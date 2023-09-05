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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 861 оценка

Сюжет Baldur's Gate 3 прошли всего за 4 минуты, для этого нужно лишь убить одну милую спутницу

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Gutsz
Новости

Игроки продолжают соревноваться в скоростных прохождениях сюжетной кампании в Baldur's Gate 3. Несмотря на трехактовую структуру, огромное количество диалогов и пошаговые бои, на удивление, он проходится довольно быстро. Если раньше на полное прохождение у спидранеров уходило около 10 минут, то теперь они установили рекорд в 4 минуты.

Новый рекорд спидрана Baldur's Gate 3 сильно выделяется на фоне остальных. Игрок с никнеймом Mae не просто проявил мастерство в быстром прохождении, ему удалось найти самый необычный способ прохождения игры в целом. Находка этого энтузиаста позволяет фактически пропустить весь второй акт и перейти к финалу. Для этого нужно всего лишь убить одну из самых популярных спутниц во всей игре — Шэдоухарт.

Новый рекорд по самому быстрому прохождению Baldur's Gate 3 был установлен с помощью действительно интересного бага. Внутриигровая ошибка позволила спидранеру быстрее добраться до концовки Гейла. Для этого он убил Шэдоухарт, а её труп поместил в ящик и поджёг его. Такой странный, на первый взгляд, набор действий отправляет главного героя в самый конец второго акта. Как оказалось, горящий ящик с телом Шэдоухарт служит своеобразным триггером для активации сюжетной кат-сцены и перебрасывает игрока через огромную часть сюжета.

Ещё одним рекордом отметился пользователь под никнеймом Micrologist, которому удалось пройти Starfield за три часа.

Baldur's Gate 3 доступна для игры на ПК и консолях PS5.

0
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Микола Ларионов

Посмотрел я это видео, и у меня только один вопрос: накуя? В смысле - накуя они это делают?

3
MaoMadosa

Лол, а нахуя в футболе 22 потных мужика катают по полю шар? Нахуя толпы людей смотрят стримы папича? Или нахуя ты играешь в дотку или ксочку, если никогда не достигнешь уровня про?

0
IIIXV

Ясно у кого больная голова и много времени...

0
zzver1989

100%

0
Da1F1

ничего, что в основном тренят на стримах и с них лутают нормально?

0
kaka qp0H

повелся на хайп.графику.решил не тратится .а купить ак стим за 100р.поиграл часик.ничо не понял.да и надоело разбираться...+ за графу. остальное на любителя.снес. хорошо что не купил ключ за 4+к ....

0
KAMA33

Классная игра , прошел с удовольствием

-1
KIIIL

И вот он такой говорит " Я прошёл BG3 за 4 минуты " . И все такие на него смотрят ...

-1