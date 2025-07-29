"Там нет забавных случайностей": голос Астариона из Baldur's Gate 3 высказался об ИИ в игровой индустрии

Нил Ньюбон, небезызвестный актёр озвучивания, подаривший голос и уникальную харизму вампиру Астариону в Baldur’s Gate 3, открыто раскритиковал использование искусственного интеллекта в играх. В беседе с Radio Times Gaming он не сдерживал эмоций и назвал нейросети "отстойным" инструментом, который сейчас пытаются пропихнуть максимально лениво.
ИИ — отстой. Он не работает как надо. Разработчики, которых я знаю, не хотят с ним связываться, потому что это просто некачественно.
По словам Ньюбона, даже при усилиях результат остаётся посредственным, а магия актёрской игры — недостижима. Он напомнил, что в искусстве многое держится на непредсказуемых моментах, которые невозможно запрограммировать.
ИИ лишён возможности случайной искры — того самого эффекта, когда актёр делает нечто неожиданное, но невероятно живое. Это не код, это жизнь. Импровизация и случайности позволяет создать шедевры или хотя бы что-то веселое.
— отметил Ньюбон.
В пример он привёл сцену с Дастином Хоффманом из "Полуночного ковбоя", когда актёр остался в образе даже при реальной угрозе — и это сделало момент легендарным. Подобной «магии случайности», по мнению Ньюбона, ИИ достичь не способен.
Среди прочего он напомнил, что даже современные технологии не могут скрыть неестественность речи: «Ты всегда чувствуешь, что с этим что-то не так. Нет души, нет настоящего переживания».
Эта точка зрения приобретает особый вес на фоне множества неудачных экспериментов в индустрии. Достаточно вспомнить нарекания к озвучке в The Finals или «мертвую» интонацию ИИ-клона Элой, которую фанаты назвали «ужасной». Даже моддеры всё чаще заменяют живую актёрскую игру на безжизненные синтетические голоса — и результат лишь подчёркивает недостатки таких решений.
Напомним, ранее коллега Ньюбона по Baldur’s Gate 3 рассказала о популярности Шэдоухарт. Дженнифер Инглиш призналась, что вовсе не удивлена популярностью своей героини, ведь их работа — это результат живого взаимодействия, эмоций и творческого вклада, который невозможен без настоящих людей.
Сложно не согласиться с тем, что Baldur’s Gate 3 в значительной степени держится на именно таких «случайных магических моментах», которые вряд ли когда-либо сможет воспроизвести алгоритм ИИ.
Перевожу - Мне без пропитания жить нельзя, где-ж я буду харчеваться-то?
чушь ты написал.
В этом и смысл всех потуг актеров озвучки против ИИ.
Но говорить надо про искру, чувство, актерскую магию и т.д.
Иначе не прокатит.
хаха себя не похвалишь никто не похвалит. ничего исключительного там нет как и великолепной анимации с легендарной озвучкой(мне вот например нравится озвучка кузнецова в ведьмаке 3 и морриган в dragon age origins, вот там отлично поработали), просто шедоухарт не такая страшила на фоне остальных и дизайн у нее не то чтобы оригинальный, но запоминающийся, ближе к персонажам dead or alive.я вообще кроме нее никого не запомнила по имени, даже в топорной nwn 2 помню, тут нет. да это субъективное мнение клоунами не заваливайте
Минтару отлично озвучили, - голосом ее актрисы половина миров Лариан разговаривает, включая НПС, у Рассказчицы тоже голос обалденный. До сих пор не понимаю, почему премию за озвучку дали Ньюбону в итоге.
да
ничего исключительного, ага, про самого запоминающегося персонажа из БГ3 с отличной актерской игрой. Это ты мощно в лужу сел конечно
Очередной актеришка трясется от страха что ИИ заберет его работу, поэтому нужно облить его грязью в надежде оттянуть время. Как ни скули, ИИ это будущее и все с ним в порядке если качественно сделать.
Вот, маленький пример. Те кто играли в оригинальные Halo должны знать эти голоса. https://www.youtube.com/watch?v=eWe_UjW0Iwo Теперь скажите мне что ИИ сделал плохую работу и это не звучит один в один как будто настоящие актеры дурачатся.
Подозреваю, Шедоухарт не из-за голоса полюбили, а из-за внешности. Она на фоне остальных девиц, просто красавица. У меня лично, она всегда в лагере стояла, кроме ее личных квестов никуда не брала. А с ИИ. Соглашусь, эмоции он передавать не может и всей тонкости человеческой натуры не понимает. Работать и работать над этой ИИшкой. А вот написать сценарий он справляется на отлично.
Но, чтоб даже ее норм красавицей сделать, приходилось ставить моды, как минимум на нормальные текстуры лица и прическу.
