"Там нет забавных случайностей": голос Астариона из Baldur's Gate 3 высказался об ИИ в игровой индустрии

Нил Ньюбон, небезызвестный актёр озвучивания, подаривший голос и уникальную харизму вампиру Астариону в Baldur’s Gate 3, открыто раскритиковал использование искусственного интеллекта в играх. В беседе с Radio Times Gaming он не сдерживал эмоций и назвал нейросети "отстойным" инструментом, который сейчас пытаются пропихнуть максимально лениво.

ИИ — отстой. Он не работает как надо. Разработчики, которых я знаю, не хотят с ним связываться, потому что это просто некачественно.

По словам Ньюбона, даже при усилиях результат остаётся посредственным, а магия актёрской игры — недостижима. Он напомнил, что в искусстве многое держится на непредсказуемых моментах, которые невозможно запрограммировать.

ИИ лишён возможности случайной искры — того самого эффекта, когда актёр делает нечто неожиданное, но невероятно живое. Это не код, это жизнь. Импровизация и случайности позволяет создать шедевры или хотя бы что-то веселое.

— отметил Ньюбон.

В пример он привёл сцену с Дастином Хоффманом из "Полуночного ковбоя", когда актёр остался в образе даже при реальной угрозе — и это сделало момент легендарным. Подобной «магии случайности», по мнению Ньюбона, ИИ достичь не способен.

Среди прочего он напомнил, что даже современные технологии не могут скрыть неестественность речи: «Ты всегда чувствуешь, что с этим что-то не так. Нет души, нет настоящего переживания».

Эта точка зрения приобретает особый вес на фоне множества неудачных экспериментов в индустрии. Достаточно вспомнить нарекания к озвучке в The Finals или «мертвую» интонацию ИИ-клона Элой, которую фанаты назвали «ужасной». Даже моддеры всё чаще заменяют живую актёрскую игру на безжизненные синтетические голоса — и результат лишь подчёркивает недостатки таких решений.

Напомним, ранее коллега Ньюбона по Baldur’s Gate 3 рассказала о популярности Шэдоухарт. Дженнифер Инглиш призналась, что вовсе не удивлена популярностью своей героини, ведь их работа — это результат живого взаимодействия, эмоций и творческого вклада, который невозможен без настоящих людей.

Сложно не согласиться с тем, что Baldur’s Gate 3 в значительной степени держится на именно таких «случайных магических моментах», которые вряд ли когда-либо сможет воспроизвести алгоритм ИИ.