Теперь это "Покемоны"! Свежий мод добавляет в Baldur's Gate 3 забавную, но и крайне полезную механику

Мир Фаэруна полон опасностей: то иллитиды пытаются захватить ваш разум, то гоблины устраивают засады на каждом шагу. Казалось бы, мы уже видели в этой игре всё — от превращения в газообразное облако до призыва потусторонних существ. Но что, если в игре появится возможность просто "упаковать" любого надоедливого NPC или опасного монстра в карманный шар и выпустить тогда, когда вам это будет удобно? После такого Baldur's Gate 3 уже точно не будет прежней, а превратиться в знаменитую франшизу "Покемонов".

Моддер под ником ForKiramay выпустил модификацию под названием Binding Arcane Lattice Lock, или коротко B.A.L.L. Этот предмет позволяет игрокам захватывать практически любого неигрового персонажа или монстра внутри магической сферы, чтобы позже выпустить его на волю. Или его можно оставить там навсегда. Идея была вдохновлена существующим в игре «Железным флаконом», который по сюжету уже содержит в себе опасное существо, однако новый мод делает эту механику многоразовой и гораздо более гибкой.

Механика работы устройства проста, но имеет свои нюансы. У игрока есть два способа «поймать» цель: можно просто метнуть шар в существо, однако автор предупреждает, что нейтральные NPC могут обидеться на прямое попадание в голову. Для более деликатного захвата предусмотрено специальное заклинание Собери их всех (уже прямая отсылка на "Покемонов"), которое позволяет пленить цель дистанционным лучом.

Несмотря на забавный концепт, модификация несет в себе определенные риски для игрового процесса. ForKiramay честно предупреждает, что не устанавливал на свое творение никаких «ограничителей». Это означает, что игрок может захватить сюжетно важного персонажа, что неминуемо приведет к поломке квестов и логики повествования. Также разработчик мода настоятельно не рекомендует переносить захваченных персонажей между актами игры во избежание критических ошибок.

Тем не менее, для тех, кто уже прошел игру несколько раз и ищет новые способы развлечься — например, стравить боссов из разных локаций или собрать коллекцию из самых эксцентричных обитателей Фаэруна — мод открывает огромный простор для творчества. Скачать этот мод можно с нашего сайта по ссылке выше.