Мне лично ее голос очень не понравился. К слову об ИИ - такие себе сценарии он пишет, конечно. Либо максимально посредственные, либо с отсутствием логики/неправильной связкой
Согласен, что создано машиной является продуктом который не уникальный по своей сути. // Алексей Щелоков
ты главное так при держателях NFT активов не скажи)))
Человеческий продукт тоже не уникален. Любой патентованный товар использует чужие технологии и наработки. Даже ребёнок просто использует родительские гены, наследуя то, что уже было до него. Это просто технологическое и биологическое копирование (или клонирование, если хотите). // Игорь Сергеев
Сильнее, чем природа, их никто не обидит.
Ну про это давно уже говорил Владимир Антоник когда у него в интервью спросили, боится ли он влияния нейросетей. На что он ответил нет, ибо как он никакая нейросеть не озвучит.
Но и не будет отсебятины, когда актёр дубляжа вместо того что бы читать написаны текст, вставляет свои "великолепные" фразочки. ИИ заменить актёров озвучки, вот он и очкует, а это будет уже скоро)
Нейронка раньше была вообще сырой, нынче она неплохо прокачивается, это ещё далеко от совершенства, так оно и не стоит на месте, так что это вопрос времени, когда актёры озвучки потеряют работу, многие из-за ИИ уже потеряли работу // Александр Шиков
Дастина Хоффмана ИИ, может, и не заменит. Но почему Ньюбон, которого не берут на роли в кино, во-первых, сравнивает себя с такими большими талантами, а во-вторых, сравнивает актеров озвучки и захвата движений, которых игрок даже не видит, с киноактерами, которые в полной мере присутствуют на экране - всеми эмоциями, лицом, телом? Давайте будем честны: многие ли до Астариона вообще знали о существовании Ньюбона, говорили, услышав его в играх, "О, это опять тот самый актер", ждали его озвучку и не путали ни с кем? Многим ли не плевать, будет ли озвучивать очередную игру он или любой другой актер? Его не смущает, что он стал хоть сколько-то известен в околоигровых кругах благодаря искусственному персонажу, а не наоборот - персонаж благодаря ему? Ведь, если уж на то пошло, Астарион, как и любой другой NPC - тоже ИИ, игровой искусственный интеллект, набор алгоритмов, пикселей и скриптов, а не какой-то там актер по-настоящему ходит, дерется и выполняет прочие действия. И любят или не любят игроки не Ньюбона, а именно вот эту кучку заскриптованных пикселей. И если к нарисованному персонажу прибавится еще и нейронный голос - многое ли изменится? Перестанут ли игроки симпатизировать персонажам, если они симпатизировали им даже в начале развития игровой индустрии, когда персонажи толком не озвучивались и не говорили? Да, вероятно, это произойдет не сейчас, потому что нейронная озвучка еще очень сырая. Но если посмотреть, например, ролики veo3, то интонации там вполне уже есть, и с годами техника только усовершенствуется. Если почитать комментарии здесь, то многих даже несовершенная озвучка в русификациях вполне устраивает, играют и благодарят, им нормально. Доработать акценты, ударения, добавить правильное интонирование и дыхание - и в будущем никто от актерской озвучки не отличит. И Ньюбон это прекрасно понимает, иначе бы так не злился.
Ну не знаю... Я проходила resident evil village в оригинале, в первые же минуты встречи с Гейзенбергом поняла, что знаю этот голос, это Николай из третьего резидента, это Камски и Гевин из Детройта, Люмаккио из lies of P, это Астарион. И персонаж не стал бы так популярен, если бы его не сыграл талантливый человек, который сделал его таким запоминающимся. Взрослый человек способен отделить актёра от персонажа и понимает, что видит результат игры, а не реальность, это нормально. В dragon age 2 есть Фенрис, любимейший персонаж, но если бы не его голос, не усилия актёра, сыгравшего его, он вряд ли зацепил бы меня так сильно. Не надо обесценивать вклад человека, нейросеть может подделать многое, но жизни в ней нет.
А че ж вы все тогда орете, господа актеры, как будто вам задницу наскипидарили?
потому, что все любят экономить. и это прямым образом уже отразилось на дизайнерах и тех же актерах озвучки.
Лично я считаю, что отражается оно прекрасным образом. Очищает воздух, так сказать. Ибо если тебя может заменить толком не развитый ИИ, то это в первую очередь говорит о тебе, как о профессионале. Из примеров бг3 - актер озвучки Рафаила. Слышала попытку обработки его голоса, в моде "рассказчик - рафаил" или как-то так. Автор старался, но охватить не смог.
Кроме всего прочего, дает возможность фанатам - мододелам и всем заинтересованным, возможность сделать свой контент более наполненным, без необходимости отваливать кучу деняк.
Да и вообще, вместо воплей хотелось бы конкретику слышать, например, что можно сделать с развивающимся ИИ, так чтобы это не влияло на работу актёров и прочих. Кроме предложений кидать в сервера камни и ломать их палками конечно.
Уничтожить ии, самый лучший вариант.
Каком специалисте? Не все являются специалистами вселенского масштаба. Люди годами учатся на специальности, чтобы потом их заменил гребаный алгоритм. который изобрел какой-то мудила. Справедливо будет если этого мудилу пришьют.