужно всего лишь убить одну из самых популярных спутниц во всей игре — Шэдоухарт.

Новый рекорд по самому быстрому прохождению Baldur's Gate 3 был установлен с помощью действительно интересного бага. Внутриигровая ошибка позволила спидранеру быстрее добраться до концовки Гейла. Для этого он убил Шэдоухарт, а её труп поместил в ящик и поджёг его. Такой странный, на первый взгляд, набор действий отправляет главного героя в самый конец второго акта. Как оказалось, горящий ящик с телом Шэдоухарт служит своеобразным триггером для активации сюжетной кат-сцены и перебрасывает игрока через огромную часть сюжета.

Ещё одним рекордом отметился пользователь под никнеймом Micrologist, которому удалось пройти Starfield за три часа.

Baldur's Gate 3 доступна для игры на ПК и консолях PS5.